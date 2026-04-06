"Пострадал": Melovin сообщил о разрушениях в доме после атаки РФ

Кристина Трохимчук
6 апреля 2026, 14:17
Одесса оказалась под ударом террористической армии РФ.
MELOVIN - удар по Одессе
MELOVIN - удар по Одессе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin, скрин из видео

Вы узнаете:

  • РФ провела масштабную атаку на Одессу
  • Что произошло с домом Melovin

В ночь на 6 апреля российская армия атаковала мирных жителей Одессы ударными дронами. В результате удара пострадали жилые дома, детский сад и объект энергетической инфраструктуры. Известный украинский певец Melovin в своем Telegram-канале сообщил, что его семья также столкнулась с последствиями атаки РФ.

По словам артиста, от российского удара пострадал его родительский дом. Melovin опубликовал кадры последствий ночной атаки и рассказал о разрушениях, которые повлек за собой удар беспилотников РФ. В доме, где рос певец, ударной волной выбило окна.

Родителький дом Melovin пострадал от российского удара
Родителький дом Melovin пострадал от российского удара / скрин из Telegram

"Одесса… мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон", — написал Melovin.

Певец сразу успокоил фанатов и заявил, что обошлось без худшего исхода. Родные артиста остались живы.

"Все живы. Всех обнимаю", — поделился исполнитель.

Что произошло с домом Melovin
Что произошло с домом Melovin / фото: instagram.com, MELOVIN

Атака на Одессу 6 апреля

В ночь на понедельник, 6 апреля, Одесса подверглась массированной атаке российских оккупантов, в результате которой погибли три человека, а число пострадавших возросло до 15. По информации Президента Украины Владимира Зеленского, под удар попали жилые дома, детский сад и районная электроподстанция. Из-за повреждения энергетического объекта тысячи семей остались без электроснабжения.

  • Последствия удара по Одессе
    Последствия удара по Одессе фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Одессе
    Последствия удара по Одессе фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Одессе
    Последствия удара по Одессе фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Одессе
    Последствия удара по Одессе фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Одессе
    Последствия удара по Одессе фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Одессе
    Последствия удара по Одессе фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что шоумен Дима Коляденко решил публично поздравить свою бывшую возлюбленную Ирину Билык с ее особенным днем. В своем Instagram артист опубликовал трогательное послание, посвященное 56-летию певицы, и показал ее редкий снимок.

Также популярный ведущий и волонтер Сергей Притула поделился трогательными кадрами со своими детьми. На фото видно, как наследники шоумена от двух разных браков дружно проводят время вместе. Также Притула остро ответил на советы по воспитанию детей в комментариях.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Графики не действуют: в части регионов Украины ввели экстренные отключения света

Графики не действуют: в части регионов Украины ввели экстренные отключения света

15:23Энергетика
Швеция передает Украине системы ПВО: Tridon Mk2 сбивает дроны и ракеты

Швеция передает Украине системы ПВО: Tridon Mk2 сбивает дроны и ракеты

14:19Украина
Россияне начали сбрасывать с БпЛА новые мины: украинцев предупредили об угрозе

Россияне начали сбрасывать с БпЛА новые мины: украинцев предупредили об угрозе

13:35Украина
Популярное

Ещё
Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Последние новости

15:23

Графики не действуют: в части регионов Украины ввели экстренные отключения света

15:09

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелемВидео

15:05

"Меня совесть не мучает": Тарас Тополя высказался о разводе

14:57

Санкции не действуют: экс-банкир Лагун нашел способ выводить активы через фиктивных бенефициаров, – СМИ

14:46

Заморозки и сильный ветер: на Тернопольщине объявили штормовое предупреждение

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
14:19

Швеция передает Украине системы ПВО: Tridon Mk2 сбивает дроны и ракеты

14:17

"Пострадал": Melovin сообщил о разрушениях в доме после атаки РФФотоВидео

14:17

На Ровенщину надвигается опасная погода: когда ожидаются мокрый снег и заморозки

13:54

Гороскоп на завтра, 7 апреля: Весам - успех, Водолеям - финансовые потери

13:35

Россияне начали сбрасывать с БпЛА новые мины: украинцев предупредили об угрозе

13:31

Удача будет с вами весь год: что нужно сделать в Чистый четверг

13:23

Коляденко показал Ирину Билык и обратился к ней: "Любви желаю"

12:57

Мокрый снег и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев о заморозках

12:24

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

12:20

Все изменится: три знаки зодиака получат шанс изменить жизнь после 6 апреля

11:55

Кому молиться 7 апреля об исцелении души и тела: какой церковный праздник

11:12

ВСУ отбросили россиян на важном направлении: освобождены новые территории

11:10

Россия не остановится: Зеленский резко отреагировал на атаку по ОдессеФото

11:07

Сергей Притула впервые за долгое время показал детей от двух браков — детали

10:56

В РФ умер создатель "Циркона": россияне бьют этой ракетой по Украине с 2024 года

10:50

США и Иран ведут переговоры о перемирии: СМИ оценили шансы на сделку

10:11

В гнезде аистов на Полтавщине разгорелась борьба: Одарка напала на новых жителей

10:01

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

09:53

Ночной удар оккупантов по Одессе: есть убитые и раненые, объявлен день траураФото

09:51

Дизель подорожал до исторического максимума: какие цены на АЗС 6 апреля

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 аперля (обновляется)

08:56

ВСУ сорвали планы россиян в Донецкой области, позиции врага слабеют – ISW

08:42

РФ нашла замену Starlink: ВСУ впервые уничтожили секретный спутниковый терминал РФ

08:29

Момент истины в Иране наступит скоро: Климовский дал прогнозмнение

08:29

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Дроны посетили Новороссийск: горит важный нефтяной терминал, подробности

06:28

РФ атаковала многоэтажку в Одессе: под завалами могут находиться людиФото

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

