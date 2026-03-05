Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

Skylerr приняла необычное приглашение.

Skylerr личная жизнь - певица рассказала о романе с Евгением Прониным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Skylerr встречается с Евгением Прониным

Звезда рассказала о первом свидании с ним

Украинская певица Skylerr (Валерия Кудрявец) раскрыла тайну своих отношений с украинским адвокатом Евгением Прониным. Впервые пара подтвердила слухи о романе в канун Нового года-2026. До этого Евгений и Валерия хоть и появлялись вместе на светских мероприятиях, предполагаемые отношения не комментировали.

Лишь в недавнем интервью Скайлер рассказала, как познакомилась с возлюбленным. Сперва она и Пронин общались в социальных сетях. Затем мужчина предложил артистке познакомиться поближе в реальной жизни.

Для первого свидание он выбрал весьма необычное место - Байковое кладбище. Именно там и началась их история любви. "Наша первая встреча была на Байковом кладбище. Это очень романтично. Женя часто проводит экскурсии по Байковому кладбищу, потому что исследует это место. И вот он мне предложил провести экскурсию. Мы так познакомились, а дальше начали общаться, и как-то так все закрутилось", - вспоминает Skylerr.

Skylerr личная жизнь - певица рассказала о романе с Евгением Прониным / Скриншот YouTube

О персоне: Skylerr Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці", сообщает insider.ua. Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".

