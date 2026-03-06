РФ расширяет воинские части на границах НАТО, готовясь к новой войне - Reuters

Новые части возле границ НАТО могут стать ключевыми опорными пунктами в случае дальнейшего военного противостояния.

РФ расширяет воинские части на границах НАТО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России

Россия сможет подготовиться к военному конфликту с НАТО через шесть лет

Российский военно-промышленный комплекс активно расширяется

Россия наращивает военные подразделения у границ стран НАТО и может использовать их как основу для возможного будущего конфликта с Альянсом. Об этом говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной разведкой Литвы, сообщает Reuters.

Согласно докладу, российская армия получает боевой опыт в войне против Украины, а новые и расширенные части возле границ НАТО могут стать ключевыми опорными пунктами в случае дальнейшего военного противостояния.

Литовская разведка считает, что при условии снятия международных санкций Россия сможет подготовиться к масштабному военному конфликту с НАТО примерно через шесть лет. В документе также отмечается, что численность российской армии может вырасти на 30-50% по сравнению с довоенным уровнем, при этом значительная часть вооружений и боеприпасов будет восстановлена или модернизирована.

По оценке аналитиков, стратегические цели Москвы остаются прежними - изменение баланса сил в Европе в свою пользу и установление полного контроля над Украиной.

Роль военной промышленности

В отчёте говорится, что российский военно-промышленный комплекс активно расширяется, в том числе при поддержке Китая. Это позволяет Москве частично компенсировать ограничение доступа к западным технологиям.

После завершения войны избыток произведённых вооружений может создать дополнительные риски для глобальной безопасности.

Граничащая как с Россией, так и с ее близким союзником Беларусью, Литва, являющаяся членом НАТО и ЕС, выступает одним из ведущих сторонников Украины и критиков России.

Инциденты в Балтийском море

В докладе также упоминаются взрывы посылок в 2024 году, в организации которых литовские власти обвинили российскую военную разведку. По их мнению, подобные операции могут быть расширены и использоваться для атак на людей.

В то же время серия повреждений газопроводов, энергетических кабелей и телекоммуникационных линий в Балтийском море с 2023 года, по оценке литовской разведки, не была преднамеренной, несмотря на то, что в инцидентах фигурировали суда, вышедшие из российских портов.

Страны Балтийского региона остаются в состоянии повышенной готовности после ряда подводных аварий, произошедших после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В ответ НАТО заявило о намерении усилить своё военное присутствие в регионе.

В частности, в 2023 году власти Финляндия подняли со дна якорь, который, по их данным, принадлежал китайскому контейнеровозу и мог повредить газопровод между Эстония и Финляндией, а также несколько оптоволоконных линий связи. Расследование инцидента продолжается, и финские власти пока не сделали окончательных выводов о его причинах.

Глава военной разведки Литвы Миндаугас Мазонас заявил журналистам, что расследование проводилось не их ведомством, однако имеющаяся информация указывает на непреднамеренный характер происшествия.

Мнение эксперта о возможной стратегии Кремля в отношении НАТО

Экс-российский дипломат Борис Бондарев считает, что Владимир Путин может попытаться испытать Альянс на прочность. По его оценке, стратегическая цель Москвы — ослабить внутреннее единство НАТО и спровоцировать его раскол.

В таком сценарии европейские страны, лишившись системы коллективной защиты, оказались бы один на один с Россией и стали бы более уязвимыми. Без общего оборонного механизма, полагает эксперт, отдельным государствам пришлось бы идти на договорённости с Москвой, поскольку самостоятельно обеспечить полноценную безопасность им было бы крайне сложно.

