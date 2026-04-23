Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

Юрий Берендий
23 апреля 2026, 14:59обновлено 23 апреля, 15:29
Зеленский заявил, что новый пакет помощи от ЕС укрепит обороноспособность, поддержит экономику и позволит финансировать ключевые нужды государства.
Зеленский рассказал, когда ожидать средств от ЕС и на что они будут направлены / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • ЕС разблокировал пакет поддержки на 90 миллиардов евро для Украины
  • Зеленский рассказал, на что пойдут средства и когда ожидать первый транш
  • Также разблокирован 20-й пакет санкций против РФ

Страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против страны-агрессора России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня важный день для нашей обороны и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины – это 90 миллиардов евро на два года", – сообщил он.

видео дня

Президент Владимир Зеленский отметил, что новый европейский пакет помощи укрепит обороноспособность Украины, повысит ее устойчивость и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами в соответствии с законодательством. Он также подчеркнул, что страна уже более четырех лет полномасштабной войны обеспечивает себе финансовую стабильность.

Европейская комиссия / Инфографика: Главред

По его словам, ведется работа над тем, чтобы первый транш поддержки поступил уже в мае-июне. Средства планируется направить, в частности, на производство вооружения, закупку необходимой техники у партнеров, которую пока не производят в Украине, а также на подготовку энергетической системы и критической инфраструктуры к следующей зиме.

"Будем обсуждать с партнерами в рамках встреч на Кипре и дальнейшее санкционное давление на Россию за эту войну: 20-й пакет разблокирован и должен быть продолжен другими санкционными шагами. Продолжим прорабатывать с партнерами и новый формат сотрудничества – Drone Deals, который подтвердил свою эффективность на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Считаем, что только совместные усилия дают действительно значительную силу, и именно такую силу Европа заслуживает", – резюмирует он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

На что еще пойдут средства ЕС

Также сегодня, 23 апреля, во время общения с журналистами президент Украины сообщил, что первый транш кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро планируют направить на укрепление украинской армии, в частности на развитие внутреннего производства отечественного вооружения. Также рассматривается возможность дополнительного усиления за счет закупки дефицитного оружия у партнеров.

"Но прежде всего это социальная поддержка наших людей, это поддержка нашей армии и производство дронов, систем радиоэлектронной борьбы и т.д. Вы об этом знаете в деталях. Поэтому работаем и над следующими санкциями, верим в то, что все будет разблокировано, Украина сделала все, что обещала, в сроки, которые обещала", - указал он.

Почему важно принятие 20-го пакета санкций против РФ

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эксклюзивном комментарии Главреду сообщил, что после официального утверждения 20-го пакета санкций против России сразу начнется координация дальнейших шагов для усиления давления на страну-агрессора Россию.

"Очевидно, что Россия не намерена прекращать войну добровольно, поэтому именно экономическое давление и системные ограничения являются ключевым инструментом для ее остановки", — указал он.

Он подчеркнул, что сейчас благоприятный момент для введения максимально жестких ограничений, в частности в отношении экспорта российской нефти по морю, чтобы лишить агрессора доходов, которые направляются на финансирование войны. Кроме того, в ближайшее время ЕС может принять отдельные санкции против лиц, причастных к похищению украинских детей, а также против ключевых представителей пропаганды.

"В дальнейшем мы настаиваем на усилении давления на финансовый сектор и нефтяную инфраструктуру РФ. У нас есть прекрасная возможность наконец внести в списки тех олигархов и патриархов, которые ранее избегали санкций благодаря "адвокатским услугам" или политическому заступничеству отдельных правительств. Исключений быть не может. Также отдельный фокус — на российском ВПК: текущих ограничений все еще недостаточно, чтобы полностью остановить производство оружия, поэтому это направление остается нашим приоритетом", — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мировые лидеры должны напрямую вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы заставить его прекратить войну, поскольку попытки найти компромиссы могут не дать результата.

Он также отметил, что ослабление санкций создает у российского руководства ложное ощущение возможности продолжать войну. Пока международное сообщество допускает обход ограничений, Кремль использует доходы от нефти для производства дронов и ракет, которые применяются против Украины.

В то же время Соединенные Штаты вновь смягчили ограничения в отношении российской нефти, продлив действие специального разрешения, которое позволяет иностранным странам покупать нефть и нефтепродукты РФ, уже находящиеся в море. Решение приняло Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, и новая лицензия разрешает доставку и продажу сырья, загруженного на танкеры по состоянию на 17 апреля 2026 года.

О личности: Владислав Власюк

Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права.

В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже.

В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером.

В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве.

С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции.

Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта.

В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года.

В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины.

С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз война в Украине макрофинансовая помощь новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:03Экономика
"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:49Украина
Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

15:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Последние новости

16:19

"Более сложная цель": эксперт предупредил о новой опасности "Шахедов"

16:12

Гороскоп Таро на завтра 24 апреля: Тельцам - честность, Ракам - замедлиться

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:00

Миру грозит новая угроза: будущее без людей оказалось реальным

15:49

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
15:48

Китайский гороскоп на завтра, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

15:25

Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:21

Принцу Луи восемь: дворец опубликовал новый портрет королевича

15:20

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

Реклама
14:59

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

14:43

Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школахФото

14:32

"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

14:29

Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

14:26

В РФ небо затянуло черным дымом: дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по НПС

14:03

Сумская публично обратилась к сестре, с которой в ссоре

13:53

Заморозки и мокрый снег возвращаются: когда непогода обрушится на Полтавщину

13:28

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляцийФото

13:15

Девушка заметила странную стрижку после сна: виновник оказался рядом

13:09

Начнёт ли Беларусь войну против Украины: генерал СБУ указал на важный нюанс

12:54

Живут под счастливой звездой: в какие месяцы рождаются самые везучие люди

Реклама
12:45

Заморозки в -3° и сильный ветер: погода в Украине резко испортится

12:44

Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

12:21

"Это должно стать сигналом": эксперт назвал "тревожные звоночки" у владельцев оружия

12:09

Цветы растут без солнца: назван список лучших однолетников для тени

11:56

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

11:53

Почему 24 апреля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

11:28

Украинцам вернут деньги за коммуналку: кто может рассчитывать на возмещение

11:05

Во Львове - стрельба: спецназ штурмовал многоэтажку, стрелок задержан

10:59

Гороскоп на завтра, 24 апреля: Близнецам - разочарование, Рыбам - шанс

10:53

Полиция не справится с мобилизацией самостоятельно — Выговский

10:33

"Слова не остановят Путина": Зеленский заговорил об иностранных войсках

10:22

Как наклеить самоклеящиеся обои без пузырей и складок: скрытые нюансыВидео

09:47

Теракт в Киев: глава Нацполиции назвал одну из причин преступления

09:36

Принц Гарри тайно приехал в Киев - в чем причина визитаВидео

09:32

Как Россия может вовлечь белорусскую армию в войну: неожиданный сценарий

08:52

В РФ - взрывы и пожары, горят нефтебазы и заводы, в небе черный дым: что известноФото

08:38

Муж покойной Жанны Фриске пожаловался на неуправляемого сына

08:33

В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ

08:10

Какой ценой РФ продвигается на фронте в апреле: Коваленко раскрыл потери оккупантовмнение

07:38

Пять "прилетов" и пожар: дроны ударили по нефтебазе в Феодосии

Реклама
06:53

Удар РФ по жилому дому в Днепре: два человека погибли, восемь - раненыФото

05:50

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

05:32

Почему кошка роется в вазоне: как отучить кошку рыть землю без криков и наказанийВидео

05:09

Когда и чем подкормить помидоры после пикировки: рассада будет крепкой и устойчивой

04:41

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

04:00

Дочь Джоли неожиданно стала брюнеткой и попала на фото с пирсингом в губе

03:33

Муравьи исчезнут за день: дешевый лайфхак, который реально работает

02:22

Популярный в Украине фрукт рискует стать дефицитным - цены могут взлететь на 80%

02:02

"Компромиссы не сработают": Зеленский объяснил, как заставить РФ остановиться

01:05

Никакого прореживания до самого урожая: как посеять морковь "ленивым" способомВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять