Срочно перебрасывают войска: в ISW заявили о сорванных планах россиян на фронте

Ключевые тезисы:
- ВСУ уже освободили более 400 кв. км территорий
- Это сдерживает российские наступательные действия на двух направлениях
- Также действия ВСУ вынуждают российское командование перераспределять ресурсы
Силы обороны Украины уже освободили более 400 кв. км территорий, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Это позволило перерезать ключевые логистические пути российских войск и заставить врага выводить подразделения из резерва. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Отмечается, что продвижение украинских войск в Днепропетровской области сдерживает российские наступательные действия на Александровском направлении и в ближайшее время может поставить под угрозу наступление РФ в районе Гуляйполя.
"С конца января 2026 года до примерно 10 марта украинские силы освободили более 400 кв. км на Александровском и Гуляйпольском направлениях в рамках двух отдельных операций", — говорится в сообщении.
Аналитики добавляют, что параллельно украинские подразделения проводят контратаки к северо-западу от Гуляйполя и достигли восточных окраин Горкого, продвинулись к западным окраинам Староукраинки, вошли в Святопетровку.
"Хотя эти действия пока не создали критической угрозы тыловым позициям российских войск в районе Гуляйполя, они существенно замедлили темпы их наступления — до менее чем 1,2–1,5 км в неделю", — отмечают в ISW.
Переброска российских войск
Кроме того, активные действия ВСУ вынуждают российское командование перераспределять ресурсы. Так, подразделения 40-й и 55-й бригад морской пехоты были переброшены из района Доброполья на Гуляйпольское направление.
В то же время для усиления обороны на Александровском направлении могут быть задействованы 69-я отдельная бригада прикрытия и 38-я мотострелковая бригада. Также зафиксировано применение дронов 656-го мотострелкового полка, что свидетельствует об использовании глубоких резервов, которые не задействовались с августа 2025 года.
По мнению аналитиков, дальнейшее давление и контратаки украинских сил в Днепропетровской области могут поставить российское командование перед сложным выбором: удерживать уже занятые позиции или направлять ресурсы на новые наступательные действия. Это, в свою очередь, способно сорвать планы российского весенне-летнего наступления 2026 года.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины смогли сорвать планы российских оккупационных войск по проведению наступательной операции в марте.
Начальник управления коммуникаций 128-й тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Александр Курбатов сказал, что украинским военным удалось остановить наступление российских войск на Запорожском направлении и укрепить свои оборонительные позиции.
Кроме того, Группировка войск "Восток" сообщает, что российские оккупанты пытаются установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области, однако украинские защитники срывают их попытки.
Читайте также:
- Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на юге
- Минус два корабля РФ и удар по порту: детали дерзкой операции ГУР
- Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред