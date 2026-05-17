Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

Мария Тупик
17 мая 2026, 01:12
Как голосовала Украина на Евровидении 2026 - результаты.
Евровидение 2026 - как голосовала Украина / Коллаж Главред, фото eurovision, скрин с видео

В Вене прошел финал Евровидения 2026. Стало известно, кому Украина отдала свой самый высокий балл – 12 – среди всех 25 участников. Оглашать результаты голосования выпало певцу Даниилу Лещинскому — фронтмену группы Ziferblat, которые представляли Украину на конкурсе в 2025 году.

По результатам голосования национального жюри, которое до последнего момента держали в тайне, 12 баллов от Украины получила Мальта.

Также высокую оценку получил представитель Израиля.

Свой выбор украинское жюри, как и другие страны, сделали накануне. За сутки до финала участники выступают перед зрителями, прессой и жюри, которое сразу после этого оценивает выступления. Результаты же объявляют перед телеголосованием в день финала.

Национальное жюри Украины также оценило и другие выступления, отдав от 1 до 10 баллов другим странам.

LELEKA уже успела стать одной из самых обсуждаемых участниц нынешнего конкурса после того, как зрители в Вене эмоционально отреагировали на выступление LELEKA на Евровидении-2026, а ее сценический образ вызвал активные обсуждения в соцсетях. Певицу поддержали украинские фанаты конкурса. Номер артистки уже называют одним из самых нестандартных в этом году.

Накануне LELEKA откровенно рассказала, как ей помог Андрей Данилко. Оказалось, что для качественного выступления артистке понадобились дорогостоящие кастомные ушные мониторы, которые приобрел ей знаменитый артист.

Ранее сама LELEKA рассказывала, как оказалась в психиатрической больнице после тяжелого эмоционального периода в жизни. Певица призналась, что долгое время боролась с внутренними переживаниями и переосмыслением себя. Сейчас исполнительница говорит, что сцена и музыка помогли ей вернуться к нормальной жизни.

