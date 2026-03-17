Срочно перебрасывают войска: в ISW заявили о сорванных планах россиян на фронте

В ISW отмечают, что действия ВСУ могут поставить российское командование перед сложным выбором.

ВСУ сорвали планы россиян

Ключевые тезисы:

ВСУ уже освободили более 400 кв. км территорий

Это сдерживает российские наступательные действия на двух направлениях

Также действия ВСУ вынуждают российское командование перераспределять ресурсы

Силы обороны Украины уже освободили более 400 кв. км территорий, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Это позволило перерезать ключевые логистические пути российских войск и заставить врага выводить подразделения из резерва. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что продвижение украинских войск в Днепропетровской области сдерживает российские наступательные действия на Александровском направлении и в ближайшее время может поставить под угрозу наступление РФ в районе Гуляйполя.

"С конца января 2026 года до примерно 10 марта украинские силы освободили более 400 кв. км на Александровском и Гуляйпольском направлениях в рамках двух отдельных операций", — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что параллельно украинские подразделения проводят контратаки к северо-западу от Гуляйполя и достигли восточных окраин Горкого, продвинулись к западным окраинам Староукраинки, вошли в Святопетровку.

"Хотя эти действия пока не создали критической угрозы тыловым позициям российских войск в районе Гуляйполя, они существенно замедлили темпы их наступления — до менее чем 1,2–1,5 км в неделю", — отмечают в ISW.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Переброска российских войск

Кроме того, активные действия ВСУ вынуждают российское командование перераспределять ресурсы. Так, подразделения 40-й и 55-й бригад морской пехоты были переброшены из района Доброполья на Гуляйпольское направление.

В то же время для усиления обороны на Александровском направлении могут быть задействованы 69-я отдельная бригада прикрытия и 38-я мотострелковая бригада. Также зафиксировано применение дронов 656-го мотострелкового полка, что свидетельствует об использовании глубоких резервов, которые не задействовались с августа 2025 года.

По мнению аналитиков, дальнейшее давление и контратаки украинских сил в Днепропетровской области могут поставить российское командование перед сложным выбором: удерживать уже занятые позиции или направлять ресурсы на новые наступательные действия. Это, в свою очередь, способно сорвать планы российского весенне-летнего наступления 2026 года.

Наступление ВСУ / фото: ISW

Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины смогли сорвать планы российских оккупационных войск по проведению наступательной операции в марте.

Начальник управления коммуникаций 128-й тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Александр Курбатов сказал, что украинским военным удалось остановить наступление российских войск на Запорожском направлении и укрепить свои оборонительные позиции.

Группировка войск "Восток" сообщает, что российские оккупанты пытаются установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области, однако украинские защитники срывают их попытки.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

