Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

- Зеленский иногда думает о повторном участии в выборах
- Окончательное решение зависит от окончания войны в Украине
В Украине работают над изменениями в законодательство, которые могли бы урегулировать процесс проведения выборов, учитывая военное положение в стране. Также возникает вопрос об участии в выборах нынешнего президента Владимира Зеленского.
Во время беседы с журналистами Český rozhlas Plus Зеленский сказал, что пока не имеет конкретного ответа относительно участия в выборах.
По его словам, окончательное решение по этому вопросу зависит от того, как закончится война в Украине.
Но на уточняющий вопрос интервьюера Зеленский ответил, что иногда думает о повторном участии в президентских выборах.
Готова ли Украина к проведению выборов
Председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель говорил, что к президентским выборам, если они состоятся в течение ближайшего года, государство не готово.
По его словам, выборы без учета компонента безопасности – это вообще не выборы.
"Если мы не можем обеспечить полноценную агитацию для кандидатов, то о какой кампании идет речь? Может ли кандидат в условиях военного положения встречаться с избирателями, проводить митинги, поездки по регионам? Очевидно, что нет. Это будет неполноценная избирательная кампания", - подчеркнул он.
Выборы - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вопрос безопасности является главным для проведения выборов президента или референдума в Украине по чувствительным вопросам мирного плана.
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что 26 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по вопросу организации и проведения выборов во время военного положения.
В ЦИК говорят, что для соответствия международным стандартам нужно как минимум шесть месяцев подготовительных работ, после которых возможны президентские выборы.
О персоне: Алексей Кошель
Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.
В 1990—1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).
Стажировка — Академия Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия).
1996—2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ.
2005—2006 — заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины.
2006—2009 — директор аналитического центра "Рада".
2005—2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".
2013—2014 — председатель Правления Комитета избирателей Украины.
2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины.
Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.
