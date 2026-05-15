Первые 9 млрд евро от ЕС для Украины: Politico узнало, куда направят деньги

Деньги пойдут на покрытие немедленных бюджетных дефицитов и закупки беспилотников для защиты от РФ.

На какие цели пойдут первые 9 млрд евро от Евросоюза для Украины

Кратко:

ЕС оставляет за собой право использовать замороженные российские активы

В Евросоюзе понимают, что Киеву потребуется больше денег в 2027 году

Евросоюз готовится утвердить условия кредита на сумму 90 млрд евро для Украины уже в понедельник, 18 мая. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителей ЕС.

Отмечается, что это приблизит Киев к получению первого кредитного транша на сумму более 9 млрд от Брюсселя в середине июня. Предполагается, что эти деньги пойдут на покрытие немедленных бюджетных дефицитов и закупки беспилотников для защиты от РФ.

После прохождения внутренних процедур, ЕС окончательно утвердит кредит в размере 90 млрд евро сразу же после того, как Киев и Брюссель согласуют детали погашения долга за счет репараций от России.

Если Кремль откажется выплачивать эти репарации после войны, лидеры ЕС оставят за собой право использовать замороженные российские активы для погашения кредита - тем самым аннулируя долг Киева.

Если все пойдет по плану, Брюссель сначала закупит дроны на сумму 5,9 млрд евро в июне для укрепления украинской обороны. Затем Еврокомиссия перечислит Киеву 3,2 млрд евро, которые он сможет направить на покрытие бюджетных расходов, включая выплату зарплат военным.

"Комиссия стремится произвести первый транш как можно скорее, во втором квартале 2026 года. Он покроет закупку беспилотников у Украины для Украины", - сказал еврочиновник изданию.

Отмечается, что несмотря на недавний прогресс, в Евросоюзе понимают, что Киеву потребуется больше денег в 2027 году, но их привлечение может быть проблематичным, если члены ЕС не захотят брать на себя дополнительные общие долги.

"Члены ЕС и европейские финансовые институты предоставили Украине в общей сложности 200,6 млрд евро. Таким образом ЕС является крупнейшим и наиболее стабильным финансовым партнером Украины", - сказал представитель Еврокомиссии.

Кредит ЕС на 90 миллиардов для Украины

Как писал Главред, в конце апреля резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против страны-агрессора России.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может получить первый транш кредита в размере 90 млрд евро уже до конца этого квартала, который заканчивается в апреле.

Из-за задержки с выделением средств, из которых 45 млрд евро планировалось предоставить уже в этом году, Украина может не успеть должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону, отмечал президент Владимир Зеленский.

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

