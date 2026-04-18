США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

Инна Ковенько
18 апреля 2026, 09:02
Ранее американские чиновники заявляли, что не будут и дальше ослаблять ограничения.
США вновь отменили санкции в отношении российской нефти / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, российские СМИ

США вновь ослабили санкции в отношении российской нефти и продлили действие специального разрешения, позволяющего иностранным государствам покупать нефть и нефтепродукты РФ, которые уже находятся на судах в море.

Соответствующее решение приняло Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Новая лицензия разрешает доставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры по состоянию на 17 апреля 2026 года.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию № 134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года", — говорится в сообщении Минфина.

Разрешение будет действовать до 16 мая и распространяется даже на продукцию компаний, находящихся под санкциями.

США фактически отменили ограничения на месяц — несмотря на предыдущие публичные заверения США не продлевать такую лицензию.

Санкции против РФ — новости по теме

Напомним, как писал Главред, санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после истечения срока действия временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива. Льготный период завершился в эти выходные.

Ранее США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней — до 11 апреля.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Читайте также:

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавший

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавший

09:53Украина
США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

09:02Мир
Более 380 тысяч семей без света: РФ цинично атаковала энергетику Чернигощини

Более 380 тысяч семей без света: РФ цинично атаковала энергетику Чернигощини

07:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

Последние новости

10:55

Натали Портман беременна в третий раз: кто отец ребенка

10:47

Покупают, пока дешево: стоимость базового продукта неуклонно растет

10:31

Совсем не "куропатка": мало кто знает, как называть эту птичку на украинском языке

10:28

Как обновить интерьер без ремонта: семь простых приёмов, которые реально работают

09:53

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавшийФото

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
09:02

США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

08:59

Взрывы и черный дым в небе: дроны атаковали ключевой НПЗ России, подробностиВидео

08:59

Секретный ингредиент: что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожаяВидео

07:27

Более 380 тысяч семей без света: РФ цинично атаковала энергетику Чернигощини

Реклама
06:10

Как война на Ближнем Востоке повлияла на поставку оружия Украине: Невзлин назвал рискимнение

05:50

В жизни начнется "белая полоса" удачи: четырем знакам зодиака вот-вот повезет

05:11

Почему в СССР не было домашних тапочек: привычная вещь стала массовой только после 50-х

04:35

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

04:02

Тайна Золотых ворот Киева раскрыта: что на самом деле означает их названиеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

03:30

Супер подкормка для клубники весной: бабушкин рецепт, который приносит урожай волнами

02:45

Солнечная буря грозит катастрофой: учёные предупреждают о худшем сценарии

01:55

Синоптики предупредили о резкой перемене погоды на Киевщине: в чем опасность

00:32

У РФ преимущество: в ДШВ предупредили об угрозе для ключевого города на востоке

00:15

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, отличаются сильной интуицией

Реклама
00:01

Война может затянуться: появился тревожный прогноз не на один годВидео

17 апреля, пятница
23:35

Наступление РФ на Киев и Житомир: раскрыт сценарий атаки из Беларуси

23:11

Известного американского рэпера арестовали за убийство подросткаВидео

22:49

Мыши сбегут без оглядки: простой способ заставит грызунов быстро покинуть дом

22:19

Сладкая ловушка для вредителей: как избавиться от муравьёв в саду с помощью сахара

22:10

Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

22:07

Педро Паскаль судится с алкобрендом из-за игры слов с его именем

21:52

Удары без остановки: украинцев предупредили о новой тактике обстрелов РФ

21:18

На Тернопольщину надвигается циклон: синоптики предупредили о сильном ветре

21:15

Сжечь или раздать: священник объяснил, что делать с вещами умершего человека

20:44

Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

20:35

Цены взлетят уже скоро: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

20:13

Неизменная классика: какие женские имена выбирают украинцы на протяжении пяти веков

20:03

Цены на топливо в Украине снизятся: известно, когда бензин и дизель подешевеют

20:03

Том Круз вернется в третью часть "Топ Ган"

19:51

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

19:48

Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

19:42

Россия хочет втянуть Беларусь в войну — Зеленский передал послание Лукашенко

19:38

Переговоры между Зеленским и Путиным: Эрдоган сделал важное заявление

19:35

Раскрыт главный секрет Киева: что скрывали в СССР и как появился миф о 1500 годахВидео

Реклама
19:10

Для чего Россия применяет тактику "24-часового террора": Коваленко назвал причинумнение

19:08

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

19:06

Когда можно получить штраф за зимние шины летом: знают далеко не всеВидео

19:03

Зеленые захватчики: 5 опасных растений, способных за сезон полностью уничтожить сад

18:34

Укроп будет оставаться свежим неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

18:10

Дожди и туман: какая погода будет в Харькове на выходных

18:00

Снижение мобилизационного возраста в Украине: нардеп сказал, кого могут призвать

17:56

"Россияне боятся": Буданов назвал реалистичный сценарий освобождения Приднестровья

17:29

Пара начала ремонт старого дома и застыла: нашли то, чего не ожидали

17:18

Клубника даст щедрый урожай: чем подкормить, чтобы ягоды были крупными и сладкими

