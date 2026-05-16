Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 17 мая на столе должен быть картофель: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
16 мая 2026, 10:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Считалось, что 17 мая на столе обязательно должны быть блюда из картофеля - это символизировало сытость, благополучие и хороший урожай в будущем.
Какой 17 мая праздник
Какой 17 мая праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 17 мая
  • Что можно и нельзя делать 17 мая
  • Приметы 17 мая

В воскресенье, 17 мая, православные христиане чтят память апостола Андроника и святой Юнии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 мая

Апостол Андроник и святая Юния - известные проповедники раннего христианства, которые упоминаются в Послании апостола Павла к Римлянам. Именно Павел называл их своими "родственниками и узниками", подчеркивая их преданность вере и высокий авторитет среди первых христиан.

видео дня

Согласно церковному преданию, Андроник вместе с Юнией путешествовали по разным регионам Римской империи, распространяя христианское учение среди язычников. Они мужественно переносили преследования и посвятили жизнь миссионерскому служению.

Юния занимает особое место в истории Церкви. В богословской традиции ее нередко называют одной из первых женщин-апостолов, что символизирует важность духовного служения независимо от пола.

Приметы 17 мая

  • Ясный месяц в ночь на 17 мая - к улучшению погоды, ясных дней.
  • Ранние листья дуба или ясеня могут указывать на засушливое лето.
  • Воробьи летают большими стаями - к ветру и непогоде.

Что нельзя делать 17 мая

День считали не очень благоприятным для путешествий и важных решений. Дальние поездки могли принести задержки, путаницу и неудачи, а импульсивные шаги - нежелательные последствия.

Что можно делать 17 мая

В народной традиции этого святого даже называли Андрон с дождем, связывая его день с влажной и переменной майской погодой. Считалось, что это время особенно удачное для работ на огороде: именно теперь стоит окучивать картофель, а также высаживать рассаду капусты и помидоров - земля якобы лучше принимает растения и дает им силу для роста. Существовало и хозяйственное поверье: если на столе в этот день есть картофель, то год обещает быть щедрым и урожайным.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:13Фронт
Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:36Война
Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Последние новости

12:38

Хитрый тест по ПДД с круговым движением: водители долго "ломают" голову

12:33

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

12:13

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:05

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хитаВидео

11:55

"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
11:53

На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох

11:45

Кому карты Таро сулят внезапное богатство: гороскоп на новолуние 16 мая 2026Видео

11:40

"Даже если война закончится": тревожный прогноз о новом наступлении России

11:36

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

Реклама
11:14

Солнечные панели летом: как сохранить максимальную мощность

11:06

LELEKA роскошно выступила для жюри Евровидения 2026 — как ее оценилиВидео

10:56

Почему 17 мая на столе должен быть картофель: какой церковный праздник

10:48

Как вырастить морковь по 25 см: три главных секрета роскошного урожаяВидео

10:42

Резкий рост или падение: чего ожидать от курса доллара и евро с понедельника

09:54

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:51

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

09:30

Почему перец сбрасывает цветы: ошибки, из-за которых можно остаться без урожаяВидео

09:07

Евровидение 2026: где смотреть гранд финал

08:52

Военные РФ нанесли удар по Одесской области: есть раненые

08:51

Дроны ударили по крупнейшему химическому заводу в РФ: вспыхнул масштабный пожар

Реклама
08:09

Виталий Портников: Трамп сказал Кремлю важное "нет" по поводу Донбассамнение

07:35

Россияне атаковали Харьков: дрон нанес удар по центру города, есть пострадавшие

06:00

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

05:28

Как облегчить колики у ребенка: эксперт назвал самые эффективные методы

05:00

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

04:41

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

04:12

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим до 2 недель: так делали еще наши бабушки

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

03:40

Астероид "убийца городов" стремительно мчится к Земле: есть ли угроза катастрофы

03:11

Что чаще всего снится людям: статистика поисковых запросов Google

02:34

Четыре знака зодиака получат подарок от Вселенной — кого ждут большие перемены

01:45

Крупы не тронет, к шкафу не подлетит: как надолго избавиться от молиВидео

01:01

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

00:34

Денежная неделя ждет трех знаков зодиака: кому повезет уже с 18 мая

15 мая, пятница
23:59

В Киеве могут изменить схему движения метро: названы сроки и направление

23:13

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:07

В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

22:44

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

22:06

Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

Реклама
21:52

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

21:33

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой областиВидео

21:28

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

21:11

Чем можно заменить пеллеты в печи: что реально работает, а что — опасноВидео

20:56

Почему морковь растрескивается и растет кривой: ошибки в поливе и подкормке

20:50

Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

20:26

Роскошная зеленая изгородь без хлопот: какой куст растет быстрее туи и выглядит ярче

20:10

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"Видео

19:30

Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

19:25

Украина сможет вернуть оккупированные территории: Жданов раскрыл сценарий

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаСтиркаАвтоКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять