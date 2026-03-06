США разрешили Индии покупать российскую нефть: названы угрозы такого решения

Ситуация на Ближнем Востоке создает для Кремля новые экономические возможности.

США разрешили Индии покупать российскую нефть / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

США разрешили Индии покупать российскую нефть

Это разрешение временное и будет действовать 30 дней

Такое решение может принести России не менее $1,4–1,6 млрд

Министерство финансов США выдало временное 30-дневное разрешение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть, несмотря на договоренности между странами. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в сети X.

Он пояснил, что Вашингтон идет на такой шаг, "чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок" на фоне энергетической ситуации, вызванной эскалацией на Ближнем Востоке.

По его словам, это решение не принесет существенной выгоды России.

"Эта сознательно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже застряла в море. Эта временная мера смягчит давление, вызванное попыткой Ирана взять мировую энергетику в заложники", - говорится в сообщении.

Какие возможности это может открыть для РФ

Специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус считает, что разрешение продавать нефть Индии может принести России как минимум $1,4–1,6 млрд.

По его словам, основными покупателями могут стать индийские гиганты Reliance Industries и Indian Oil Corporation, которые после 2022 года стали ключевыми клиентами российской нефти и вместе перерабатывают значительную часть импорта страны.

"На этом фоне появляются и первые политические сигналы в Европе. Например, французский политик Флориан Филиппо (партия Les Patriotes) уже призвал ЕС отменить санкции против России, аргументируя это необходимостью "стабилизировать энергетический рынок". Я уверен, что это только первая ласточка — дальше таких станет больше", — говорит эксперт.

Он добавил, что хотя война на Ближнем Востоке должна была бы ослабить союзников России, на практике она создает для Кремля новые экономические возможности.

"Рост цен на нефть, перебои с поставками из Персидского залива и даже временные исключения из санкций могут принести Москве дополнительные миллиарды долларов доходов. Если кризис вокруг Ирана затянется, Россия рискует стать одним из главных бенефициаров нового энергетического шока. И это означает, что каждый скачок цен на нефть и газ может напрямую конвертироваться в дополнительные ресурсы для финансирования войны против Украины", - подытожил Гардус.

Как цены на нефть повлияют на экономику РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявлял, что если цены на нефть на уровне 80-85 долларов за баррель будут держаться весь второй квартал, то это улучшит состояние экономики РФ, но проблемы не устранит.

"Если после нынешнего кризиса цены вернутся к прежнему уровню, то передышка будет для России просто "инъекцией допинга", а дальше все вернется на круги своя. Поэтому обвал российской экономики просто отодвинется примерно на конец года или чуть позже", - добавил он.

Подорожание нефти - как это повлияет на РФ

Как сообщал Главред, руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявлял, что если в отношении портов в Балтике будет применяться та же практика, что и сейчас, когда "теневой флот" будут арестовывать и конфисковывать, цена на нефть не будет иметь значения для России, потому что она просто не сможет ее продавать. Следовательно, получить от этого дополнительную прибыль ей будет трудно.

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар также говорил, что конфликт на Ближнем Востоке является ситуацией, о которой Россия мечтала на протяжении многих лет. Заработают ли на этом россияне много – это зависит от того, сколько это продлится.

