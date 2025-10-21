В небе над Украиной заметили уникальную комету: она максимально приблизилась к Земле

Кратко:
- Комету обнаружили только 3 января 2025 года
- Ближайшее прохождение к Солнцу ожидается 8 ноября 2025 года
В ночь на вторник, 21 октября, в небе над Украиной была заметна комета C/2025 A6 Lemmon. Об этом пишет УНИАН.
Эту комету обнаружили только 3 января 2025 года. Её орбитальный период составляет примерно 1350 лет, а ближайшее прохождение к Солнцу ожидается 8 ноября 2025 года, когда она подойдёт к нему на расстояние около 79 млн км. После этого период обращения уменьшится до приблизительно 1150 лет.
Минувшей ночью было максимальное сближение с Землёй, благодаря чему комету можно было увидеть невооружённым глазом на вечернем небе.
Снимки уникальной кометы, в частности, удалось сделать в городе Рени Одесской области.
Последние новости о космосе
Как писал Главред, недавно астрономам удалось зафиксировать загадочный объект вблизи Земли, применив инновационный способ наблюдения.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе.
Кроме этого, мы рассказывали, почему планеты круглые, а астероиды нет.
Вам также может понравиться:
- Зима без укусов: куда на самом деле исчезают комары во время зимних холодов
- У всех людей одинаково - ученые раскрыли, сколько весит душа и как она выглядит
- Такое бывает раз в 1350 лет: небо нашей планеты посетит редкий "гость"
Комета C/2025 A6 Lemmon - что о ней известно
Первоначально комету C/2025 A6 Lemmon приняли за астероид. Однако анализ данных показал наличие плотной комы. Позднее удалось зафиксировать и короткий хвост.
Летом 2025 года комета временно "пропала" в ярком солнечном сиянии, но 2 июля вновь появилась на утреннем небе - заметно ярче, чем прогнозировали астрономы.
2 ноября комета пересечёт небесный экватор, продолжая свой долгий путь по Солнечной системе.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред