Где ноль среди восьмерок: чтобы дать ответ, надо быть "гением головоломок"

Заметить ноль среди большого количества цифр восемь будет нелегкой задачей. И при этом у вас будет лишь 7 секунд, чтобы разгадать эту визуальную загадку.

Где ноль среди восьмерок/ jagranjosh

Задачи, требующие внимательности и быстрого анализа, например оптические иллюзии или головоломки, прекрасно тренируют мозг. Регулярное выполнение таких упражнений развивает способность концентрироваться, улучшает наблюдательность и постепенно упрощает процесс решения подобных задач - ум начинает работать эффективнее под давлением времени.

Оптические иллюзии интересны тем, что заставляют наше зрение и мозг взаимодействовать не совсем стандартным образом. Часто мы воспринимаем изображения не такими, какими они есть на самом деле - в этом и заключается их загадочный эффект.

В этом задании нужно найти цифру 0, которая искусно спряталась среди многочисленных восьмерок, пишет jagranjosh.

Поиск правильного ответа может превратиться в настоящий вызов, ведь найти спрятанный ноль будет непросто.

Помните: времени мало - всего 7 секунд. Поэтому необходимо действовать без промедлений, максимально сосредоточившись.

Где ноль среди восьмерок/ jagranjosh

Отключите все, что может мешать, и попробуйте обнаружить скрытую цифру как можно быстрее. Затем можете проверить свой результат, просмотрев правильный ответ ниже.

Непросто будет заметить ноль/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

