"Самое страшное лицо войны": ракета РФ на Дарнице убила 12-летнюю дочь погибшего воина

Спасательная операция в Киеве окончена. Российская атака унесла жизни 24 человек. Погибли трое детей.

Любава Яковлева погибла в результате удара по Киеву 14 мая 2026 / Коллаж: Главред, фото: Facebook, ГСЧС

Кратко:

Число погибших в Дарницком районе Киева возросло до 24 человек

Спасатели завершили операцию в разрушенном доме спустя 28 часов

Среди жертв обстрела - трое детей, в том числе и дочь защитника Украины

В Киеве выросло число жертв массированной российской атаки. По состоянию на утро 15 мая известно, что в Дарницком районе погибли 24 человека, в том числе - трое детей.

Спасатели весь день и ночь продолжали поисково-спасательные работы после российского обстрела. По обновленной информации, всего в Киеве вследствие атаки оккупантов пострадали 48 человек, в том числе двое детей, 30 человек удалось спасти, сообщили в ГосЧС.

Известно, что от российской ракеты, которая ударила по многоэтажке на Дарнице, погибла 12-летняя Любава Яковлева. Ее старшую сестра может быть под завалами.

Папа девочек погиб в бою с оккупантами в 2023 году. Фото убитого россиянами ребенка показали на Facebook-странице "Їх убила Росія".

Любава Яковлева / Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

"Отец девочек - военный Евгений Яковлев (позывной "Рыжий") погиб три года назад во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении.

Евгений Яковлев погиб в 2023 году / Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Любава Яковлева училась в шестом классе лицея N323.

На Facebook-странице странице учебного заведения, в котором училась погибшая девочка, подтвердили информацию.

"С невыразимой болью сообщаем, что сегодня ночью российская ракета унесла жизнь ученицы 6-А класса нашего лицея Яковлевой Любавы. Ее старшая сестра до сих пор находится под завалами... Три года назад во время выполнения боевой задачи погиб отец девочек - военный Евгений Яковлев (позывной "Рыжий"), защищавший Украину", - говорится в сообщении.

"Искренне сочувствуем матери, родным и близким. Самое страшное лицо войны – это детские жизни, которые она уносит. Светлая память нашему ангелочку Любаве", - добавили в лицее.

Любава Яковлева / Фото: Facebook лицей 323 Киева

В 08:22 в пятницу, 15 мая, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Дарницком районе столицы завершена поисково-спасательная операция. Она длилась более 28 часов.

Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции дома.

"В настоящее время подтверждена гибель 24 человек, трое из них – дети. 48 травмированных", - сообщил он.

Около 400 человек получили помощь от психологов ГосЧС и Нацполиции, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и близких.

Подразделения ГосЧС перешли к аварийно-восстановительным работам.

Сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки России 14 мая.

"Это тяжелая потеря для города и всей страны. Вечная память погибшим", - добавил Клименко.

Обновлено. В Киевской городской прокуратуре уточнили, что среди погибших в результате удара РФ - трое несовершеннолетних: девочки 12, 15 и 17 лет.

Атака на Украину 14 мая 2026 - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела были повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура. На левом берегу столицы в результате атаки врага начались перебои с водоснабжением.

Разрушения были зафиксированы в нескольких районах Киева. В Дарницком районе пострадал панельный 9-этажный жилой дом. 18 квартир разрушены.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку. По его словам, за ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистики, аэробалистики и крылатых ракет.

По его словам, по предварительным данным, удар по многоэтажке на Дарнице был нанесен российской крылатой ракетой Х-101.

Фокус атаки РФ 14 мая был на Киеве, Кременчуге и отдельных районах центральных областей Украины". Также под атакой находились Белая Церковь, Черноморск, Харьков, Сумы.

Атак РФ будет больше: прогноз военного

Россия меняет тактику ведения боевых действий и обстрелов гражданского населения Украины. Об этом в эфире "Киев 24" заявил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко.

По его словам, враг увеличивает количество дроновых атак. В то же время украинские военные научились сбивать за сутки до двух тысяч вражеских БПЛА из-за наращивания со стороны противника.

Кроме того, военный предупредил, что Россия готовит до 200 тысяч операторов дронов, чтобы лучше контролировать ситуацию на фронте, а именно: поставки боеприпасов, продовольствия и эвакуацию.

"Беспилотных систем будет становиться все больше как со стороны врага, так, соответственно, и мы наращиваем соответствующий компонент, поскольку понимаем, что будущее за технологиями, и дроны — это один из компонентов, который позволяет контролировать логистические пути", — добавил Яременко.

