Срочно перебрасывают войска: в ISW заявили о сорванных планах россиян на фронте

Мария Николишин
17 марта 2026, 08:35обновлено 17 марта, 09:06
В ISW отмечают, что действия ВСУ могут поставить российское командование перед сложным выбором.
ВСУ сорвали планы россиян / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, 66-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Ключевые тезисы:

  • ВСУ уже освободили более 400 кв. км территорий
  • Это сдерживает российские наступательные действия на двух направлениях
  • Также действия ВСУ вынуждают российское командование перераспределять ресурсы

Силы обороны Украины уже освободили более 400 кв. км территорий, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Это позволило перерезать ключевые логистические пути российских войск и заставить врага выводить подразделения из резерва. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что продвижение украинских войск в Днепропетровской области сдерживает российские наступательные действия на Александровском направлении и в ближайшее время может поставить под угрозу наступление РФ в районе Гуляйполя.

"С конца января 2026 года до примерно 10 марта украинские силы освободили более 400 кв. км на Александровском и Гуляйпольском направлениях в рамках двух отдельных операций", — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что параллельно украинские подразделения проводят контратаки к северо-западу от Гуляйполя и достигли восточных окраин Горкого, продвинулись к западным окраинам Староукраинки, вошли в Святопетровку.

"Хотя эти действия пока не создали критической угрозы тыловым позициям российских войск в районе Гуляйполя, они существенно замедлили темпы их наступления — до менее чем 1,2–1,5 км в неделю", — отмечают в ISW.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Переброска российских войск

Кроме того, активные действия ВСУ вынуждают российское командование перераспределять ресурсы. Так, подразделения 40-й и 55-й бригад морской пехоты были переброшены из района Доброполья на Гуляйпольское направление.

В то же время для усиления обороны на Александровском направлении могут быть задействованы 69-я отдельная бригада прикрытия и 38-я мотострелковая бригада. Также зафиксировано применение дронов 656-го мотострелкового полка, что свидетельствует об использовании глубоких резервов, которые не задействовались с августа 2025 года.

По мнению аналитиков, дальнейшее давление и контратаки украинских сил в Днепропетровской области могут поставить российское командование перед сложным выбором: удерживать уже занятые позиции или направлять ресурсы на новые наступательные действия. Это, в свою очередь, способно сорвать планы российского весенне-летнего наступления 2026 года.

Наступление ВСУ / фото: ISW

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины смогли сорвать планы российских оккупационных войск по проведению наступательной операции в марте.

Начальник управления коммуникаций 128-й тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Александр Курбатов сказал, что украинским военным удалось остановить наступление российских войск на Запорожском направлении и укрепить свои оборонительные позиции.

Кроме того, Группировка войск "Восток" сообщает, что российские оккупанты пытаются установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области, однако украинские защитники срывают их попытки.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светом

Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светом

09:26Украина
Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливо

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливо

09:00Аналитика
Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работники

Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работники

07:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Китайский гороскоп на сегодня, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Китайский гороскоп на сегодня, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

Последние новости

10:18

"В психиатрической больнице": LELEKA удивила признанием перед Евровидением

10:02

Немцы проверили: зачем класть туалетную бумагу в холодильник

10:01

Что уже не модно в 2026 году – советы стилистов для современного образа

09:51

Полтавщину накрывает похолодание: синоптики предупредили об изменении температуры

09:41

Разбила сердца фанатам: "Баффи" Сара Мишель Геллар сообщила тяжелую новость

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:26

Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светомФото

09:16

Григорий Решетник остался сам - что произошло

09:13

Деньги сами идут в руки: у трех знаков "зашуршит в кармане" уже с 17 марта

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 марта (обновляется)

Реклама
09:00

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливо

08:35

Срочно перебрасывают войска: в ISW заявили о сорванных планах россиян на фронте

08:33

Карта Deep State онлайн за 17 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

От Кубани до Ленобласти: РФ массированно атаковали дроны, горит НПЗ

07:32

Когда закончится война: реалистичный прогноз Казанскогомнение

07:18

Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работникиФотоВидео

06:54

"У него есть то, что нужно мне": Зеленский заинтриговал заявлением о НетаньяхуВидео

05:55

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

05:15

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

04:41

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

04:25

Две фразы, которые Весы ненавидят слышать: что не стоит говорить

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 49 с

03:13

Как сказать "в том числе" на украинском языке: большинство говорит неправильно

02:37

Трансгендерный сын Шер женился: какой была свадьба 57-летнего Чеза Боно

02:32

Для чего реально нужны пакетики в коробках с новыми кроссовками: удивит многихВидео

02:01

Внебрачный сын Шварценеггера удивил сходством со звездным отцом

02:00

Никита Пресняков обнищал: его отец-путинист слил правду о состоянии сына

01:52

"Я могу сделать всё, что захочу": Трамп раскрыл сценарий для ещё одной страны

01:22

Ющенко "дружескими объятиями" поздравил Шона Пенна с "Оскаром"

00:48

Не уступил даже Шевченко: молодой нападающий "Динамо" повторил уникальный рекорд

00:23

"Нельзя прощать": Елена Мозговая заговорила о предательстве

00:02

Испортят интерьер и доставит хлопот: 4 ошибочных решения при ремонте кухниВидео

16 марта, понедельник
23:29

Елена Тополя рассказала о смене фамилии после развода

23:08

Не только Донбасс: ВСУ раскрыли, где РФ создает условия для крупного наступления

23:06

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

22:55

Нужна срочная операция: у Марины Хлебниковой обнаружили опухоль

22:44

Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробностиФотоВидео

22:25

Как сделать "мраморные" пасхальные яйца: лайфхак, покоривший Сеть

22:21

Лишь половина водителей скажет, кто может ехать прямо: запутанный тест по ПДДВидео

22:06

"Хочу жить": российская ведущая в слезах рассказала о своей смертельной болезни

22:04

"Самолеты Судного дня": почему их появление в небе вновь привлекло внимание сети

Реклама
21:55

Лучшее средство от конденсата на стекле: эффект держится несколько недель

21:39

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробностиВидео

21:07

Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробностиВидео

21:06

Тепло берет паузу: насколько упадут столбики термометра в Днепре

21:03

Легендарный рецепт пасхального кулича - получится у всехВидео

21:02

Редкая встреча: Ольга Сумская показала свежее фото Ротару

20:29

Урожай огурцов может пропасть полностью: какие соседи вредят им больше всегоВидео

20:26

Какие деликатесы считались роскошью в СССР: могли позволить себе далеко не все

20:24

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выгляделоФотоВидео

20:09

Температура может опуститься до -2: погода на Тернопольщине изменит курс

