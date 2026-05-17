Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026

Песня итальянского певца Sal Da Vinci стала одним из самых трогательных моментов вечера.

Евровидение 2026 - выступление Италии / скрин из видео

Известный итальянский певец Sal Da Vinci, который представлял свою страну в гранд-финале Евровидения 2026, растрогал еврофанов своей необычной реакцией в финале выступления.

Песня "Per sempre sì" стала для зрителей Евровидения настоящей театральной постановкой. На фоне чувственного пения артиста разворачивалась свадьба — жених готовился к встрече с невестой, новобрачные встречались у алтаря и кружились в танце.

Сама конкурсная песня рассказывала историю пути двух людей: от момента, когда они были чужими друг другу, до произнесения заветных клятв. После дебюта на сцене Сан-Ремо композиция стала очень популярной в Италии.

После исполнения "Per sempre sì" певец был настолько эмоционален, что не сдержал слез, и это попало в трансляцию Евровидения 2026. 57-летний Sal Da Vinci достойно представил свою страну на международном песенном конкурсе и считается одним из лидеров букмекеров — сейчас ему прогнозируют 8 место.

Выступление Италии на Евровидении 2026:

Ранее Главред сообщал, что LELEKA устроила невероятный перформанс на сцене гранд-финала Евровидения-2026, достойно представив Украину с глубокой композицией "Ridnym". Ее выход стал одним из самых сильных и самобытных моментов вечера.

Также представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA откровенно рассказала о неоценимой поддержке со стороны Андрея Данилко. Исполнительница призналась, что судьба всего ее номера зависела от одного благородного поступка легендарного артиста.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

