"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

Виталий Кирсанов
16 мая 2026, 11:55
Последним Бондом был Дэниел Крейг, который воплощал образ культового агента в пяти фильмах с 2006 по 2021 год.
Стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда
Кратко:

  • Новый фильм о Джеймсе Бонде снимет канадский режиссер Дени Вильнев
  • Представители студии обратились к известной кастинг-директору Нине Голд

Компания Amazon MGM Studios официально объявила кастинг актеров на роль агента 007. Об этом пишет издание Variety.

Представители студии обратились к известной кастинг-директору Нине Голд, которая подбирала актеров для сериала "Игра престолов" и фильмов "Звездные войны". Именно она должна помочь найти мужчину, который достойно заменит актера Дэниела Крейга.

"Мы не планируем комментировать конкретные детали процесса поиска актера, но будем рады впоследствии поделиться новостями с поклонниками 007, как только придет время", – говорится в заявлении Amazon MGM Studios.

Кстати, следующий фильм о Джеймсе Бонде снимет канадский режиссер Дени Вильнев, работавший над "Дюной" и "Сикарио". Исполнительным продюсером будущей картины станет Таня Лапуант.

К слову, ранее ходили слухи, что на главную роль агента 007 претендуют многие актеры, в частности, Джейкоб Элорди, Каллум Тернер и Аарон Тейлор-Джонсон. Однако пока нет никакой официальной информации от создателей.

"Мы подходим к поиску с осторожностью и глубоким уважением. Это мечта – наконец представить зрителям следующую главу, и в то же время это большая ответственность. Что я могу вам сказать, так это вот что: когда вы объединяете одну из самых любимых франшиз в истории с командой кинорежиссеров мирового класса, включая талантливого режиссера Дени Вильнева, необыкновенных продюсеров Эми Паскаль и Дэвида Хеймана, исполнительного продюсера Тани Лапуант и сценариста Стивена Найта, вы готовите почву для чего-то, что действительно достойно наследия Бонда", – подчеркнула руководитель отдела кинопроизводства Amazon MGM Кортни Валенти.

Напомним, последним Бондом был Дэниел Крейг, который воплощал образ культового агента в пяти фильмах с 2006 по 2021 год. После завершения этой фазы продюсеры решили передать эстафету другому актеру.

Новый фильм про Джеймса Бонда - главное

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев официально возглавит съемки нового фильма про Джеймса Бонда. Автор таких масштабных фильмов, как "Дюна" и "Прибытие", теперь попробует себя в жанре шпионского экшена, вдохнув новую жизнь в франшизу.

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Режиссер новой части "бондианы" Дени Вильнев считает Суини чрезвычайно талантливой и привлекательной для молодого поколения. Среди преимуществ актрисы журналисты называют атлетичность и женственность, которые обычно необходимы для воплощения образа девушки агента 007.

Об источнике: The Variety

The Variety - это американский торговый журнал, принадлежащий Penske Media Corporation. Он является одним из самых авторитетных и уважаемых источников новостей в сфере развлечений во всем мире.

Основан Симе Сильверманом в Нью-Йорке в 1905 году как еженедельная газета, освещавшая театральные представления и водевиль. Со временем его сфера охвата расширилась, включив легитимный театр, бурлеск, кинофильмы, радио и телевидение. В 1933 году был запущен "Daily Variety" в Лос-Анджелесе, чтобы сосредоточиться на киноиндустрии. Хотя "Daily Variety" прекратил печатную версию в 2013 году, еженедельное издание и постоянно обновляемый веб-сайт продолжают существовать.

"The Variety" специализируется на новостях и анализе индустрии развлечений. Он является важным источником информации для влиятельных продюсеров, руководителей и талантов в сфере развлечений, предоставляя ежедневные срочные новости, глубокое освещение сезона наград, важные обзоры и анализ выдающихся игроков индустрии.

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

