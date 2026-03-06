Укр
РФ нацелилась на захват крупных городов: Зеленский назвал сроки наступления РФ

Алексей Тесля
6 марта 2026, 18:35
Россияне не отказываются от войны и готовят наступление, рассказал президент.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное:

  • Россияне не отказываются от войны и готовят наступление
  • Под угрозой Дружковка, Краматорск, Славянск и другие города Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады в Донецкой области и сообщил, что россияне готовят здесь наступление весной.

"Сегодня – Донецкая область, наша земля, наши воины. Двадцать восьмая бригада, сотая, 24-я отдельные механизированные, 36-я бригада морской пехоты. Хочу поблагодарить всех вас, всех, кто защищает наше государство", - сообщил президент.

видео дня

"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными", - подчеркнул глава государства.

Он отметил важность, чтобы было достаточное обеспечение бригад, и что защитники держатся достойно.

"И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ. Всем нашим партнерам - в Америке, в Европе, где угодно - следует четко понимать, что Путин, иранский режим, Северная Корея, Лукашенко и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят", - добавил он.

Зеленский отметил, что зло надо останавливать, и украинцы это как раз и делают на Донбассе.

Важное предупреждение: РФ готовит новое наступление

Александр Коваленко, военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление", поделился мнением о возможных планах российских войск в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что особое внимание стоит уделить усиленной активности 3-й общевойсковой армии РФ, которая на восточном фронте движется с быстрым темпом, что может свидетельствовать о концентрации ударного потенциала на этом направлении.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

