Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026

Вы узнаете:
- Sal Da Vinci расплакался на сцене
- Как выступил представитель Италии
Известный итальянский певец Sal Da Vinci, который представлял свою страну в гранд-финале Евровидения 2026, растрогал еврофанов своей необычной реакцией в финале выступления.
Песня "Per sempre sì" стала для зрителей Евровидения настоящей театральной постановкой. На фоне чувственного пения артиста разворачивалась свадьба — жених готовился к встрече с невестой, новобрачные встречались у алтаря и кружились в танце.
Сама конкурсная песня рассказывала историю пути двух людей: от момента, когда они были чужими друг другу, до произнесения заветных клятв. После дебюта на сцене Сан-Ремо композиция стала очень популярной в Италии.
После исполнения "Per sempre sì" певец был настолько эмоционален, что не сдержал слез, и это попало в трансляцию Евровидения 2026. 57-летний Sal Da Vinci достойно представил свою страну на международном песенном конкурсе и считается одним из лидеров букмекеров — сейчас ему прогнозируют 8 место.
Выступление Италии на Евровидении 2026:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Евровидение 2026 - последние новости:
Ранее Главред сообщал, что LELEKA устроила невероятный перформанс на сцене гранд-финала Евровидения-2026, достойно представив Украину с глубокой композицией "Ridnym". Ее выход стал одним из самых сильных и самобытных моментов вечера.
Также представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA откровенно рассказала о неоценимой поддержке со стороны Андрея Данилко. Исполнительница призналась, что судьба всего ее номера зависела от одного благородного поступка легендарного артиста.
Вас может заинтересовать:
- Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"
- "Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026
- "Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред