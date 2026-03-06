Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана: что сказал

Кратко:
- Трамп хочет полной смены руководства в Иране
- У Вашингтона есть несколько кандидатур на роль будущего лидера страны
- Президент США заявил, что не рассматривает вариант наземного вторжения в Иран
Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера". Об этом глава Белого дома заявил в комментарии NBC News.
"Мы хотим прийти и все вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет", - заявил Трамп.
По его словам, США хотят, чтобы у Ирана был "хороший лидер", и у Вашингтона на примете есть кандидатуры.
"У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо бы справились с этой работой", - сказал Трамп.
При этом он отказался назвать кого-либо по имени.
Президент США добавил, что предпринимает все шаги для того, чтобы люди из его списка выжили и пережили войну.
На вопрос о том, кто же все-таки возглавит Иран в будущем, президент США ответил так:
"Я не знаю, но в какой-то момент мне позвонят и спросят, кого бы я хотел видеть на посту", - ответил Трамп, добавив, что он "лишь немного саркастичен, когда это говорит".
Также глава Белого дома отреагировал на слова главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о том, что Тегеран готов к наземному вторжению американских и израильских войск. Он назвал это "пустой тратой времени, подчеркнув, что на данный момент не думает о вводе армии.
"Это пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли все, что могли потерять", - подчеркнул Трамп.
Военная операция США и Израиля в Иране
Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов.
В результате операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Позже Совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.
Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель". На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, он ответил: "У меня есть три очень хороших кандидата".
Чем грозит России операция США в Иране
Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Россия практически не сможет оказать реальную военную помощь Ирану, поскольку сама нуждается в ресурсах для защиты собственной территории.
"Если Россия отдаст последнее Ирану, она откроет возможности для ее собственного уничтожения. Поэтому шансы на то, что иранцы что-то получат от россиян, равны нулю", — подчеркнул дипломат в интервью Главреду.
Он также предположил, что Иран может остаться один на один со своими проблемами, поскольку, по его мнению, удары США по стране являются беспрецедентными по мощности и разрушительной силе.
По мнению Огрызко, в случае поражения нынешнего режима в Иране Москва может окончательно потерять важного партнера на Ближнем Востоке, что создаст для России дополнительные риски на международной арене.
Другие новости:
- В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране
- Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт
- Учитывая ситуацию в Иране: известно, продолжит ли НАТО поддерживать Украину
О персоне: Владимир Огрызко
Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред