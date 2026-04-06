"Пострадал": Melovin сообщил о разрушениях в доме после атаки РФ

Одесса оказалась под ударом террористической армии РФ.

MELOVIN - удар по Одессе

РФ провела масштабную атаку на Одессу

Что произошло с домом Melovin

В ночь на 6 апреля российская армия атаковала мирных жителей Одессы ударными дронами. В результате удара пострадали жилые дома, детский сад и объект энергетической инфраструктуры. Известный украинский певец Melovin в своем Telegram-канале сообщил, что его семья также столкнулась с последствиями атаки РФ.

По словам артиста, от российского удара пострадал его родительский дом. Melovin опубликовал кадры последствий ночной атаки и рассказал о разрушениях, которые повлек за собой удар беспилотников РФ. В доме, где рос певец, ударной волной выбило окна.

"Одесса… мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон", — написал Melovin.

Певец сразу успокоил фанатов и заявил, что обошлось без худшего исхода. Родные артиста остались живы.

"Все живы. Всех обнимаю", — поделился исполнитель.

Атака на Одессу 6 апреля

В ночь на понедельник, 6 апреля, Одесса подверглась массированной атаке российских оккупантов, в результате которой погибли три человека, а число пострадавших возросло до 15. По информации Президента Украины Владимира Зеленского, под удар попали жилые дома, детский сад и районная электроподстанция. Из-за повреждения энергетического объекта тысячи семей остались без электроснабжения.

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

