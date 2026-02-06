Много погибших и раненых: россияне разнесли приют для животных в Запорожье

Сейчас раненых животных пытаются доставить в ветеринарные клиники.

В результате российской атаки поврежден приют для собак / Коллаж: Главред, фото: Запорожский городской совет

Основное:

Россияне повредили приют в Запорожье

В результате удара погибли животные

Российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате удара поврежден приют для собак. Есть жертвы среди животных, также пострадала работница приюта. Об этом сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.

"В результате российской атаки был поврежден собачий приют. Много пострадавших собак. Ужасный террор", — говорится в сообщении.

По данным "Суспільного", взрывная волна и обломки значительно повредили инфраструктуру заведения.

В результате атаки погибли восемь животных, еще более 20 получили ранения различной степени тяжести. Также ранена работница приюта.

Сейчас пострадавшие животные направляются в ветеринарные клиники, где им оказывают необходимую помощь.

Волонтер приюта "Дай лапу, друг" Наталья Клименко рассказала, что удар произошел сегодня около 10 утра.

"Там, где мы стоим сейчас, были вольеры. Собаки погибли. Многие — ранены... Многие собаки сорвали замки и разбежались. Волонтеры сейчас их ищут. Одну собаку нашли без... лапы, она оторвана... Его уже доставили в клинику", - поделилась подробностями атаки Клименко.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

