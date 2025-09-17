Саранча покажется 'цветочками': Украину массово атакуют пауки, какая причина

Обычно осень ассоциируется с теплыми вещами, тыквенным латте и уютом. Но для тех, кто боится пауков, это время года приносит больше тревоги.

Почему осенью нас атакуют пауки / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/terski, скриншот

Почему осенью так много пауков

Стоит ли бояться пауков осенью

В странах Европы и Северной Америки, в том же числе в Украине, начался так называемый сезон пауков - период, когда эти создания становятся намного активнее. Ученые IFLScience объяснили, почему именно осенью можно увидеть больше "домашних пауков" и что стоит за этим явлением, пишет Главред.

Почему осенью возрастает количество пауков?

В конце лета самцы многих видов достигают половой зрелости и активно ищут самок. Это не значит, что пауков стало больше, просто они стали заметнее. Кроме того, в этот период люди еще не закрывают плотно двери и окна, и пауки легко находят путь в дом.

Так называемый "домашний паук" - условное название для видов из родов Tegenaria и Eratigena. Они хорошо приспособились к жизни в помещениях, где постоянный микроклимат и есть минимальные ресурсы.

Почему 2025 год особенный для пауков?

Эксперты прогнозируют, что в этом году пауков будет еще больше. В Великобритании лето выдалось очень жарким, что способствовало размножению и выживанию популяции.

По словам зоолога из Университета Дерби, доктора Дэвида Джи, в этом году пауки созрели немного раньше, а их активность стала следствием благоприятных условий в начале сезона.

Самцы в поисках самок часто сталкиваются между собой, из-за чего возникает конкуренция за территорию. Это приводит к тому, что все больше пауков "кочуют" и появляются в человеческих домах. Подобные процессы происходят и в некоторых регионах США, где лето было не только жарким, но и влажным.

Чем отогнать пауков из дома / Инфографика: Главред

Почему пауков лучше не убивать?

Исследования показывают: защитить дом от пауков почти невозможно. Эксперименты показали, что популярные природные средства, вроде лимонного масла или конских каштанов, не имеют доказанной эффективности.

Также стоит учитывать, что из более 50 000 видов пауков только около 25 действительно способны навредить человеку. Бояться не стоит, ведь в большинстве случаев они безопасны, а к тому же помогают бороться с настоящими вредителями - мухами, комарами и другими насекомыми. Мы все созданы из одной энергии, так зачем убивать живых существ и портить свою карму?

К слову, для тех, кто не любит таких незваных гостей, чтобы избавиться от пауков в доме, не нужно покупать дорогие спреи или другие химикаты. Часто достаточно сделать одну простую вещь, о которой многие не знают или забывают.

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в большой научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

