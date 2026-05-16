Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

Кристина Трохимчук
16 мая 2026, 20:46
Директор Евровидения-2026 Мартин Грин сделал официальное заявление.
  • Почему Россию исключили из Евровидения
  • Как страна-агрессор может вернуться на конкурс

Директор Евровидения-2026 Мартин Грин считает, что РФ может вскоре вернуться на конкурс. В своем комментарии для LBC он назвал условие, которое должна выполнить страна-агрессор.

Оказалось, что Россию забанили на Евровидении совсем не из-за того, что она начала захватническую войну против Украины. Такое решение было принято не из-за принципиальной позиции конкурса, а потому, что государственный вещатель РФ ВГТРК не доказал свою независимость от Кремля, что нарушает правила членства в Европейском вещательном союзе. Мартин Грин считает, что, если российские медиавещатель выполнит условия и сможет разорвать связь с Кремлем, Россия теоретически может вернуться на Евровидение.

Более того, директор Евровидения ранее заявлял, что решение об исключении РФ из конкурса не было принято из-за начала военных действий, поскольку взгляды на сложившуюся ситуацию могут быть субъективными.

"Тогда вы попадаете на действительно сложную территорию, где приходится делать очень субъективные оценочные суждения", — высказался Грин.

Из-за этого конкурс не принял аналогичное решение об исключении Израиля из Евровидения в 2026 году. Несмотря на бойкот 5 стран, среди которых оказалась одна из основательниц конкурса — Испания, руководство Евровидения не посчитало ситуацию однозначной.

"Если вы знаете, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать", — высказался директор конкурса.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что LELEKA откровенно рассказала о мощной поддержке со стороны Андрея Данилко, которая сыграла решающую роль в ее подготовке к конкурсу. Певица призналась, что артист, выступающий в легендарном амплуа Верки Сердючки, преподнес ей очень дорогой подарок.

Также Маша Ефросинина и Оля Полякова публично объявили о прекращении сотрудничества. Делая официальное заявление, ведущая попыталась обойти любые спекуляции. Она подчеркнула, что недавний скандал, вызванный комментариями мужа Поляковой, не повлиял на их совместное решение.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

