Кремль может готовить атаку на страны НАТО: названа цель Путина

Виталий Кирсанов
16 апреля 2026, 15:02обновлено 16 апреля, 15:45
Кремль мог бы уже завтра начать небольшую морскую операцию в Балтийском море, говорят в Швеции.
Россия ищет поводы для агрессии против стран Запада
Швеция не исключает, что армия России в ближайшее время может захватить один из островов Балтийского моря. И таким образом проверить, как НАТО отреагирует на провокацию. Об этом в интервью The Times заявил руководитель вооруженных сил Швеции Михаэль Классон.

По словам Классона, Кремль мог бы уже завтра начать небольшую морскую операцию в Балтийском море. Цель - выявить трещины внутри Альянса, тем более что Дональд Трамп открыто угрожал сократить поддержку европейских партнеров.

"Нам следует быть настороже и сдерживать Россию от такого рода авантюр с помощью нашего присутствия в стратегически важных районах на севере и, конечно, в Балтийском море", - сказал Классон.

В сентябре шведские вооруженные силы опубликовали отчет, где прямо названа возможная цель - остров Готланд. Россия могла бы захватить его врасплох - морским или воздушно-десантным путем. Впрочем, Классон уточнил: вариантов у России значительно больше.

"Это не должна быть особо масштабная операция, а скорее демонстрация намерений, после чего можно подождать, чтобы увидеть реакцию на политическом уровне", - пояснил он.

Шведская военная разведка в своем недавнем отчете предупредила: угроза со стороны России будет расти. Москва наращивает военный потенциал вблизи Швеции и уже сейчас способна нанести ограниченный удар в регионе.

Через пять лет ситуация может быть еще серьезнее: Россия получит возможность "осуществить вооруженное нападение с целью захвата больших территорий и дальнейшего установления морского и воздушного господства".

Классон также предостерег: завершение войны в Украине не будет означать мира для Европы. Наоборот - Россия сможет перегруппироваться и перебросить ресурсы на запад.

"Я также не исключаю, что они будут готовиться к определенному виду военного противостояния с целью фактического восстановления определенной формы геополитического расширения, напоминающей бывшую Российскую империю, а может, даже Советский Союз", - отметил он.

В Европе готовят план, который позволит союзникам использовать действующие военные структуры НАТО для самостоятельной защиты в случае выхода США из Альянса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Угроза российской агрессии поставила Европу перед необходимостью наращивать инвестиции в оборону и изучать опыт ведения современной войны. Тем более что Кремль переходит к стратегии открытого глобального шантажа.

Недавно российская Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит кремлевскому диктатору Владимиру Путину использовать армию за рубежом. Якобы для защиты граждан страны-агрессора. Речь идет о владельцах российских паспортов арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному преследованию по решениям иностранных судов. Войска могут использовать даже против тех стран, которые арестовали активы россиян или ввели в отношении них санкции.

Кремль формализует поводы для войны со странами Европы и НАТО, считают в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Законопроект был одобрен без каких-либо замечаний, что свидетельствует о полной консолидации российского режима вокруг идеи вооруженного вмешательства в дела суверенных государств под надуманными юридическими предлогами. Эта инициатива является очередным подтверждением того, что российская агрессия не ограничится Украиной. Москва последовательно выстраивает законодательное обоснование, а фактически речь идет о "юридическом оправдании" для будущих военных вторжений", - говорится в сообщении ЦПД.

Как отмечает FREEДОМ, ничего принципиально нового в Госдуме не придумали. В марте 2014 года Совет федерации принял постановление, которое предоставило Путину формальное право на использование вооруженных сил на территории Украины, чтобы оправдать оккупацию Крыма. Теперь в зоне наибольшего риска государства, которые борются с теневым флотом России, в особенности страны Балтии, считают эксперты.

"Достаточно активно обсуждают угрозу для стран Балтии, где есть и большая российская диаспора, и есть российские граждане. И очевидно, что для России этот вариант является достаточно приоритетным, потому что есть поле для проведения гибридных операций, есть соответствующая база среди сторонников на территории этих стран. Для России подобная кампания направлена, в том числе на дискредитацию, я бы даже сказал, дисквалификацию НАТО как европейской системы коллективной безопасности", - пояснил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Одна из причин, почему в Кремле решились на такой демонстративный шаг, - сомнение в том, что Соединенные Штаты придут на помощь европейским союзникам. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за недостаточный вклад в развитие Альянса и заявлял о намерении Вашингтона выйти из блока.

Саммит НАТО в Анкаре

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре в июле союзникам необходимо продемонстрировать конкретный прогресс на пути к увеличению оборонного финансирования, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По ее мнению, деньги должны пойти в первую очередь на закупку и развитие современных роботизированных систем.

"Мы стали первой страной-членом НАТО, которая законодательно закрепила выделение 5% ВВП на нужды обороны. В этом году доля бюджета, выделенная на оборонный сектор, уже достигла 4,9%, а в будущем она будет составлять не менее 5% ежегодно", - сообщила Байба Браже на заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО.

Таллинн закупит у США три артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, которые дадут возможность Силам обороны Эстонии наносить дальнобойные удары, сообщил министр обороны Ханно Певкур.

Прошлой весной шесть купленных у Вашингтона комплексов HIMARS уже прибыли на территорию Эстонии. По словам главы оборонного ведомства, компании американского оборонно-промышленного комплекса планируют инвестировать 11 млн долларов в оборонную промышленность Таллинна.

Угроза для стран НАТО - что известно

Как сообщал Главред, Центр противодействия дезинформации при СНБО рассказывал, что спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.

В ежегодной оценке угроз, опубликованной разведкой Литвы, говорится о том, что Россия наращивает военные подразделения у границ стран НАТО и может использовать их как основу для возможного будущего конфликта с Альянсом.

В то же время Швеция назвала Россию своей главной угрозой, ведь все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.

Читайте также:

15:02Мир
"Этого не будет": близкий союзник против "быстрого" вступления Украины в ЕС

"Этого не будет": близкий союзник против "быстрого" вступления Украины в ЕС

14:19Мир
У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны

У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны

13:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речь

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речь

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

