Пауки не появятся в доме, если сделать одно простое действие: эксперты выдали секрет

Когда погода на улице становится прохладнее, пауки ищут себе укромные уголки в помещениях. Большинство людей сталкивались с пауками дома - они часто прячутся в углах комнат или бегают по полу. Хотя они в основном безвредны, мало кто согласился бы жить рядом с такими надоедливыми "соседями".

Эксперт по дому в Harbour Lifestyle Эндрю Уайт рассказал, что часто люди допускают серьезную ошибку, которая приводит к тому, что пауки чувствуют себя комфортнее в квартире или доме, пишет express.co.uk.

"Осень - лучшее время для пауков, которые ищут теплое убежище, а захламленные углы - это их дом мечты", - сказал эксперт.

Он отметил, что "убежищами" для пауков могут стать те места, которые очень загромождены вещами. Поэтому самое главное действие, которое нужно выполнить перед наступлением холодного времени года - разобраться с захламленными углами и не допустить накопления большого количества вещей в определенных местах.

В частности, стоит уделить внимание коридору.

"Когда наступает влажная и ветреная погода, первыми страдают входы", - говорит Эндрю.

Он пояснил, что мокрые пальто, грязные сапоги и зонтики накапливаются и умножают закоулки, которые могут использовать пауки и их насекомое-добыча.

"Стоит сделать предосеннее обновление коридора. Такие существа, как пауки, любят прятаться на захламленных поверхностях со складками или щелями, таких как кучи одежды, переработанных материалов или книг", - пояснил Эндрю.

Беспорядок создает теплый, стабильный микроклимат и тенистые щели, создающие ощущение безопасности. Он также является убежищем для мелких насекомых, на которых охотятся пауки.

