Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Самое страшное лицо войны": ракета РФ на Дарнице убила 12-летнюю дочь погибшего воина

Анна Ярославская
15 мая 2026, 08:39обновлено 15 мая, 10:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Спасательная операция в Киеве окончена. Российская атака унесла жизни 24 человек. Погибли трое детей.

Любава Яковлева, удар по Киеву 14 мая 2026
Любава Яковлева погибла в результате удара по Киеву 14 мая 2026 / Коллаж: Главред, фото: Facebook, ГСЧС

Кратко:

  • Число погибших в Дарницком районе Киева возросло до 24 человек
  • Спасатели завершили операцию в разрушенном доме спустя 28 часов
  • Среди жертв обстрела - трое детей, в том числе и дочь защитника Украины

В Киеве выросло число жертв массированной российской атаки. По состоянию на утро 15 мая известно, что в Дарницком районе погибли 24 человека, в том числе - трое детей.

видео дня

Спасатели весь день и ночь продолжали поисково-спасательные работы после российского обстрела. По обновленной информации, всего в Киеве вследствие атаки оккупантов пострадали 48 человек, в том числе двое детей, 30 человек удалось спасти, сообщили в ГосЧС.

Известно, что от российской ракеты, которая ударила по многоэтажке на Дарнице, погибла 12-летняя Любава Яковлева. Ее старшую сестра может быть под завалами.

Папа девочек погиб в бою с оккупантами в 2023 году. Фото убитого россиянами ребенка показали на Facebook-странице "Їх убила Росія".

Любава Яковлева
Любава Яковлева / Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

"Отец девочек - военный Евгений Яковлев (позывной "Рыжий") погиб три года назад во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении.

Евгений Яковлев погиб в 2023 году
Евгений Яковлев погиб в 2023 году / Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Любава Яковлева училась в шестом классе лицея N323.

Скриншот

На Facebook-странице странице учебного заведения, в котором училась погибшая девочка, подтвердили информацию.

"С невыразимой болью сообщаем, что сегодня ночью российская ракета унесла жизнь ученицы 6-А класса нашего лицея Яковлевой Любавы. Ее старшая сестра до сих пор находится под завалами... Три года назад во время выполнения боевой задачи погиб отец девочек - военный Евгений Яковлев (позывной "Рыжий"), защищавший Украину", - говорится в сообщении.

"Искренне сочувствуем матери, родным и близким. Самое страшное лицо войны – это детские жизни, которые она уносит. Светлая память нашему ангелочку Любаве", - добавили в лицее.

Любава Яковлева
Любава Яковлева / Фото: Facebook лицей 323 Киева

В 08:22 в пятницу, 15 мая, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Дарницком районе столицы завершена поисково-спасательная операция. Она длилась более 28 часов.

Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции дома.

"В настоящее время подтверждена гибель 24 человек, трое из них – дети. 48 травмированных", - сообщил он.

Около 400 человек получили помощь от психологов ГосЧС и Нацполиции, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и близких.

Подразделения ГосЧС перешли к аварийно-восстановительным работам.

Сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки России 14 мая.

"Это тяжелая потеря для города и всей страны. Вечная память погибшим", - добавил Клименко.

Обновлено. В Киевской городской прокуратуре уточнили, что среди погибших в результате удара РФ - трое несовершеннолетних: девочки 12, 15 и 17 лет.

  • Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице
    Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице Фото: ГосЧС Украины
  • Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице
    Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице Фото: ГосЧС Украины
  • Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице
    Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице Фото: ГосЧС Украины
  • Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице
    Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице Фото: ГосЧС Украины
  • Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице
    Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице Фото: ГосЧС Украины
  • Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице
    Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице Фото: ГосЧС Украины
  • Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице
    Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице Фото: ГосЧС Украины
  • Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице
    Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице Фото: ГосЧС Украины
  • Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице
    Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице Фото: ГосЧС Украины

Атака на Украину 14 мая 2026 - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела были повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура. На левом берегу столицы в результате атаки врага начались перебои с водоснабжением.

Разрушения были зафиксированы в нескольких районах Киева. В Дарницком районе пострадал панельный 9-этажный жилой дом. 18 квартир разрушены.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку. По его словам, за ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистики, аэробалистики и крылатых ракет.

По его словам, по предварительным данным, удар по многоэтажке на Дарнице был нанесен российской крылатой ракетой Х-101.

Фокус атаки РФ 14 мая был на Киеве, Кременчуге и отдельных районах центральных областей Украины". Также под атакой находились Белая Церковь, Черноморск, Харьков, Сумы.

Атак РФ будет больше: прогноз военного

Россия меняет тактику ведения боевых действий и обстрелов гражданского населения Украины. Об этом в эфире "Киев 24" заявил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко.

По его словам, враг увеличивает количество дроновых атак. В то же время украинские военные научились сбивать за сутки до двух тысяч вражеских БПЛА из-за наращивания со стороны противника.

Кроме того, военный предупредил, что Россия готовит до 200 тысяч операторов дронов, чтобы лучше контролировать ситуацию на фронте, а именно: поставки боеприпасов, продовольствия и эвакуацию.

"Беспилотных систем будет становиться все больше как со стороны врага, так, соответственно, и мы наращиваем соответствующий компонент, поскольку понимаем, что будущее за технологиями, и дроны — это один из компонентов, который позволяет контролировать логистические пути", — добавил Яременко.

Другие новости:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Атак РФ будет больше: военный предупредил об изменении тактики врага

Атак РФ будет больше: военный предупредил об изменении тактики врага

10:01Украина
"Спланированная операция": ВСУ освободили Отрадное в Харьковской области

"Спланированная операция": ВСУ освободили Отрадное в Харьковской области

09:22Фронт
Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

Китайский гороскоп на сегодня, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

Китайский гороскоп на сегодня, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

Гороскоп на сегодня, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

Гороскоп на сегодня, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

Последние новости

10:21

У колорадского жука не будет шансов: чем нужно обработать картофель

10:16

Знают далеко не все: какие кухонные приборы категорически нельзя оставлять в розетке

10:12

Почему 16 мая нельзя одевать красную одежду: какой церковный праздник

10:05

Взрывы гремели в Одесской области: после удара РФ - пожары, разрушения и раненыеФото

10:01

Атак РФ будет больше: военный предупредил об изменении тактики врага

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
09:53

"А кто вы?": Данилко насмешил встречей с LELEKA на Евровидении 2026Видео

09:22

"Спланированная операция": ВСУ освободили Отрадное в Харьковской области

09:16

Как спасти клубнику от слизней: трюк, который остановит вредителей раз и навсегда

09:00

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский

Реклама
08:55

Гороскоп на завтра, 16 мая: Тельцам — разочарование, Скорпионам — конфликт

08:39

"Самое страшное лицо войны": ракета РФ на Дарнице убила 12-летнюю дочь погибшего воинаФото

08:21

Первые 9 млрд евро от ЕС для Украины: Politico узнало, куда направят деньги

08:10

Атака на Украину совпала с саммитом Трампа и Си не случайно: Денисенко назвал цельмнение

07:50

Российская Рязань - в черном дыму: завод Роснефти охвачен огнем после атаки дроновФото

06:40

В Киеве взрывы, объявлена тревога: столицу атакуют дроныФото

05:43

Дети будут есть с удовольствием: рецепт банановых кексов на прикорм

05:10

Пять знаков зодиака скоро сорвут джекпот: настало время великих побед

04:33

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответВидео

04:09

Почему "хрущевки" до сих пор не снесли: историк раскрыл неприятный нюанс из СССРВидео

03:49

Больше не значит чище: чем может обернуться привычка сыпать порошок "на глаз"Видео

Реклама
03:20

Кого ждет борьба с интригами и сплетнями: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:11

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

02:50

Мощные тайфуны могут набрать небывалую силу: раскрыт пугающий сценарий

02:26

Узнает ли кот себя в зеркале на самом деле: неожиданный ответ ученых удивит

01:48

США могут запустить новый этап переговоров: Зеленский о важных шагах для Украины

00:15

Идеальный баланс: какие этажи в доме считаются "люксовыми" и почемуВидео

00:09

Евровидение 2026: кто прошел в гранд-финал и когда выступит Украина

00:08

Евровидение 2026: как в Вене зрители реагировали на выступление LELEKAВидео

14 мая, четверг
23:59

Украинцам анонсировали новые выплаты: кому и сколько "светит"

23:19

"Разнесла": как выступила Украина на Евровидении 2026 во втором полуфиналеВидео

23:15

"Мог уже не выжить": оленю Борису провели срочную операцию, что с ним сейчас

23:10

Номер Швейцарии сравнили с номером Украины на детском ЕвровиденииВидео

22:58

Известный хоккеист погиб в результате удара РФ по жилому дому в Киеве

22:53

17-летняя француженка удивила оперным вокалом на Евровидении 2026Видео

22:31

Болгария феерично вернулась на Евровидение 2026 после паузыВидео

21:59

Май решает сезон: чем обработать виноград, чтобы запустить активный рост лозыВидео

21:55

РФ готовит новый массированный удар: Жданов назвал вероятную дату

21:45

Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

21:43

Спасаем будущий урожай: как правильно подкормить сад, пострадавший от холода

21:30

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

Реклама
21:18

Пышное цветение гарантировано: что сделать, чтобы петунии обильно цвели все лето.

21:03

Устранение Путина: раскрыт сценарий вооруженной смены власти в России

21:00

Россия готовит массовое переселение россиян в Украину: эксперт оценил шансы Кремля

20:52

Рожденные быть сильными: люди, рожденные в этих месяцах, никогда не сдаются

20:41

Эксперты призвали натереть окна и двери мылом: в чём причинаВидео

20:26

"Производство этого года": Зеленский раскрыл, чем ударили по дому в Киеве

20:19

Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

20:08

В МВФ сделали заявление о новых налогах в Украине: кого может касаться

19:52

Что действительно делают медведи зимой в берлоге: ученые развеяли популярный мифВидео

19:45

Чем обработать лук и чеснок от луковой мухи: урожай увеличится в несколько раз

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять