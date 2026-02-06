Укр
Много погибших и раненых: россияне разнесли приют для животных в Запорожье

Марина Фурман
6 февраля 2026, 12:47
Сейчас раненых животных пытаются доставить в ветеринарные клиники.
приют в Запорожье
В результате российской атаки поврежден приют для собак / Коллаж: Главред, фото: Запорожский городской совет

Основное:

  • Россияне повредили приют в Запорожье
  • В результате удара погибли животные

Российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате удара поврежден приют для собак. Есть жертвы среди животных, также пострадала работница приюта. Об этом сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.

"В результате российской атаки был поврежден собачий приют. Много пострадавших собак. Ужасный террор", — говорится в сообщении.

По данным "Суспільного", взрывная волна и обломки значительно повредили инфраструктуру заведения.

В результате атаки погибли восемь животных, еще более 20 получили ранения различной степени тяжести. Также ранена работница приюта.

Сейчас пострадавшие животные направляются в ветеринарные клиники, где им оказывают необходимую помощь.

Волонтер приюта "Дай лапу, друг" Наталья Клименко рассказала, что удар произошел сегодня около 10 утра.

"Там, где мы стоим сейчас, были вольеры. Собаки погибли. Многие — ранены... Многие собаки сорвали замки и разбежались. Волонтеры сейчас их ищут. Одну собаку нашли без... лапы, она оторвана... Его уже доставили в клинику", - поделилась подробностями атаки Клименко.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — новости по теме

Как писал Главред, в пятницу, 6 февраля, россияне массированно атаковали Кропивницкий. Город сотрясался от взрывов.

Напомним, в ночь на 6 февраля армия РФ атаковала Украину дронами. В городе Вильнянск Запорожской области в результате удара российского беспилотника погибла супружеская пара.

Кроме этого, поздно ночью, 6 февраля, российские дроны атаковали Украину, в результате чего взрывы прогремели в Харькове и Запорожье, местные службы оценивают последствия.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

