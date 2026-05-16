Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Даже если война закончится": тревожный прогноз о новом наступлении России

Мария Николишин
16 мая 2026, 11:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украине необходимо укреплять позиции, которые позволят сдержать россиян в будущем.
'Даже если война закончится': тревожный прогноз о новом наступлении России
Россия планирует новое вторжение в Украину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

О чем сказал Харьковский:

  • Вовчанск и в дальнейшем останется опасной зоной
  • РФ может снова напасть после паузы в войне

Даже если война закончится, страна-агрессор Россия не даст покоя в kill-зонах. В частности, к таким зонам относится и Волчанск, поэтому в городе сохранится присутствие украинских военных, которые будут укреплять боевые позиции. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский.

По его словам, Украине при любом сценарии завершения войны нужно будет готовиться к повторному наступлению России.

видео дня

"Даже если война остановится сегодня, через месяц или год, то Россия все равно будет готовиться и через несколько лет начнет очередное наступление. Россия не успокоится. Поэтому нам необходимо максимально подготовиться к этому, в частности, обустроить на этих территориях такие позиции, которые позволят нам сдержать россиян, чтобы у них не было шансов продвигаться дальше", — подчеркнул он.

Харьковский также не верит в то, что Россия когда-нибудь исчерпает силы и погрязнет в своих собственных проблемах настолько, что ей будет не до войны с Украиной.

"В 2022-м нам тоже говорили, что "еще две-три недели", и война закончится, потом говорили, что надо потерпеть месяц, потом – что все закончится через полгода. И вот уже идет пятый год полномасштабной войны, и Россия не останавливается. Да, в какой-то момент она исчерпает себя, но тогда она просто наберет силы и снова начнет войну. Я не верю в здравый смысл российского народа. Россияне будут наступать, как только смогут", — подытожил эксперт.

'Даже если война закончится': тревожный прогноз о новом наступлении России
Волчанск / Инфографика: Главред

РФ не сможет выйти из войны с сохранением "лица"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что у России нет реальных шансов завершить войну против Украины с сохранением политического или военного "лица".

"Сценарий "повторения побед прошлого" для России выглядит недостижимым, а завершение войны без стратегического поражения для Кремля — маловероятным", — отметил он.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, по оценке аналитиков, война в Украине, скорее всего, завершится по модели, напоминающей послевоенные соглашения между СССР и Финляндией после Второй мировой.

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что диктатор и военный преступник Владимир Путин может согласиться на прекращение огня. Ключевую роль в этом могут сыграть не только США или Евросоюз, но и широкая международная коалиция с участием крупных государств, в частности Китая.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что один день войны обходится Украине примерно в 450 миллионов долларов. Он подчеркнул, что нынешний год может стать решающим для Украины в вопросе мира, однако достичь этого без участия Соединенных Штатов невозможно.

Читайте также:

О личности: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины Волчанск Алексей Харьковский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:13Фронт
Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:36Война
Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Последние новости

12:33

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

12:13

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:05

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хитаВидео

11:55

"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

11:53

На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
11:45

Кому карты Таро сулят внезапное богатство: гороскоп на новолуние 16 мая 2026Видео

11:40

"Даже если война закончится": тревожный прогноз о новом наступлении России

11:36

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:14

Солнечные панели летом: как сохранить максимальную мощность

Реклама
11:06

LELEKA роскошно выступила для жюри Евровидения 2026 — как ее оценилиВидео

10:56

Почему 17 мая на столе должен быть картофель: какой церковный праздник

10:48

Как вырастить морковь по 25 см: три главных секрета роскошного урожаяВидео

10:42

Резкий рост или падение: чего ожидать от курса доллара и евро с понедельника

09:54

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:51

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

09:30

Почему перец сбрасывает цветы: ошибки, из-за которых можно остаться без урожаяВидео

09:07

Евровидение 2026: где смотреть гранд финал

08:52

Военные РФ нанесли удар по Одесской области: есть раненые

08:51

Дроны ударили по крупнейшему химическому заводу в РФ: вспыхнул масштабный пожар

08:09

Виталий Портников: Трамп сказал Кремлю важное "нет" по поводу Донбассамнение

Реклама
07:35

Россияне атаковали Харьков: дрон нанес удар по центру города, есть пострадавшие

06:00

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

05:28

Как облегчить колики у ребенка: эксперт назвал самые эффективные методы

05:00

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

04:41

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

04:12

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим до 2 недель: так делали еще наши бабушки

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

03:40

Астероид "убийца городов" стремительно мчится к Земле: есть ли угроза катастрофы

03:11

Что чаще всего снится людям: статистика поисковых запросов Google

02:34

Четыре знака зодиака получат подарок от Вселенной — кого ждут большие перемены

01:45

Крупы не тронет, к шкафу не подлетит: как надолго избавиться от молиВидео

01:01

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

00:34

Денежная неделя ждет трех знаков зодиака: кому повезет уже с 18 мая

15 мая, пятница
23:59

В Киеве могут изменить схему движения метро: названы сроки и направление

23:13

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:07

В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

22:44

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

22:06

Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

21:52

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Реклама
21:33

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой областиВидео

21:28

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

21:11

Чем можно заменить пеллеты в печи: что реально работает, а что — опасноВидео

20:56

Почему морковь растрескивается и растет кривой: ошибки в поливе и подкормке

20:50

Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

20:26

Роскошная зеленая изгородь без хлопот: какой куст растет быстрее туи и выглядит ярче

20:10

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"Видео

19:30

Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

19:25

Украина сможет вернуть оккупированные территории: Жданов раскрыл сценарий

19:24

В сеть попало видео, как Джамала реагирует на рекордную ноту LELEKAВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаСтиркаАвтоКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять