Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

Виталий Кирсанов
6 февраля 2026, 11:12
Голосование будет готовиться и проводиться за счет денежной помощи зарубежных доноров, заявил Корниенко.
Послевоенные выборы в Украине обойдутся в 6 млрд гривен
Выборы в Украине после войны обойдутся примерно в 6 млрд гривен ($140 млн). Об этом заявил первый заместитетль председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в интервью Report.az.

По его словам, примерно 90% расходов этой суммы составляет заработная плата членов избирательных комиссий.

"С момента последних выборов, парламентских выборов 2019 года, прожиточный минимум, средняя заработная плата выросли на несколько тысяч гривен, а некоторые показатели увеличились в два раза. Поэтому, соответственно, если раньше выборы обходились в 2,5-3 млрд гривен, то если просто умножить на два, сейчас эта цифра составит 6 млрд", – говорит вице-спикер.

Корниенко, который возглавляет парламентскую группу по разработке законодательства для проведения выборов в условиях войны, отметил, что остается несколько вопросов, например, связанных с компенсациями членам комиссий за рубежом и другим дополнительным расходам. Очевидно, что голосование будет готовиться и проводиться за счет денежной помощи зарубежных доноров, заявил он.

"Партнеры понимают, что эти выборы будут финансировать они. Мы ведем с ними переговоры", – резюмировал Корниенко.

Готова ли Украина к проведению выборов

Председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель говорил, что к президентским выборам, если они состоятся в течение ближайшего года, государство не готово.

По его словам, выборы без учета компонента безопасности – это вообще не выборы.

"Если мы не можем обеспечить полноценную агитацию для кандидатов, то о какой кампании идет речь? Может ли кандидат в условиях военного положения встречаться с избирателями, проводить митинги, поездки по регионам? Очевидно, что нет. Это будет неполноценная избирательная кампания", - подчеркнул он.

Выборы - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вопрос безопасности является главным для проведения выборов президента или референдума в Украине по чувствительным вопросам мирного плана.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что 26 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по вопросу организации и проведения выборов во время военного положения.

В ЦИК говорят, что для соответствия международным стандартам нужно как минимум шесть месяцев подготовительных работ, после которых возможны президентские выборы.

О персоне: Александр Корниенко

Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) - украинский политик от партии "Слуга Народа", общественный деятель по неформальному образованию. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года. 17 декабря 2025 года назначен новым председателем партии "Слуга народа".

