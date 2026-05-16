В РФ убеждены, что российские войска смогут к концу года установить полный контроль над Донбассом.

https://glavred.info/world/mira-ne-budet-smi-uznali-o-novyh-planah-putina-do-konca-goda-10765400.html Ссылка скопирована

Раскрыты планы РФ по войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

Путин дал понять: мира в Украине до конца текущего года не стоит ожидать

В РФ убеждены, что смогут установить полный контроль над Донбассом

В ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин дал понять: заключение мирного соглашения по Украине до конца текущего года не стоит ожидать.

Об этом обозреватель NV Юлия Забелина рассказала, ссылаясь на собственные источники.

видео дня

"Во время этого разговора, из того, что мне источники рассказывали, Путин едва ли не прямо сказал, чтобы у Трампа не рассчитывали на подписание соглашения до конца этого года", — подчеркнула она.

По словам Забелиной, Путина убеждают, что российские войска смогут к концу года установить полный контроль над Донбассом, и лишь после этого переговоры с Украиной будут идти по "другому руслу".

Журналистка отметила, что именно это обстоятельство замедлило переговорный процесс с участием США. "Переговоры сейчас действительно на определенной паузе, хотя мы по крайней мере контактируем с американцами… Но какого-то дедлайна относительно эффективных решений по переговорному процессу нет", — пояснила она.

Возможные сценарии завершения войны

По мнению эксперта Центра Карнеги Россия–Евразия Татьяны Становой, для Кремля вопрос не ограничивается лишь территориальными спорами. Главной целью Москвы, по её оценке, является удержание влияния на Украину и предотвращение её развития по пути, который в России считают опасным для своих стратегических интересов.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

Об источнике: NV NV - украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. Журнал также имеет информационно-новостной сайт и онлайн электронную версию журнала, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред