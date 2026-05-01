"Весеннее обострение": MELOVIN ушел "во все тяжкие" после разрыва с женихом

Певец не отказывает себе в удовольствиях.

Известный украинский певец MELOVIN рассказал о том, что происходит в его личной жизни после разрыва с женихом Петром Злотей. Как пояснил артист в интервью "Радио Люкс", он не отказывает себе в свиданиях и новых знакомствах.

MELOVIN считает, что уже пережил расставание и готов двигаться дальше. Причем он готов наслаждаться обществом как девушек, так и парней.

"Весеннее обострение. Мне нравится сейчас быть в очках, например, потому что таким образом я могу заглядываться на парней и на девушек и просто себе наслаждаться этим", — высказался певец.

Артист рассказал, что недавно у него было волшебное свидание, но решил умолчать о подробностях. Знаменитость призвал наслаждаться моментом, но всегда помнить о защите во время близости.

"У меня было очень-очень вдохновенное свидание. Желаю вам также иметь их. И если вы хотите быть счастливым человеком, не ограничивайте себя", — призвал MELOVIN.

В ноябре 2025 года певец Melovin обручился с военным парамедиком Петром Злотей, который сделал ему предложение на Майдане Независимости. Несмотря на идиллию в соцсетях, 14 февраля 2026 года артист объявил о разрыве помолвки, не уточняя причин расставания.

Ранее Главред сообщал, что актриса Наталка Денисенко поделилась мыслями о возможном пополнении в семье и страхах, связанных со второй беременностью. Знаменитость призналась, что первый опыт материнства был для нее физически и эмоционально изнурительным.

Также Елена Зеленская поддержала абитуриентов, которым предстоит сдавать НМТ, поделившись собственной историей неудачи. Первая леди призналась, что из-за сильного волнения на вступительном экзамене по математике она не смогла справиться даже с простой задачей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

