'Даже если война закончится': тревожный прогноз о новом наступлении России

Украине необходимо укреплять позиции, которые позволят сдержать россиян в будущем.

https://glavred.info/war/dazhe-esli-voyna-zakonchitsya-trevozhnyy-prognoz-o-novom-nastuplenii-rossii-10765229.html Ссылка скопирована

Россия планирует новое вторжение в Украину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

О чем сказал Харьковский:

Вовчанск и в дальнейшем останется опасной зоной

РФ может снова напасть после паузы в войне

Даже если война закончится, страна-агрессор Россия не даст покоя в kill-зонах. В частности, к таким зонам относится и Волчанск, поэтому в городе сохранится присутствие украинских военных, которые будут укреплять боевые позиции. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский.

По его словам, Украине при любом сценарии завершения войны нужно будет готовиться к повторному наступлению России.

видео дня

"Даже если война остановится сегодня, через месяц или год, то Россия все равно будет готовиться и через несколько лет начнет очередное наступление. Россия не успокоится. Поэтому нам необходимо максимально подготовиться к этому, в частности, обустроить на этих территориях такие позиции, которые позволят нам сдержать россиян, чтобы у них не было шансов продвигаться дальше", — подчеркнул он.

Харьковский также не верит в то, что Россия когда-нибудь исчерпает силы и погрязнет в своих собственных проблемах настолько, что ей будет не до войны с Украиной.

"В 2022-м нам тоже говорили, что "еще две-три недели", и война закончится, потом говорили, что надо потерпеть месяц, потом – что все закончится через полгода. И вот уже идет пятый год полномасштабной войны, и Россия не останавливается. Да, в какой-то момент она исчерпает себя, но тогда она просто наберет силы и снова начнет войну. Я не верю в здравый смысл российского народа. Россияне будут наступать, как только смогут", — подытожил эксперт.

Волчанск / Инфографика: Главред

РФ не сможет выйти из войны с сохранением "лица"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что у России нет реальных шансов завершить войну против Украины с сохранением политического или военного "лица".

"Сценарий "повторения побед прошлого" для России выглядит недостижимым, а завершение войны без стратегического поражения для Кремля — маловероятным", — отметил он.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, по оценке аналитиков, война в Украине, скорее всего, завершится по модели, напоминающей послевоенные соглашения между СССР и Финляндией после Второй мировой.

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что диктатор и военный преступник Владимир Путин может согласиться на прекращение огня. Ключевую роль в этом могут сыграть не только США или Евросоюз, но и широкая международная коалиция с участием крупных государств, в частности Китая.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что один день войны обходится Украине примерно в 450 миллионов долларов. Он подчеркнул, что нынешний год может стать решающим для Украины в вопросе мира, однако достичь этого без участия Соединенных Штатов невозможно.

Читайте также:

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред