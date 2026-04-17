Украина ответила на ультиматум РФ — что будет с Донбассом и где пройдут переговоры

Юрий Берендий
17 апреля 2026, 14:45
Украина готова к переговорам на высшем уровне с участием международных партнеров, категорически отвергая ультимативные требования России, заявил Сибига.
Украина предложила России провести переговоры на уровне лидеров в Турции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Украина готова к переговорам на уровне лидеров в Турции
  • Украинские войска не выйдут из Донецкой и Луганской областей
  • Ожидается визит американской делегации для обсуждения следующих шагов по завершению войны

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина открыта для встречи на уровне лидеров с участием России, президента Турции и, вероятно, представителей США. Такую встречу могут провести на территории Турции. В то же время он подчеркнул, что Киев не примет российских требований о выводе украинских войск из Донбасса. Об этом он заявил во время публичной дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме, передает "Интерфакс-Украина".

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Турция обладает уникальным дипломатическим опытом и значительным влиянием в мире. Он поблагодарил Анкару за поддержку, в частности за запуск "зернового коридора" в Черном море после начала полномасштабной войны, и подчеркнул ее важную роль в мирных инициативах.

"И также мы полагаемся на наших турецких друзей, например, в отношении организации встречи на уровне лидеров. Поэтому мы готовы к этой встрече. Также в Турции. Я имею в виду встречу между Зеленским, Путиным, господином Эрдоганом, возможно, Трампом. Мы передали это сообщение нашим турецким друзьям во время недавнего визита президента (Зеленского, — ред.)", — заявил Сибига.

В то же время он подчеркнул, что Украина не примет ультимативных требований России, в частности относительно вывода войск из Донбасса.

По его словам, Киев готов к безусловному прекращению огня с последующим контролем за его соблюдением и имеет соответствующий план из 20 пунктов, хотя часть более чувствительных положений пока не согласована.

"И понятно, как Украина могла принять это требование или ультиматум о выводе наших войск из Донбасса? Это невыполнимо", – подчеркнул он.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Также он отметил, что Россия настаивает на признании ее юрисдикции над оккупированными территориями, включая введение российской валюты и символики. Украина же не согласится ни на какие решения, противоречащие ее территориальной целостности и суверенитету.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что самый сложный этап в дипломатических отношениях с США уже пройден, и сторонам удалось наладить прагматичное взаимодействие.

"По нашей оценке, и я уверен, что самый сложный период наших отношений или нашего дипломатического двустороннего трека позади. Нам удалось урегулировать это направление надлежащим образом, очень прагматично, с уважением к позициям друг друга, и у Украины действительно есть козыри. Это реальность", – добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает усилия США, направленные на достижение справедливого и всеобъемлющего мира, и отметил ключевую роль американской поддержки и участия президента Дональда Трампа в этом процессе.

Сибига также отметил важность продолжения переговоров и сообщил, что Украина ожидает визита американской делегации для обсуждения дальнейших шагов.

"Да, можно сказать, что мы "застряли" в наших мирных усилиях, к сожалению. Поэтому в любом случае нам нужно продолжать эти усилия, чтобы положить конец этой войне. Это в наших интересах", – рассказал он.

По его словам, определенная задержка в мирном диалоге связана с событиями на Ближнем Востоке, однако контакт между сторонами сохраняется на постоянной основе.

В то же время министр подчеркнул необходимость параллельно усиливать давление на Россию и ослаблять ее возможности. Он подчеркнул, что российское руководство должно осознать невозможность достижения своих целей на поле боя.

"Никаких иллюзий. Никаких тщетных надежд. Только решительные шаги. Режим Путина должен осознать последствия отказа от конструктивной позиции. Как я уже отмечал, мы готовы к прекращению огня", – резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Кремле выступили с новыми жесткими заявлениями относительно возможного продления пасхального перемирия, одновременно озвучив ультимативные угрозы в адрес Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского руководства Дмитрий Песков.

Тем временем представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев находится с визитом в США. По информации источников в СМИ, он ведет переговоры с представителями администрации Дональда Трампа о потенциальном мирном соглашении по Украине, а также обсуждает вопросы экономического взаимодействия между двумя странами.

В то же время переговорный процесс по войне в Украине на данный момент приостановлен. Как пояснил советник Офиса президента Михаил Подоляк, главной причиной стала эскалация ситуации на Ближнем Востоке.

О личности: Андрей Сибига

Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

