"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

Стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

Компания Amazon MGM Studios официально объявила кастинг актеров на роль агента 007. Об этом пишет издание Variety.

Представители студии обратились к известной кастинг-директору Нине Голд, которая подбирала актеров для сериала "Игра престолов" и фильмов "Звездные войны". Именно она должна помочь найти мужчину, который достойно заменит актера Дэниела Крейга.

"Мы не планируем комментировать конкретные детали процесса поиска актера, но будем рады впоследствии поделиться новостями с поклонниками 007, как только придет время", – говорится в заявлении Amazon MGM Studios.

Кстати, следующий фильм о Джеймсе Бонде снимет канадский режиссер Дени Вильнев, работавший над "Дюной" и "Сикарио". Исполнительным продюсером будущей картины станет Таня Лапуант.

К слову, ранее ходили слухи, что на главную роль агента 007 претендуют многие актеры, в частности, Джейкоб Элорди, Каллум Тернер и Аарон Тейлор-Джонсон. Однако пока нет никакой официальной информации от создателей.

"Мы подходим к поиску с осторожностью и глубоким уважением. Это мечта – наконец представить зрителям следующую главу, и в то же время это большая ответственность. Что я могу вам сказать, так это вот что: когда вы объединяете одну из самых любимых франшиз в истории с командой кинорежиссеров мирового класса, включая талантливого режиссера Дени Вильнева, необыкновенных продюсеров Эми Паскаль и Дэвида Хеймана, исполнительного продюсера Тани Лапуант и сценариста Стивена Найта, вы готовите почву для чего-то, что действительно достойно наследия Бонда", – подчеркнула руководитель отдела кинопроизводства Amazon MGM Кортни Валенти.

Напомним, последним Бондом был Дэниел Крейг, который воплощал образ культового агента в пяти фильмах с 2006 по 2021 год. После завершения этой фазы продюсеры решили передать эстафету другому актеру.

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев официально возглавит съемки нового фильма про Джеймса Бонда. Автор таких масштабных фильмов, как "Дюна" и "Прибытие", теперь попробует себя в жанре шпионского экшена, вдохнув новую жизнь в франшизу.

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Режиссер новой части "бондианы" Дени Вильнев считает Суини чрезвычайно талантливой и привлекательной для молодого поколения. Среди преимуществ актрисы журналисты называют атлетичность и женственность, которые обычно необходимы для воплощения образа девушки агента 007.

Об источнике: The Variety The Variety - это американский торговый журнал, принадлежащий Penske Media Corporation. Он является одним из самых авторитетных и уважаемых источников новостей в сфере развлечений во всем мире. Основан Симе Сильверманом в Нью-Йорке в 1905 году как еженедельная газета, освещавшая театральные представления и водевиль. Со временем его сфера охвата расширилась, включив легитимный театр, бурлеск, кинофильмы, радио и телевидение. В 1933 году был запущен "Daily Variety" в Лос-Анджелесе, чтобы сосредоточиться на киноиндустрии. Хотя "Daily Variety" прекратил печатную версию в 2013 году, еженедельное издание и постоянно обновляемый веб-сайт продолжают существовать. "The Variety" специализируется на новостях и анализе индустрии развлечений. Он является важным источником информации для влиятельных продюсеров, руководителей и талантов в сфере развлечений, предоставляя ежедневные срочные новости, глубокое освещение сезона наград, важные обзоры и анализ выдающихся игроков индустрии.

