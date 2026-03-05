Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

Кратко:
- Skylerr встречается с Евгением Прониным
- Звезда рассказала о первом свидании с ним
Украинская певица Skylerr (Валерия Кудрявец) раскрыла тайну своих отношений с украинским адвокатом Евгением Прониным. Впервые пара подтвердила слухи о романе в канун Нового года-2026. До этого Евгений и Валерия хоть и появлялись вместе на светских мероприятиях, предполагаемые отношения не комментировали.
Лишь в недавнем интервью Скайлер рассказала, как познакомилась с возлюбленным. Сперва она и Пронин общались в социальных сетях. Затем мужчина предложил артистке познакомиться поближе в реальной жизни.
Для первого свидание он выбрал весьма необычное место - Байковое кладбище. Именно там и началась их история любви. "Наша первая встреча была на Байковом кладбище. Это очень романтично. Женя часто проводит экскурсии по Байковому кладбищу, потому что исследует это место. И вот он мне предложил провести экскурсию. Мы так познакомились, а дальше начали общаться, и как-то так все закрутилось", - вспоминает Skylerr.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о новом избраннике певицы Камалии. Весной 2023 года певица сообщила о расставании с мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром, после 20 лет в браке.
Также Анна Борисюк высказалась о старшей сестре по материнской линии - актрисе Тоне Паперной, которая живет в стране-оккупанте и молчит о войне в Украине.
Читайте также:
- Крутое пике: Украина "рухнула" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026
- "Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко
- "Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских
О персоне: Skylerr
Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці", сообщает insider.ua. Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред