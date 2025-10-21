В небе над Украиной заметили уникальную комету: она максимально приблизилась к Земле

Минувшей ночью было максимальное сближение с Землёй, благодаря чему комету можно было увидеть невооружённым глазом на вечернем небе.

Снимки уникальной кометы удалось сделать в городе Рени / коллаж: Главред, фото: Википедия, фото Владислав Панин

Кратко:

Комету обнаружили только 3 января 2025 года

Ближайшее прохождение к Солнцу ожидается 8 ноября 2025 года

В ночь на вторник, 21 октября, в небе над Украиной была заметна комета C/2025 A6 Lemmon. Об этом пишет УНИАН.

Эту комету обнаружили только 3 января 2025 года. Её орбитальный период составляет примерно 1350 лет, а ближайшее прохождение к Солнцу ожидается 8 ноября 2025 года, когда она подойдёт к нему на расстояние около 79 млн км. После этого период обращения уменьшится до приблизительно 1150 лет.

Минувшей ночью было максимальное сближение с Землёй, благодаря чему комету можно было увидеть невооружённым глазом на вечернем небе.

Снимки уникальной кометы, в частности, удалось сделать в городе Рени Одесской области.

Снимки уникальной кометы удалось сделать в городе Рени / Фото Владислав Панин

Вам также может понравиться:

Комета C/2025 A6 Lemmon - что о ней известно Первоначально комету C/2025 A6 Lemmon приняли за астероид. Однако анализ данных показал наличие плотной комы. Позднее удалось зафиксировать и короткий хвост. Летом 2025 года комета временно "пропала" в ярком солнечном сиянии, но 2 июля вновь появилась на утреннем небе - заметно ярче, чем прогнозировали астрономы. 2 ноября комета пересечёт небесный экватор, продолжая свой долгий путь по Солнечной системе.

