Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана: что сказал

Анна Ярославская
6 марта 2026, 08:22
Президент США заговорил о смене власти в Иране и намекнул на своих кандидатов.
Трамп хочет нового лидера Ирана и уже присматривает кандидатуры / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

  • Трамп хочет полной смены руководства в Иране
  • У Вашингтона есть несколько кандидатур на роль будущего лидера страны
  • Президент США заявил, что не рассматривает вариант наземного вторжения в Иран

Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера". Об этом глава Белого дома заявил в комментарии NBC News.

"Мы хотим прийти и все вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет", - заявил Трамп.

По его словам, США хотят, чтобы у Ирана был "хороший лидер", и у Вашингтона на примете есть кандидатуры.

"У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо бы справились с этой работой", - сказал Трамп.

При этом он отказался назвать кого-либо по имени.

Президент США добавил, что предпринимает все шаги для того, чтобы люди из его списка выжили и пережили войну.

На вопрос о том, кто же все-таки возглавит Иран в будущем, президент США ответил так:

"Я не знаю, но в какой-то момент мне позвонят и спросят, кого бы я хотел видеть на посту", - ответил Трамп, добавив, что он "лишь немного саркастичен, когда это говорит".

Также глава Белого дома отреагировал на слова главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о том, что Тегеран готов к наземному вторжению американских и израильских войск. Он назвал это "пустой тратой времени, подчеркнув, что на данный момент не думает о вводе армии.

"Это пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли все, что могли потерять", - подчеркнул Трамп.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Военная операция США и Израиля в Иране

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов.

В результате операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Позже Совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.

Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель". На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, он ответил: "У меня есть три очень хороших кандидата".

Чем грозит России операция США в Иране

Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Россия практически не сможет оказать реальную военную помощь Ирану, поскольку сама нуждается в ресурсах для защиты собственной территории.

"Если Россия отдаст последнее Ирану, она откроет возможности для ее собственного уничтожения. Поэтому шансы на то, что иранцы что-то получат от россиян, равны нулю", — подчеркнул дипломат в интервью Главреду.

Он также предположил, что Иран может остаться один на один со своими проблемами, поскольку, по его мнению, удары США по стране являются беспрецедентными по мощности и разрушительной силе.

По мнению Огрызко, в случае поражения нынешнего режима в Иране Москва может окончательно потерять важного партнера на Ближнем Востоке, что создаст для России дополнительные риски на международной арене.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

