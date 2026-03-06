Какой водой нужно умыться 7 марта: приметы в праздник 7 марта

Что нельзя делать 7 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от грехов.

7 марта церковь почитает память святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других. Как сообщает Главред, они жили во времена гонений на христиан. Они были ревностными служителями Церкви.

Они исполняли пастырские обязанности, проповедовали Евангелие, молились и постились. В итоге их поймали и жестко пытали, после чего казнили.

Что можно делать 7 марта

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и благополучия.

В этот день нужно умыться водой, которая капает с крыш. Предки верили, что это очистит душу и смоет человеческие грехи.

В этот день нужно совершить доброе дело. Считается, что тогда к вам придет счастье и благополучие.

Что нельзя делать 7 марта

1. Нельзя 7 марта конфликтовать. Иначе ссоры затянутся надолго.

2. Нельзя 7 марта пересаживать цветы. Считается, что они не приживутся.

3. Нельзя 7 марта отказывать в помощи. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.

Приметы 7 марта

Если в этот день закат золотистого цвета, то скоро будет теплая погода.

Если в этот день воркуют голуби, то будет потепление.

Если в этот день туман, то лето будет дождливым.

Если в этот день идет снег, то лето будет холодным.

