"Весеннее обострение": MELOVIN ушел "во все тяжкие" после разрыва с женихом

Кристина Трохимчук
1 мая 2026, 10:59
Певец не отказывает себе в удовольствиях.
MELOVIN - отношения
фото: instagram.com, MELOVIN

Известный украинский певец MELOVIN рассказал о том, что происходит в его личной жизни после разрыва с женихом Петром Злотей. Как пояснил артист в интервью "Радио Люкс", он не отказывает себе в свиданиях и новых знакомствах.

MELOVIN считает, что уже пережил расставание и готов двигаться дальше. Причем он готов наслаждаться обществом как девушек, так и парней.

Melovin
фото: t.me/bighousemelovinators

"Весеннее обострение. Мне нравится сейчас быть в очках, например, потому что таким образом я могу заглядываться на парней и на девушек и просто себе наслаждаться этим", — высказался певец.

Артист рассказал, что недавно у него было волшебное свидание, но решил умолчать о подробностях. Знаменитость призвал наслаждаться моментом, но всегда помнить о защите во время близости.

Что произошло с домом Melovin
фото: instagram.com, MELOVIN

"У меня было очень-очень вдохновенное свидание. Желаю вам также иметь их. И если вы хотите быть счастливым человеком, не ограничивайте себя", — призвал MELOVIN.

MELOVIN — личная жизнь

В ноябре 2025 года певец Melovin обручился с военным парамедиком Петром Злотей, который сделал ему предложение на Майдане Независимости. Несмотря на идиллию в соцсетях, 14 февраля 2026 года артист объявил о разрыве помолвки, не уточняя причин расставания.

MELOVIN
инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что актриса Наталка Денисенко поделилась мыслями о возможном пополнении в семье и страхах, связанных со второй беременностью. Знаменитость призналась, что первый опыт материнства был для нее физически и эмоционально изнурительным.

Также Елена Зеленская поддержала абитуриентов, которым предстоит сдавать НМТ, поделившись собственной историей неудачи. Первая леди призналась, что из-за сильного волнения на вступительном экзамене по математике она не смогла справиться даже с простой задачей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

11:43Война
"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

10:49Украина
Зеленский раскрыл масштабы ночной атаки РФ: что было под прицелом оккупантов

Зеленский раскрыл масштабы ночной атаки РФ: что было под прицелом оккупантов

10:34Украина
Реклама

Китайский гороскоп на сегодня, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Китайский гороскоп на сегодня, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Гороскоп Таро на завтра 2 мая: Львам - начать, Тельцу - работа над ошибками

Искали веками: археологи сделали "абсолютно потрясающее" открытие

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

Популярная украинская певица рассекретила, как похудела на 33 кг: назвала ошибку

Лучшие соседи для базилика: что посадить рядом, чтобы овощи стали вкуснееВидео

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
Плесень и желтизна на швах исчезнут мгновенно: что нужно нанести на плиткуВидео

"Весеннее обострение": MELOVIN ушел "во все тяжкие" после разрыва с женихом

"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

Мэрайя Кэрри показала взрослых детей-двойняшек

Реклама
Зеленский раскрыл масштабы ночной атаки РФ: что было под прицелом оккупантовФото

Рыба будет клевать без перерыва: лучшие дни для рыбалки в мае 2026 годаВидео

В Украине резко обвалились цены на ключевой овощ: сколько стоит килограмм

"Будет второй ребенок": Денисенко сделала неожиданное признание

Почему 2 мая нельзя занимать деньги другим людям: какой церковный праздник

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотомВидео

РФ нанесла серию ударов дронами по Харькову: есть "прилеты" и пострадавшие

Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - деталиФото

Четвертая атака на Туапсе, после удара БПЛА поднялись клубы черного дыма: что известно

Реклама
Конец света - это только начало: Андрусив сделал неутешительный прогноз о СШАмнение

РФ атаковала Одессу: есть "прилеты", горят многоэтажки и портФото

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

Почему нельзя ломать хлеб руками: приметы, предвещающие беду

Удача будет сопутствовать весь май: три знака зодиака станут любимцами фортуны

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Лесники раскрыли гениально простой способ защиты от клещей: что нужно сделать

Козероги получат неожиданный шанс: астролог назвала опасные и удачные даты в маеВидео

Почему у кота "свисает" живот: объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

Фраза "йошкин кот" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

"Впереди очень непростые времена": в DeepState предупредили об обострении на фронте

Шансы "Шахтера" в Лиге конференций "тают": детали матча с "Кристал Пэлас"

Перелив орхидеи не страшен: простой трюк для контролируемого увлажненияВидео

Жюри Венецианской биеннале-2026 ушло в отставку - какая причина и при чем тут РФ

Трамп назвал неожиданную причину продолжения войны в Украине — что он сказал

Звезда "Американского пирога" раскрыла свой недельный заработок на OnlyFans

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответыВидео

Как отбелить белые кроссовки: три домашних способа быстро вернуть белизнуВидео

Как долго продлится наступление РФ: генерал Пивненко оценил потенциал оккупантов

Гороскоп на май для Водолеев: любовь, переезд и неожиданные перемены

Реклама
Три знака зодиака вскоре столкнутся с тяжелым испытанием - кто они

Секрет харизмы: какие даты рождения считаются самыми милыми

Украина или РФ: кто будет восстанавливать "города-призраки" Донбасса, раскрыты сценарии

США и РФ обсуждают ослабление санкций: появился неожиданный сценарий

Что ждет ТЦК и когда "уклонистам" аннулируют штрафы: как изменится мобилизация

Мощный взрыв прогремел возле ТЦК и СП в Белой Церкви — что известноФото

Календарь праздников в мае: когда Троица и День Матери в 2026 году

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Чем подкормить огурцы после пересадки: урожай будете собирать ящиками

Усик – Верховен: бывший чемпион мира назвал главный недостаток соперника украинца

