График отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 22 декабря

Что известно:
- В энергосистеме сложная ситуация после атак РФ
- В Киеве и Киевской области 22 декабря введены графики отключения света
В понедельник, 22 декабря, в Киеве и Киевской области вводятся графики отключения света.
Электроэнергию могут выключать до трех раз в сутки. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.
Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.
Графики отключения света в Киеве
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 00:00 до 01:00;
- с 09:30 до 15:00;
- с 18:30 до 22:00;
- очередь 2.1:
- с 00:00 до 01:00;
- с 08:00 до 11:30;
- с 18:30 до 22:00;
- очередь 2.2:
- с 08:00 до 13:00
- с 18:30 до 22:00
- очередь 3.1:
- с 01:00 до 04:30
- с 13:00 до 18:30
- с 22:00 до 24:00
- очередь 3.2:
- с 01:00 до 04:30
- с 11:30 до 15:30
- с 22:00 до 24:00
- очередь 4.1:
- с 13:00 до 18:30
- с 22:00 до 24:00
- очередь 4.2:
- с 01:00 до 04:30
- с 11:30 до 15:30
- с 22:00 до 24:00
- очередь 5.1:
- с 04:30 до 09:30
- с 15:00 до 20:00
- очередь 5.2:
- с 04:30 до 11:30
- с 15:00 до 19:00
- очередь 6.1:
- с 06:00 до 08:00
- с 15:00 до 19:00
- очередь 6.2:
- с 04:30 до 08:00
- с 16:00 до 22:00
Графики отключения света в Киевской области
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 00:00 до 02:00
- с 09:00 до 12:30
- с 19:30 до 23:00
- очередь 1.2:
- с 00:00 до 02:00
- с 09:00 до 16:00
- с 19:30 до 23:00
- очередь 2.1:
- с 09:00 до 12:30
- с 19:30 до 23:00
- очередь 2.2:
- с 00:00 до 02:00
- с 09:00 до 12:30
- с 19:30 до 23:00
- очередь 3.1:
- с 02:00 до 05:30
- с 12:30 до 16:00
- с 23:00 до 24:00
- очередь 3.2:
- с 02:00 до 05:30
- с 12:30 до 16:00
- с 23:00 до 24:00
- очередь 4.1:
- с 08:00 до 09:00
- с 12:30 до 19:30
- с 23:00 до 24:00
- очередь 4.2:
- с 02:00 до 05:30
- с 12:30 до 19:30
- с 23:00 до 24:00
- очередь 5.1:
- с 06:00 до 09:00
- с 16:00 до 22:00
- очередь 5.2:
- с 05:30 до 09:00
- с 16:00 до 20:00
- очередь 6.1:
- с 05:30 до 12:30
- с 16:00 до 19:30
- очередь 6.2:
- с 05:30 до 09:00
- с 16:00 до 19:30
В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков они будут оперативно сообщать в своем Telegram-канале.
Экспертная оценка последствий для разных регионов
Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.
"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.
По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, уже с 24 декабря в Украине планируют облегчить графики отключения электроэнергии для домохозяйств. Соответствующую задачу 21 декабря поставило правительство ответственным лицам. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Кроме этого, правительство работает над увеличением импорта электроэнергии, восстановлением поврежденной генерации и развитием индивидуальной генерации, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения.
Напомним, в понедельник, 22 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Кроме того, в результате обстрелов в ночь на 20 декабря были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Без света сидят люди в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
