Армия РФ пытается взять под контроль новый участок фронта: какова тактика оккупантов

Инна Ковенько
18 марта 2026, 11:13
Цель россиян - создать постоянные очаги напряжения и растянуть линию фронта.
Враг пытается взять под контроль часть населенных пунктов в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: Тактическая группа "Угледар", скриншот

Кратко:

  • Россия пытается взять под контроль приграничные населенные пункты в Сумской области
  • Враг пытается закрепиться в селах и лесополосах на севере и востоке области
  • Целью РФ является создание постоянных очагов напряжения и растяжение линии фронта

Армия страны-агрессора РФ пытается взять под свой контроль часть населенных пунктов в Сумской области.

Об этом в эфире "Киев 24" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и военный эксперт Иван Тимочко, отвечая на вопрос о попытках россиян создать буферную зону в Сумской области.

Он отметил, что оккупанты начали свои действия на этом участке, когда несколько месяцев назад прорвались в поселок Грабовское и взяли там в плен местное население.

"Противник пытается там взять под контроль часть населенных пунктов. После того, как произошли всем известные события в Грабовском, когда противник вошел, взял даже пленных", — подчеркнул он.

По его словам, противник начал проникать в лесистую местность в направлении севера и востока. Россияне пытаются занимать населенные пункты непосредственно на линии разграничения или в лесополосах. Главная цель таких действий — реализация стратегии "тысячи разрезов" и создание постоянных очагов напряжения. "Еще одна из задач противника — это именно растяжение линии фронта. Именно поэтому и в Сумской области они активизируются", — подчеркивает Тимочко.

Как писал Главред, украинские воины продолжают срывать планы российских оккупантов по весенне-летнему наступлению. Несмотря на численное превосходство противника и постоянное давление, Силы обороны успешно отбрасывают врага с позиций. Бойцы ВСУ продвинулись на направлениях Константиновка - Дружковка и Новопавловка.

Напомним, армия РФ добивается территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км². Таким образом, "красная зона" с пометкой "оккупировано" в этом районе увеличилась с 239,79 км² до 244,25 км².

Кроме того, войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже местами превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих.

О личности: Иван Тимочко

Тимочко Иван — участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

    война в Украине Сумщина линия фронта
