Почему 17 мая на столе должен быть картофель: какой церковный праздник

В воскресенье, 17 мая, православные христиане чтят память апостола Андроника и святой Юнии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 17 мая
Апостол Андроник и святая Юния - известные проповедники раннего христианства, которые упоминаются в Послании апостола Павла к Римлянам. Именно Павел называл их своими "родственниками и узниками", подчеркивая их преданность вере и высокий авторитет среди первых христиан.
Согласно церковному преданию, Андроник вместе с Юнией путешествовали по разным регионам Римской империи, распространяя христианское учение среди язычников. Они мужественно переносили преследования и посвятили жизнь миссионерскому служению.
Юния занимает особое место в истории Церкви. В богословской традиции ее нередко называют одной из первых женщин-апостолов, что символизирует важность духовного служения независимо от пола.
Приметы 17 мая
- Ясный месяц в ночь на 17 мая - к улучшению погоды, ясных дней.
- Ранние листья дуба или ясеня могут указывать на засушливое лето.
- Воробьи летают большими стаями - к ветру и непогоде.
Что нельзя делать 17 мая
День считали не очень благоприятным для путешествий и важных решений. Дальние поездки могли принести задержки, путаницу и неудачи, а импульсивные шаги - нежелательные последствия.
Что можно делать 17 мая
В народной традиции этого святого даже называли Андрон с дождем, связывая его день с влажной и переменной майской погодой. Считалось, что это время особенно удачное для работ на огороде: именно теперь стоит окучивать картофель, а также высаживать рассаду капусты и помидоров - земля якобы лучше принимает растения и дает им силу для роста. Существовало и хозяйственное поверье: если на столе в этот день есть картофель, то год обещает быть щедрым и урожайным.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
