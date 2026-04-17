РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

Сообщается, что цель такой тактики — заставить Украину потратить дефицитные ракеты ПВО на дроны и крылатые ракеты, которые легче сбить.

Как РФ стремится истощить ПВО Украины

Главное из новости:

РФ переходит к многоволновым ударам

Цель — истощить украинскую ПВО

Балистика становится ключевой угрозой

Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине — многоволновым, растянутым во времени атакам, цель которых — истощить украинскую ПВО и держать гражданских в состоянии постоянной опасности. Об изменении подхода сообщает Институт изучения войны и украинские военные.

Новая логика российских ударов

По оценкам аналитиков, именно во время массированных атак 23–24 марта Россия впервые полностью применила обновленную схему. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объясняет, что агрессор выстраивает удары в три последовательные волны:

Первая волна — ночные дроны, которые выполняют роль "боевой разведки" и заставляют ПВО раскрывать позиции.

Вторая волна — пуски крылатых ракет, добивающихся прорыва обороны.

Третья волна — удары баллистическими ракетами, которые сложнее всего перехватить.

Цель такой построения — заставить Украину тратить дефицитные ракеты ПВО на более легкие цели, ослабляя защиту перед главным ударом.

Почему РФ делает ставку на баллистику

В ISW отмечают, что эффективность противодействия баллистическим ракетам напрямую зависит от наличия систем Patriot. Россия пытается использовать глобальный дефицит перехватчиков и отвлечение внимания мира на события на Ближнем Востоке, чтобы усилить воздушный террор.

Накопление арсенала и политический расчет

Аналитики также отмечают, что РФ накапливает ракеты и дроны в периоды затишья, чтобы затем наносить серии ударов в течение 48 часов. Такие атаки часто приурочивают к международным переговорам или дипломатическим событиям.

"Россия, вероятно, накопила оружие для двух крупных серий ударов в течение 48 часов во время односторонне введенного Россией пасхального прекращения огня 11–12 апреля", — отмечают в ISW.

Последствия для Украины

Подобная тактика позволяет России:

расширять зону угрозы для регионов Украины;

усиливать психологическое давление на гражданское население;

проверять устойчивость украинской ПВО в режиме длительной нагрузки.

Аналитики подчеркивают, что многоволновые удары становятся системным инструментом РФ, и их интенсивность может расти.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Массированная атака на Украину в ночь на 16 апреля — что известно

Как сообщал Главред, 15 апреля в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что могло свидетельствовать о подготовке ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленя" поднялись четыре самолета Ту-95МС.

В Киеве в эту же ночь раздались взрывы. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы. Там повреждены жилые дома, офисные помещения, автомобили, возникли пожары.

Также под ударами оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы. В Одессе — как минимум 8 погибших и 16 пострадавших. В Днепре есть жертвы и десятки раненых, в Харькове — попадания в жилые районы.

Массированная атака России в ночь на 16 апреля доказывает необходимость усиления давления на агрессора и исключает любое смягчение санкций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

