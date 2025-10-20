Укр
Читать на украинском
Такое бывает раз в 1350 лет: небо нашей планеты посетит редкий "гость"

Марина Фурман
20 октября 2025, 15:18
114
Следующее уникальное "небесное шоу" можно будет увидеть аж в 3421 году.
комета
Последний раз комету A6 Леммон видели в 7 веке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Небо Земли посетит комета A6 Леммон
  • Пик космического явления приходится на 21 октября 2025 года

Во вторник, 21 октября текущего года, небо Земли посетит особый "гость" из космоса - комета A6 Леммон. Это уникальное зрелище, ведь комета возвращается в нашу Солнечную систему примерно раз в тысячу лет. Последний раз ее видели в 7 веке, за космическим явлением можно будет наблюдать в 2025, а затем аж в 3421 году. Об этом сообщает Live Science.

Комету впервые заметили 3 января 2025 года в рамках проекта Mount Lemmon Survey, сначала приняв за астероид из-за ее слабого света. Затем нашли старые фото с 12 ноября 2024 года, а дополнительные наблюдения показали ком и короткий хвост. Объект получил официальное обозначение C/2025 A6 (Lemmon).

видео дня

Когда комета максимально приблизится к Земле

Ученые утверждают, что максимальное приближение кометы к Земле состоится 21 октября 2025 года - на расстояние 90 млн км.

Эту комету лучше видно в Северном полушарии, говорится на портале ecoportal.

Лучшее время для наблюдений - 25-28 октября, когда комета близка к пику яркости и находится относительно высоко над горизонтом. К концу октября - началу ноября комета может достичь 4-й звездной величины, когда ее можно будет увидеть невооруженным глазом, после чего быстро поблекнет.

В конце ноября она будет находиться очень низко в ярких вечерних сумерках для большинства северных наблюдателей, что делает ее практически невидимой для нас.

Кстати, 20 октября небо Земли украсит еще комета SWAN, однако она будет несколько тусклее, чем Леммон.

Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Кроме новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

