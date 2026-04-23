ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

Зеленский заявил, что новый пакет помощи от ЕС укрепит обороноспособность, поддержит экономику и позволит финансировать ключевые нужды государства.

Страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против страны-агрессора России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня важный день для нашей обороны и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины – это 90 миллиардов евро на два года", – сообщил он. видео дня

Президент Владимир Зеленский отметил, что новый европейский пакет помощи укрепит обороноспособность Украины, повысит ее устойчивость и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами в соответствии с законодательством. Он также подчеркнул, что страна уже более четырех лет полномасштабной войны обеспечивает себе финансовую стабильность.

По его словам, ведется работа над тем, чтобы первый транш поддержки поступил уже в мае-июне. Средства планируется направить, в частности, на производство вооружения, закупку необходимой техники у партнеров, которую пока не производят в Украине, а также на подготовку энергетической системы и критической инфраструктуры к следующей зиме.

"Будем обсуждать с партнерами в рамках встреч на Кипре и дальнейшее санкционное давление на Россию за эту войну: 20-й пакет разблокирован и должен быть продолжен другими санкционными шагами. Продолжим прорабатывать с партнерами и новый формат сотрудничества – Drone Deals, который подтвердил свою эффективность на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Считаем, что только совместные усилия дают действительно значительную силу, и именно такую силу Европа заслуживает", – резюмирует он.

На что еще пойдут средства ЕС

Также сегодня, 23 апреля, во время общения с журналистами президент Украины сообщил, что первый транш кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро планируют направить на укрепление украинской армии, в частности на развитие внутреннего производства отечественного вооружения. Также рассматривается возможность дополнительного усиления за счет закупки дефицитного оружия у партнеров.

"Но прежде всего это социальная поддержка наших людей, это поддержка нашей армии и производство дронов, систем радиоэлектронной борьбы и т.д. Вы об этом знаете в деталях. Поэтому работаем и над следующими санкциями, верим в то, что все будет разблокировано, Украина сделала все, что обещала, в сроки, которые обещала", - указал он.

Почему важно принятие 20-го пакета санкций против РФ Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эксклюзивном комментарии Главреду сообщил, что после официального утверждения 20-го пакета санкций против России сразу начнется координация дальнейших шагов для усиления давления на страну-агрессора Россию. "Очевидно, что Россия не намерена прекращать войну добровольно, поэтому именно экономическое давление и системные ограничения являются ключевым инструментом для ее остановки", — указал он. Он подчеркнул, что сейчас благоприятный момент для введения максимально жестких ограничений, в частности в отношении экспорта российской нефти по морю, чтобы лишить агрессора доходов, которые направляются на финансирование войны. Кроме того, в ближайшее время ЕС может принять отдельные санкции против лиц, причастных к похищению украинских детей, а также против ключевых представителей пропаганды. "В дальнейшем мы настаиваем на усилении давления на финансовый сектор и нефтяную инфраструктуру РФ. У нас есть прекрасная возможность наконец внести в списки тех олигархов и патриархов, которые ранее избегали санкций благодаря "адвокатским услугам" или политическому заступничеству отдельных правительств. Исключений быть не может. Также отдельный фокус — на российском ВПК: текущих ограничений все еще недостаточно, чтобы полностью остановить производство оружия, поэтому это направление остается нашим приоритетом", — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мировые лидеры должны напрямую вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы заставить его прекратить войну, поскольку попытки найти компромиссы могут не дать результата.

Он также отметил, что ослабление санкций создает у российского руководства ложное ощущение возможности продолжать войну. Пока международное сообщество допускает обход ограничений, Кремль использует доходы от нефти для производства дронов и ракет, которые применяются против Украины.

В то же время Соединенные Штаты вновь смягчили ограничения в отношении российской нефти, продлив действие специального разрешения, которое позволяет иностранным странам покупать нефть и нефтепродукты РФ, уже находящиеся в море. Решение приняло Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, и новая лицензия разрешает доставку и продажу сырья, загруженного на танкеры по состоянию на 17 апреля 2026 года.

О личности: Владислав Власюк Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

