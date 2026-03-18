Контрнаступление ВСУ: эксперт рассказал, как удалось освободить почти всю Днепропетровщину

Дарья Пшеничник
18 марта 2026, 13:15
Из-за сфальсифицированных отчетов российских генералов создавалось впечатление, будто украинские войска за сутки продвинулись на десятки километров.
Контрнаступление ВСУ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 199-й учебный центр ДШВ ВСУ

Главное из новости:

  • ВСУ сорвали планы России на юге
  • Контратаки Украины обрушили оборону РФ
  • Россияне потеряли контроль из-за фейковых отчетов командования

К середине марта украинские силы освободили почти всю оккупированную часть Днепропетровской области — вопреки прогнозам, что в 2026 году ВСУ не смогут проводить активные операции. По данным Генштаба, в Днепропетровской области осталось зачистить лишь несколько небольших населенных пунктов. Это существенно осложнило российские планы по созданию буферной зоны и дальнейшему продвижению на Днепр и Запорожье.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду объяснил, что именно позволило Украине переломить ситуацию на южно-донбасском направлении и почему российская оборона фактически "обрушилась".

Не контрнаступление, а точечные контратаки

Коваленко подчеркивает, что в Днепропетровской области речь идет не о масштабном контрнаступлении, а о серии тактических контратак, направленных на возвращение выгодных позиций перед ожидаемой весенне-летней кампанией РФ.

"В Днепропетровской области мы наблюдаем не контрнаступательную операцию, а контратакующие действия наших сил", — пояснил он.

По замыслу российского командования, войска должны были выйти за реку Гайчул, продвинуться к Верхней Терсе и создать условия для наступления на Покровское, Гуляйполе и трассу Н-15. Но действия украинских войск полностью сорвали эти планы.

Коммуникационный коллапс у россиян

Одной из ключевых причин успеха ВСУ стало резкое ухудшение российской связи.

Коваленко называет два фактора:

  • Отключение Starlink для российских подразделений.

"Это в очередной раз подтвердило их колоссальную зависимость от связи иностранного происхождения", — отмечает эксперт.

  • Замедление работы Telegram Роскомнадзором, что парализовало коммуникацию между подразделениями, массово использовавшими Telegram и Discord.

Именно в этот момент украинские силы начали наносить точечные удары в районах Тернуватого, Вишневого и Вербового.

Истощение российских войск

На юге РФ опиралась на 5-ю общевойсковую армию — главный ударный кулак группировки. Но ее боеспособность стремительно падала.

"С сентября прошлого года подразделения 5-й общевойсковой армии потеряли более 25 тысяч личного состава!", — подчеркивает Коваленко.

По его словам, чтобы удержать фронт, россияне перебросили подразделения 29-й и 36-й армий, которые прикрывали северную часть плацдарма. Это оголило их позиции в Днепропетровской области — и ВСУ этим воспользовались.

Российские генералы "рисовали" фейковые успехи

Отдельный фактор, сыгравший Украине на руку, — системная ложь российского командования.

"В своих отчетах в Генштаб россияне указывали, что линия боевого столкновения проходит на 10–15 километров дальше от реальной", — отмечает Ковеленко.

По словам эксперта, фактически 29-я армия "приписала" себе сотни квадратных километров Днепропетровщины, которые никогда не контролировала. Когда же ее подразделения перебросили на усиление 5-й армии, оказалось, что украинские силы стоят значительно ближе, чем ожидали россияне.

Он объясняет, что это создало эффект внезапного прорыва – и в российском инфопространстве заговорили о "контрнаступлении ВСУ".

Почему россиянам показалось, что произошел прорыв

Из-за фальсифицированных отчетов российских генералов создалось впечатление, будто украинские войска за сутки продвинулись на десятки километров. На самом же деле ВСУ просто заняли позиции, которые РФ никогда реально не контролировала.

"Фактически это выглядело как прорыв и обвал российской обороны, а это признаки полноценного контрнаступления", — резюмирует военный эксперт.

Ситуация на фронте — последние новости по теме

Как писал Главред, украинские воины продолжают срывать планы российских оккупантов относительно весенне-летнего наступления. Несмотря на численное превосходство противника и постоянное давление, Силы обороны успешно отбрасывают врага с позиций. Бойцы ВСУ продвинулись на направлениях Константиновка — Дружковка и Новопавловка.

Напомним, армия РФ добивается территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км². Таким образом, "красная зона" с пометкой "оккупировано" в этом районе увеличилась с 239,79 км² до 244,25 км².

Кроме того, войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже местами превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих.

О личности: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Реклама

