Где ноль среди восьмерок: чтобы дать ответ, надо быть "гением головоломок"

Задачи, требующие внимательности и быстрого анализа, например оптические иллюзии или головоломки, прекрасно тренируют мозг. Регулярное выполнение таких упражнений развивает способность концентрироваться, улучшает наблюдательность и постепенно упрощает процесс решения подобных задач - ум начинает работать эффективнее под давлением времени.
Оптические иллюзии интересны тем, что заставляют наше зрение и мозг взаимодействовать не совсем стандартным образом. Часто мы воспринимаем изображения не такими, какими они есть на самом деле - в этом и заключается их загадочный эффект.
В этом задании нужно найти цифру 0, которая искусно спряталась среди многочисленных восьмерок, пишет jagranjosh.
Поиск правильного ответа может превратиться в настоящий вызов, ведь найти спрятанный ноль будет непросто.
Помните: времени мало - всего 7 секунд. Поэтому необходимо действовать без промедлений, максимально сосредоточившись.
Отключите все, что может мешать, и попробуйте обнаружить скрытую цифру как можно быстрее. Затем можете проверить свой результат, просмотрев правильный ответ ниже.
Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются две феи - только самый внимательный найдет отличия за 15 секунд. Непросто будет отыскать все отличия за такой короткий промежуток времени.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, где две ошибки на картинках - надо иметь "ум гения", чтобы их заметить за 5 секунд. Сложно будет отыскать две ошибки, еще и за такой короткий промежуток времени.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
