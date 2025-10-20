Такое бывает раз в 1350 лет: небо нашей планеты посетит редкий "гость"

Следующее уникальное "небесное шоу" можно будет увидеть аж в 3421 году.

Последний раз комету A6 Леммон видели в 7 веке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Небо Земли посетит комета A6 Леммон

Пик космического явления приходится на 21 октября 2025 года

Во вторник, 21 октября текущего года, небо Земли посетит особый "гость" из космоса - комета A6 Леммон. Это уникальное зрелище, ведь комета возвращается в нашу Солнечную систему примерно раз в тысячу лет. Последний раз ее видели в 7 веке, за космическим явлением можно будет наблюдать в 2025, а затем аж в 3421 году. Об этом сообщает Live Science.

Комету впервые заметили 3 января 2025 года в рамках проекта Mount Lemmon Survey, сначала приняв за астероид из-за ее слабого света. Затем нашли старые фото с 12 ноября 2024 года, а дополнительные наблюдения показали ком и короткий хвост. Объект получил официальное обозначение C/2025 A6 (Lemmon).

Когда комета максимально приблизится к Земле

Ученые утверждают, что максимальное приближение кометы к Земле состоится 21 октября 2025 года - на расстояние 90 млн км.

Эту комету лучше видно в Северном полушарии, говорится на портале ecoportal.

Лучшее время для наблюдений - 25-28 октября, когда комета близка к пику яркости и находится относительно высоко над горизонтом. К концу октября - началу ноября комета может достичь 4-й звездной величины, когда ее можно будет увидеть невооруженным глазом, после чего быстро поблекнет.

В конце ноября она будет находиться очень низко в ярких вечерних сумерках для большинства северных наблюдателей, что делает ее практически невидимой для нас.

Кстати, 20 октября небо Земли украсит еще комета SWAN, однако она будет несколько тусклее, чем Леммон.

