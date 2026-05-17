Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026

Кристина Трохимчук
17 мая 2026, 00:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Песня итальянского певца Sal Da Vinci стала одним из самых трогательных моментов вечера.
Евровидение 2026 - выступление Италии
Евровидение 2026 - выступление Италии / скрин из видео

Вы узнаете:

  • Sal Da Vinci расплакался на сцене
  • Как выступил представитель Италии

Известный итальянский певец Sal Da Vinci, который представлял свою страну в гранд-финале Евровидения 2026, растрогал еврофанов своей необычной реакцией в финале выступления.

Песня "Per sempre sì" стала для зрителей Евровидения настоящей театральной постановкой. На фоне чувственного пения артиста разворачивалась свадьба — жених готовился к встрече с невестой, новобрачные встречались у алтаря и кружились в танце.

видео дня
Зажигательный номер Италии
Зажигательный номер Италии / скрин из видео

Сама конкурсная песня рассказывала историю пути двух людей: от момента, когда они были чужими друг другу, до произнесения заветных клятв. После дебюта на сцене Сан-Ремо композиция стала очень популярной в Италии.

Свадьба на Евровидении 2026
Свадьба на Евровидении 2026 / скрин из видео

После исполнения "Per sempre sì" певец был настолько эмоционален, что не сдержал слез, и это попало в трансляцию Евровидения 2026. 57-летний Sal Da Vinci достойно представил свою страну на международном песенном конкурсе и считается одним из лидеров букмекеров — сейчас ему прогнозируют 8 место.

Sal Da Vinci заплакал на сцене
Sal Da Vinci заплакал на сцене / скрин из видео

Выступление Италии на Евровидении 2026:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Евровидение 2026 - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что LELEKA устроила невероятный перформанс на сцене гранд-финала Евровидения-2026, достойно представив Украину с глубокой композицией "Ridnym". Ее выход стал одним из самых сильных и самобытных моментов вечера.

Также представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA откровенно рассказала о неоценимой поддержке со стороны Андрея Данилко. Исполнительница призналась, что судьба всего ее номера зависела от одного благородного поступка легендарного артиста.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса Евровидение-2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

23:01Stars
Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:56Спорт
Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

21:14Звёзды
Реклама

Популярное

Ещё
Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

Последние новости

00:28

Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026

16 мая, суббота
23:01

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланиемВидео

22:56

Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

22:56

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:39

ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
21:56

Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

21:14

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

Реклама
20:46

Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

20:35

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:23

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

19:48

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

19:43

Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

19:41

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально всеВидео

19:27

Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

19:23

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

19:10

Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Иранамнение

18:51

"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели РоссииВидео

18:33

Последний шанс Путина выиграть войну: в Die Zeit раскрыли сценарий

Реклама
18:32

"На прощание": Ефросинина и Полякова публично разошлись после скандала

18:23

Может переписать историю: мальчик нашел древний артефакт в пустыне

18:21

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

18:19

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать помидоры во время дождя

18:09

В России заявили о полной оккупации Волчанска — какова ситуация на самом деле

17:44

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"Видео

17:41

Завершение войны в Украине: в Китае сделали заявление после переговоров с США

17:05

Мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогателВидео

17:02

Готовы отдать последнее: в какие четыре месяца рождаются самые щедрые люди

16:59

Сразу три попадания: ВСУ атаковали корабль РФ в порту Бердянска, что известно

16:45

"Будем реалистами": в Раде дали тревожный прогноз насчет вступления Украины в ЕС

16:23

Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

16:18

Опасный выбор: за кого женщинам в СССР не разрешалось выходить замуж

15:52

Одобрят ли США новый пакет финпомощи Украине - конгрессмен ответил

15:50

"Политическая система дала трещину": у Путина начались серьезные проблемы в РоссииВидео

15:39

Захват Волчанска стал для РФ "вопросом принципа": полицейский раскрыл причину

15:19

Мыши уйдут из сада навсегда: натуральные способы отпугнуть грызунов без химии

15:16

Девушка показала изобретение своей мамы: украинцы рыдают от смехаВидео

15:07

Почему снятся сны о выпадении зубов: ученые нашли неожиданное объяснение

15:03

Звезда "Американского пирога" разводится после 18 лет брака: названа причина

Реклама
14:53

Как остановить ночные крики и беготню кота: ветеринар раскрыла секретВидео

14:51

ВСУ фиксируют все: "Мадяр" решительно пригрозил Лукашенко, что известно

14:20

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

14:19

Бермудский треугольник снова удивил ученых неожиданной находкойВидео

14:17

Война, богатство или смерть: о каких угрозах предупреждает молния

14:06

Чем подкормить огурцы после высадки: секрет мощного роста и большого урожая

13:57

Три знака зодиака скоро поймают удачу за хвост: кто счастливчики

13:43

Украине нужны единство и оборонная демократия, – Ивашин

13:32

Мошенники запустили новую "схему": деньги списываются за считанные минуты

13:12

На картофеле желтеют листья: чем подкормить, чтобы спасти урожайВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять