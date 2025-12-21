График отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 22 декабря

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.

Графики отключения света на 22 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

В энергосистеме сложная ситуация после атак РФ

В Киеве и Киевской области 22 декабря введены графики отключения света

В понедельник, 22 декабря, в Киеве и Киевской области вводятся графики отключения света.

Электроэнергию могут выключать до трех раз в сутки. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света в Киеве

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 00:00 до 01:00;

с 09:30 до 15:00;

с 18:30 до 22:00;

очередь 2.1:

с 00:00 до 01:00;

с 08:00 до 11:30;

с 18:30 до 22:00;

очередь 2.2:

с 08:00 до 13:00

с 18:30 до 22:00

очередь 3.1:

с 01:00 до 04:30

с 13:00 до 18:30

с 22:00 до 24:00

очередь 3.2:

с 01:00 до 04:30

с 11:30 до 15:30

с 22:00 до 24:00

очередь 4.1:

с 13:00 до 18:30

с 22:00 до 24:00

очередь 4.2:

с 01:00 до 04:30

с 11:30 до 15:30

с 22:00 до 24:00

очередь 5.1:

с 04:30 до 09:30

с 15:00 до 20:00

очередь 5.2:

с 04:30 до 11:30

с 15:00 до 19:00

очередь 6.1:

с 06:00 до 08:00

с 15:00 до 19:00

очередь 6.2:

с 04:30 до 08:00

с 16:00 до 22:00

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 12:30

с 19:30 до 23:00

очередь 1.2:

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 23:00

очередь 2.1:

с 09:00 до 12:30

с 19:30 до 23:00

очередь 2.2:

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 12:30

с 19:30 до 23:00

очередь 3.1:

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 16:00

с 23:00 до 24:00

очередь 3.2:

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 16:00

с 23:00 до 24:00

очередь 4.1:

с 08:00 до 09:00

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

очередь 4.2:

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

очередь 5.1:

с 06:00 до 09:00

с 16:00 до 22:00

очередь 5.2:

с 05:30 до 09:00

с 16:00 до 20:00

очередь 6.1:

с 05:30 до 12:30

с 16:00 до 19:30

очередь 6.2:

с 05:30 до 09:00

с 16:00 до 19:30

В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков они будут оперативно сообщать в своем Telegram-канале.

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.

"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, уже с 24 декабря в Украине планируют облегчить графики отключения электроэнергии для домохозяйств. Соответствующую задачу 21 декабря поставило правительство ответственным лицам. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Кроме этого, правительство работает над увеличением импорта электроэнергии, восстановлением поврежденной генерации и развитием индивидуальной генерации, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения.

Напомним, в понедельник, 22 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Кроме того, в результате обстрелов в ночь на 20 декабря были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Без света сидят люди в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

