Последний шанс Путина выиграть войну: в Die Zeit раскрыли сценарий

Алексей Тесля
16 мая 2026, 18:33
Москва сейчас не стремится разрушить НАТО, а пытается добиться снижения помощи Киеву.
У РФ остается немного шансов на победу / коллаж: Главред, фото: МО РФ, kremlin.ru

Главное:

  • Угрозу для европейских стран уже нельзя считать гипотетической
  • Кремль может использовать давление на Европу, чтобы ослабить поддержку Украины

Ситуация вокруг войны в Украине постепенно выходит за рамки регионального конфликта, считает эксперт Анна Нотте из Центра исследований по вопросам нераспространения имени Джеймса Мартина.

Она отмечает в статье для Die Zeit, что угрозу для европейских стран уже нельзя считать гипотетической — Кремль может использовать давление на Европу, чтобы ослабить поддержку Украины.

По мнению Нотте, Москва сейчас не стремится разрушить НАТО, а пытается добиться снижения помощи Киеву. Геополитические факторы играют на руку России: сокращение американского военного присутствия в Германии, фокус США на Ближнем Востоке и исчерпание запасов ракет создают у Кремля "окно возможностей" для демонстрации силы в Европе.

На фоне стагнации российского наступления в Украине и растущих внутренних проблем — экономического кризиса, недовольства населения, ограничений связи — российское руководство ищет новые способы укрепить своё положение. Особенно тревожным для Москвы является активность украинских ударов по стратегическим объектам в тылу РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы.

Нотте подчеркивает, что российские власти всё чаще рассматривают Европу как потенциальную мишень. Публикации Минобороны РФ, включающие список европейских производителей дронов, лишь подтверждают готовность Кремля расширять конфликт за пределы Украины. Такая эскалация, по мнению эксперта, могла бы заставить страны Европы отвлечь ресурсы на защиту и ослабить политическую и материальную поддержку Киева.

"Москва может рассчитывать, что угроза или удары по европейской территории шокируют страны ЕС и заставят их снизить помощь Украине", — поясняет Нотте.

Единственное сдерживающее средство, считает она, — демонстрация единства Европы и чёткое понимание Россией, что любая попытка эскалации обойдётся ей слишком дорого. Любые сомнения в согласованных действиях Запада могут стать главным фактором риска для континента в ближайшие годы.

Перспективы окончания войны

Эксперт Центра Карнеги Россия–Евразия Татьяна Становая считает, что для Кремля важны не только спорные территории. По её мнению, ключевая цель Москвы — сохранить контроль над Украиной и блокировать её движение в направлении, которое в России рассматривают как угрозу своим стратегическим интересам.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Путин
