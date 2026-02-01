Укр
Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

Мария Николишин
1 февраля 2026, 11:33
231
Зеленский сказал, от чего зависит решение о выборах.
Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова
Пойдет ли Зеленский на следующие выборы / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное:

  • Зеленский иногда думает о повторном участии в выборах
  • Окончательное решение зависит от окончания войны в Украине

В Украине работают над изменениями в законодательство, которые могли бы урегулировать процесс проведения выборов, учитывая военное положение в стране. Также возникает вопрос об участии в выборах нынешнего президента Владимира Зеленского.

Во время беседы с журналистами Český rozhlas Plus Зеленский сказал, что пока не имеет конкретного ответа относительно участия в выборах.

видео дня

По его словам, окончательное решение по этому вопросу зависит от того, как закончится война в Украине.

Но на уточняющий вопрос интервьюера Зеленский ответил, что иногда думает о повторном участии в президентских выборах.

Готова ли Украина к проведению выборов

Председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель говорил, что к президентским выборам, если они состоятся в течение ближайшего года, государство не готово.

По его словам, выборы без учета компонента безопасности – это вообще не выборы.

"Если мы не можем обеспечить полноценную агитацию для кандидатов, то о какой кампании идет речь? Может ли кандидат в условиях военного положения встречаться с избирателями, проводить митинги, поездки по регионам? Очевидно, что нет. Это будет неполноценная избирательная кампания", - подчеркнул он.

Выборы - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вопрос безопасности является главным для проведения выборов президента или референдума в Украине по чувствительным вопросам мирного плана.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что 26 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по вопросу организации и проведения выборов во время военного положения.

В ЦИК говорят, что для соответствия международным стандартам нужно как минимум шесть месяцев подготовительных работ, после которых возможны президентские выборы.

О персоне: Алексей Кошель

Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.

В 1990—1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).

Стажировка — Академия Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия).

1996—2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ.

2005—2006 — заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины.

2006—2009 — директор аналитического центра "Рада".

2005—2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

2013—2014 — председатель Правления Комитета избирателей Украины.

2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины.

Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Владимир Зеленский президентские выборы в Украине новости Украины
