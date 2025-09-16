Пауки не появятся в доме, если сделать одно простое действие: эксперты выдали секрет

Вы узнаете:
Когда погода на улице становится прохладнее, пауки ищут себе укромные уголки в помещениях. Большинство людей сталкивались с пауками дома - они часто прячутся в углах комнат или бегают по полу. Хотя они в основном безвредны, мало кто согласился бы жить рядом с такими надоедливыми "соседями".
Эксперт по дому в Harbour Lifestyle Эндрю Уайт рассказал, что часто люди допускают серьезную ошибку, которая приводит к тому, что пауки чувствуют себя комфортнее в квартире или доме, пишет express.co.uk.
"Осень - лучшее время для пауков, которые ищут теплое убежище, а захламленные углы - это их дом мечты", - сказал эксперт.
Он отметил, что "убежищами" для пауков могут стать те места, которые очень загромождены вещами. Поэтому самое главное действие, которое нужно выполнить перед наступлением холодного времени года - разобраться с захламленными углами и не допустить накопления большого количества вещей в определенных местах.
В частности, стоит уделить внимание коридору.
"Когда наступает влажная и ветреная погода, первыми страдают входы", - говорит Эндрю.
Он пояснил, что мокрые пальто, грязные сапоги и зонтики накапливаются и умножают закоулки, которые могут использовать пауки и их насекомое-добыча.
"Стоит сделать предосеннее обновление коридора. Такие существа, как пауки, любят прятаться на захламленных поверхностях со складками или щелями, таких как кучи одежды, переработанных материалов или книг", - пояснил Эндрю.
Беспорядок создает теплый, стабильный микроклимат и тенистые щели, создающие ощущение безопасности. Он также является убежищем для мелких насекомых, на которых охотятся пауки.
