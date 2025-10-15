Зима без укусов: куда на самом деле исчезают комары во время зимних холодов

Почему самцы комаров живут всего несколько недель, а самки могут пережить зиму и проснуться весной

Почему комары становятся неактивными зимой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Куда прячутся комары зимой

Как продолжительность жизни насекомых влияет на зимовку

Многие люди любят зиму за отсутствие насекомых, но куда исчезают комары в морозное время года.

Комары - одни из самых надоедливых насекомых летом, но зимой они практически исчезают. Согласно экспертным данным Defence Health Agency, продолжительность жизни насекомых сильно зависит от пола.

Самцы комаров живут максимум две недели и выполняют лишь одну функцию - оплодотворение самок. Поэтому до наступления морозов они уже исчезают. Самки, способные пить кровь, живут от одного до трех месяцев, не считая зимовки. Если самка появилась в ноябре и впала в спячку, она может проснуться весной и жить еще несколько месяцев.

Места зимовки насекомых зависят от вида. Некоторые самки впадают в диапаузу - состояние глубокого замедления метаболизма - в темных и уютных помещениях: сараи, подвале, гаражи, хлев, подземные стоки или норы животных.

Другие виды комаров погибают до наступления холодов, но самки успевают отложить яйца в незамерзающую воду: стоячие лужи, водосточные трубы, бассейны, поддоны или дупла деревьев. Весной, когда вода прогревается, личинки превращаются в куколок и снова становятся взрослыми насекомыми.

Чего боятся комары? Комары недолюбливают определенные запахи - например, иланг-иланга, лемонграсса, цитронеллы, эвкалипта, лаванды и можжевельника. Это можно использовать против них: достаточно добавить 3-5 капель эфирного масла в аромалампу за несколько часов до сна и еще несколько капель - на край одеяла или пледа.

