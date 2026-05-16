"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

Кратко:
- Новый фильм о Джеймсе Бонде снимет канадский режиссер Дени Вильнев
- Представители студии обратились к известной кастинг-директору Нине Голд
Компания Amazon MGM Studios официально объявила кастинг актеров на роль агента 007. Об этом пишет издание Variety.
Представители студии обратились к известной кастинг-директору Нине Голд, которая подбирала актеров для сериала "Игра престолов" и фильмов "Звездные войны". Именно она должна помочь найти мужчину, который достойно заменит актера Дэниела Крейга.
"Мы не планируем комментировать конкретные детали процесса поиска актера, но будем рады впоследствии поделиться новостями с поклонниками 007, как только придет время", – говорится в заявлении Amazon MGM Studios.
Кстати, следующий фильм о Джеймсе Бонде снимет канадский режиссер Дени Вильнев, работавший над "Дюной" и "Сикарио". Исполнительным продюсером будущей картины станет Таня Лапуант.
К слову, ранее ходили слухи, что на главную роль агента 007 претендуют многие актеры, в частности, Джейкоб Элорди, Каллум Тернер и Аарон Тейлор-Джонсон. Однако пока нет никакой официальной информации от создателей.
"Мы подходим к поиску с осторожностью и глубоким уважением. Это мечта – наконец представить зрителям следующую главу, и в то же время это большая ответственность. Что я могу вам сказать, так это вот что: когда вы объединяете одну из самых любимых франшиз в истории с командой кинорежиссеров мирового класса, включая талантливого режиссера Дени Вильнева, необыкновенных продюсеров Эми Паскаль и Дэвида Хеймана, исполнительного продюсера Тани Лапуант и сценариста Стивена Найта, вы готовите почву для чего-то, что действительно достойно наследия Бонда", – подчеркнула руководитель отдела кинопроизводства Amazon MGM Кортни Валенти.
Напомним, последним Бондом был Дэниел Крейг, который воплощал образ культового агента в пяти фильмах с 2006 по 2021 год. После завершения этой фазы продюсеры решили передать эстафету другому актеру.
Франко-канадский режиссер Дени Вильнев официально возглавит съемки нового фильма про Джеймса Бонда. Автор таких масштабных фильмов, как "Дюна" и "Прибытие", теперь попробует себя в жанре шпионского экшена, вдохнув новую жизнь в франшизу.
Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Режиссер новой части "бондианы" Дени Вильнев считает Суини чрезвычайно талантливой и привлекательной для молодого поколения. Среди преимуществ актрисы журналисты называют атлетичность и женственность, которые обычно необходимы для воплощения образа девушки агента 007.
