"Боль - не передать словами": Даша Евтух показала руины дома после атаки РФ

Даша Евтух записала тяжелое видео о том, как Россия забрала у ее семьи дом.

У Даши Евтух разрушен дом

Известная украинская блогер Даша Евтух, ставшая популярной в cети благодаря нестандартным распаковкам и участию в кулинарном проекте "МастерШеф", записала сториз о том, что россияне сделали с ее новым домом.

Своим сторис популярная блогерша поделилась на странице в Instagram. Она трогательно и тепло описала то, как они с мужем Александром Глазовым делали ремонт и планировали новую жизнь в новом доме.

"Сегодня российская ракета попала в наш дом и я до сих пор не верю, что это реальность. Еще вчера там была наша жизнь, наш дом. Место, где мы просыпались, смеялись, планировали будущее. Мы только начали обустраиваться, делали ремонт, покупали новые шкафы, мебель. Вкладывали душу в каждую деталь", - пишет она.

По словам Даши Евтух, они хотели просто жить, как все, а сегодня "половины дома просто нет". "Нет крыши, выбитые окна, а рядом разнесены сараи и другие строения. И самое больное - это не стены, а чувство, что в одну секунду забрали что-то очень родное, теплое, наше", - говорит она.

Даша Евтух записала тяжелое видео о своем доме:

Блогерша добавляет, что с ее семьей все хорошо, но есть пострадавшие. "С нами все хорошо, но есть пострадавшие. Россия снова пришла к нам, не с добром. А с разрушениями. Все, что нам остается - держаться. Даже когда они уничтожают дом, они не могут уничтожить нас", - пишет Даша.

Ее муж также показал в сториз, как сейчас выглядит дом.

Там, где был коридор - нет стен и видны одни руины.

"Вот тут были теплые полы", - говорит за кадром муж блогерши.

О персоне: Даша Евтух Даше Евтух — участница 11 сезона "МастерШеф" и звезда TikTok. Она живет в деревне и делится со зрителями моментами своей жизни через прикольные и искренние видео. Она замужем за участнком Мастер Шеф и воспитывает дочь Фемиду.

