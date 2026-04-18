США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

Ранее американские чиновники заявляли, что не будут и дальше ослаблять ограничения.

США вновь отменили санкции в отношении российской нефти

США вновь ослабили санкции в отношении российской нефти и продлили действие специального разрешения, позволяющего иностранным государствам покупать нефть и нефтепродукты РФ, которые уже находятся на судах в море.

Соответствующее решение приняло Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Новая лицензия разрешает доставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры по состоянию на 17 апреля 2026 года.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию № 134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года", — говорится в сообщении Минфина.

Разрешение будет действовать до 16 мая и распространяется даже на продукцию компаний, находящихся под санкциями.

США фактически отменили ограничения на месяц — несмотря на предыдущие публичные заверения США не продлевать такую лицензию.

Напомним, как писал Главред, санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после истечения срока действия временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива. Льготный период завершился в эти выходные.

Ранее США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней — до 11 апреля.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

