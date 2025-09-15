Существует ли жизнь после смерти: священник дал откровенный ответ

Отец Алексей Филюк ответил, действительно ли существует жизнь после смерти и сказал, что на самом деле нужно делать с этой информацией.

Большинство людей хотя бы раз в жизни задумывались над вопросом, существует ли жизнь после смерти. Часть людей верит в то, что существует, а часть людей наоборот скептически относится к такой мысли.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Конечно, что существует. Мы же не саддукеи, что не верим в воскресение мертвых в будущем. Согласно учению церкви, мы ждем воскресения всех умерших и жизни "будущего века". Жизнь после смерти существует. Этому есть примеры и в Священном Писании, этому есть и предание", - отметил он.

Священник подчеркнул, что учение всей церкви базируется на жизни вечной, и не только в христианстве, но и в других многих религиях мира.

"Жизнь после смерти существует. Но давайте жить здесь, инвестировать здесь и делать добро здесь, чтобы там, в жизни вечной, быть с Богом, а не с чертями рогатыми", - добавил отец Филюк.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

