Какой водой нужно умыться 7 марта: приметы в праздник 7 марта

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день туман
- Что нельзя делать в этот день
- Чем нужно умыться 7 марта
7 марта церковь почитает память святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других. Как сообщает Главред, они жили во времена гонений на христиан. Они были ревностными служителями Церкви.
Они исполняли пастырские обязанности, проповедовали Евангелие, молились и постились. В итоге их поймали и жестко пытали, после чего казнили.
Что можно делать 7 марта
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и благополучия.
- В этот день нужно умыться водой, которая капает с крыш. Предки верили, что это очистит душу и смоет человеческие грехи.
- В этот день нужно совершить доброе дело. Считается, что тогда к вам придет счастье и благополучие.
Что нельзя делать 7 марта
1. Нельзя 7 марта конфликтовать. Иначе ссоры затянутся надолго.
2. Нельзя 7 марта пересаживать цветы. Считается, что они не приживутся.
3. Нельзя 7 марта отказывать в помощи. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.
Приметы 7 марта
- Если в этот день закат золотистого цвета, то скоро будет теплая погода.
- Если в этот день воркуют голуби, то будет потепление.
- Если в этот день туман, то лето будет дождливым.
- Если в этот день идет снег, то лето будет холодным.
Вас также заинтересует:
- Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуалом
- Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфара
- Куда прицепить булавку, чтобы защитить дом от негатива: совет мольфара
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред