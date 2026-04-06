Россия не остановится: Зеленский резко отреагировал на атаку по Одессе

Зеленский подчеркнул, что за ночь россияне запустили более 140 ударных дронов.

Зеленский отреагировал на удар по Одессе

Главное из заявления Зеленского:

В результате удара по Одессе погибли три человека, среди них ребенок

Также были нанесены удары по украинской энергетике

Сейчас всем партнерам нужно вместе усиливать защиту неба

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Одессе. В частности, он отметил, что в результате атаки повреждены жилые дома, детский сад и районная электроподстанция. Об этом глава государства написал в Telegram.

По его словам, сейчас тысячи семей остались без света. Ремонтные бригады с ночи работают, чтобы восстановить подачу электричества.

"На данный момент, к сожалению, известно, что в результате этой атаки погибли три человека, среди них ребенок – ему было всего два года. Мои искренние соболезнования родным и близким. Шестнадцать раненых. Одиннадцать из них наши медики госпитализировали, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему нет даже года. Ранены два человека и в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Он добавил, что также были нанесены удары по энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Всего за ночь россияне выпустили против Украины более 140 ударных дронов, и около 80 из них были "Шахеды".

Дрон "Шахед"

"В некоторых областях удары продолжаются. И это лишь часть того, что наши люди переживают каждый день. За прошедшую неделю было более 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет различных типов", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас всем партнерам нужно вместе усиливать защиту неба, чтобы процент сбитых дронов и ракет с каждым разом становился выше.

"Это ежедневная работа всех, а не только Украины, потому что поставками и поддержкой нас, совместной работой партнеры помогают и себе. Россия не собирается останавливаться. Спасибо всем, кто это понимает и вкладывается в нашу совместную защиту", — подытожил президент Украины.

Россия будет использовать новую тактику для ударов

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что, скорее всего, страна-агрессор Россия будет продолжать дневные атаки на Украину или растягивать их во времени.

"То есть один налет будет днем, а второй — ночью. С перерывом, потому что у них не хватит ресурсов — ракет и дронов, чтобы атаковать круглосуточно. А атаковать Украину они будут до последней ракеты или до последнего дня этой войны. Россия не остановится", — считает он.

Как сообщал Главред, 6 апреля враг целенаправленно нанес удар по жилой застройке в Одессе, что привело к серьезным разрушениям и ранениям гражданских лиц. Повреждения зафиксированы в Киевском и Приморском районах.

Известно, что среди погибших в Одессе – 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 года, и еще одна женщина 53 лет. В то же время у пострадавших есть осколочные ранения, ожоги, травмы и отравления продуктами горения.

Кроме того, в ночь на 5 апреля российская армия также атаковала Одессу ударными дронами. В результате удара были повреждены жилые дома в Хаджибейском районе.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

