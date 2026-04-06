Россия не остановится: Зеленский резко отреагировал на атаку по Одессе

Главное из заявления Зеленского:
- В результате удара по Одессе погибли три человека, среди них ребенок
- Также были нанесены удары по украинской энергетике
- Сейчас всем партнерам нужно вместе усиливать защиту неба
Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Одессе. В частности, он отметил, что в результате атаки повреждены жилые дома, детский сад и районная электроподстанция. Об этом глава государства написал в Telegram.
По его словам, сейчас тысячи семей остались без света. Ремонтные бригады с ночи работают, чтобы восстановить подачу электричества.
"На данный момент, к сожалению, известно, что в результате этой атаки погибли три человека, среди них ребенок – ему было всего два года. Мои искренние соболезнования родным и близким. Шестнадцать раненых. Одиннадцать из них наши медики госпитализировали, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему нет даже года. Ранены два человека и в Харьковской области", – говорится в сообщении.
Он добавил, что также были нанесены удары по энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Всего за ночь россияне выпустили против Украины более 140 ударных дронов, и около 80 из них были "Шахеды".
"В некоторых областях удары продолжаются. И это лишь часть того, что наши люди переживают каждый день. За прошедшую неделю было более 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет различных типов", — подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что сейчас всем партнерам нужно вместе усиливать защиту неба, чтобы процент сбитых дронов и ракет с каждым разом становился выше.
"Это ежедневная работа всех, а не только Украины, потому что поставками и поддержкой нас, совместной работой партнеры помогают и себе. Россия не собирается останавливаться. Спасибо всем, кто это понимает и вкладывается в нашу совместную защиту", — подытожил президент Украины.
Россия будет использовать новую тактику для ударов
Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что, скорее всего, страна-агрессор Россия будет продолжать дневные атаки на Украину или растягивать их во времени.
"То есть один налет будет днем, а второй — ночью. С перерывом, потому что у них не хватит ресурсов — ракет и дронов, чтобы атаковать круглосуточно. А атаковать Украину они будут до последней ракеты или до последнего дня этой войны. Россия не остановится", — считает он.
Российские удары — последние новости Украины
Как сообщал Главред, 6 апреля враг целенаправленно нанес удар по жилой застройке в Одессе, что привело к серьезным разрушениям и ранениям гражданских лиц. Повреждения зафиксированы в Киевском и Приморском районах.
Известно, что среди погибших в Одессе – 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 года, и еще одна женщина 53 лет. В то же время у пострадавших есть осколочные ранения, ожоги, травмы и отравления продуктами горения.
Кроме того, в ночь на 5 апреля российская армия также атаковала Одессу ударными дронами. В результате удара были повреждены жилые дома в Хаджибейском районе.
О личности: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
