РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

Главное из новости:
- РФ переходит к многоволновым ударам
- Цель — истощить украинскую ПВО
- Балистика становится ключевой угрозой
Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине — многоволновым, растянутым во времени атакам, цель которых — истощить украинскую ПВО и держать гражданских в состоянии постоянной опасности. Об изменении подхода сообщает Институт изучения войны и украинские военные.
Новая логика российских ударов
По оценкам аналитиков, именно во время массированных атак 23–24 марта Россия впервые полностью применила обновленную схему. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объясняет, что агрессор выстраивает удары в три последовательные волны:
- Первая волна — ночные дроны, которые выполняют роль "боевой разведки" и заставляют ПВО раскрывать позиции.
- Вторая волна — пуски крылатых ракет, добивающихся прорыва обороны.
- Третья волна — удары баллистическими ракетами, которые сложнее всего перехватить.
Цель такой построения — заставить Украину тратить дефицитные ракеты ПВО на более легкие цели, ослабляя защиту перед главным ударом.
Почему РФ делает ставку на баллистику
В ISW отмечают, что эффективность противодействия баллистическим ракетам напрямую зависит от наличия систем Patriot. Россия пытается использовать глобальный дефицит перехватчиков и отвлечение внимания мира на события на Ближнем Востоке, чтобы усилить воздушный террор.
Накопление арсенала и политический расчет
Аналитики также отмечают, что РФ накапливает ракеты и дроны в периоды затишья, чтобы затем наносить серии ударов в течение 48 часов. Такие атаки часто приурочивают к международным переговорам или дипломатическим событиям.
"Россия, вероятно, накопила оружие для двух крупных серий ударов в течение 48 часов во время односторонне введенного Россией пасхального прекращения огня 11–12 апреля", — отмечают в ISW.
Последствия для Украины
Подобная тактика позволяет России:
- расширять зону угрозы для регионов Украины;
- усиливать психологическое давление на гражданское население;
- проверять устойчивость украинской ПВО в режиме длительной нагрузки.
Аналитики подчеркивают, что многоволновые удары становятся системным инструментом РФ, и их интенсивность может расти.
Массированная атака на Украину в ночь на 16 апреля — что известно
Как сообщал Главред, 15 апреля в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что могло свидетельствовать о подготовке ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленя" поднялись четыре самолета Ту-95МС.
В Киеве в эту же ночь раздались взрывы. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы. Там повреждены жилые дома, офисные помещения, автомобили, возникли пожары.
Также под ударами оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы. В Одессе — как минимум 8 погибших и 16 пострадавших. В Днепре есть жертвы и десятки раненых, в Харькове — попадания в жилые районы.
Массированная атака России в ночь на 16 апреля доказывает необходимость усиления давления на агрессора и исключает любое смягчение санкций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред