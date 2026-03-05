Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

Анна Подгорная
5 марта 2026, 20:39
Skylerr приняла необычное приглашение.
Skylerr, Евгений Пронин
Skylerr личная жизнь - певица рассказала о романе с Евгением Прониным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Кратко:

  • Skylerr встречается с Евгением Прониным
  • Звезда рассказала о первом свидании с ним

Украинская певица Skylerr (Валерия Кудрявец) раскрыла тайну своих отношений с украинским адвокатом Евгением Прониным. Впервые пара подтвердила слухи о романе в канун Нового года-2026. До этого Евгений и Валерия хоть и появлялись вместе на светских мероприятиях, предполагаемые отношения не комментировали.

Лишь в недавнем интервью Скайлер рассказала, как познакомилась с возлюбленным. Сперва она и Пронин общались в социальных сетях. Затем мужчина предложил артистке познакомиться поближе в реальной жизни.

видео дня

Для первого свидание он выбрал весьма необычное место - Байковое кладбище. Именно там и началась их история любви. "Наша первая встреча была на Байковом кладбище. Это очень романтично. Женя часто проводит экскурсии по Байковому кладбищу, потому что исследует это место. И вот он мне предложил провести экскурсию. Мы так познакомились, а дальше начали общаться, и как-то так все закрутилось", - вспоминает Skylerr.

Skylerr
Skylerr личная жизнь - певица рассказала о романе с Евгением Прониным / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о новом избраннике певицы Камалии. Весной 2023 года певица сообщила о расставании с мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром, после 20 лет в браке.

Также Анна Борисюк высказалась о старшей сестре по материнской линии - актрисе Тоне Паперной, которая живет в стране-оккупанте и молчит о войне в Украине.

Читайте также:

О персоне: Skylerr

Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці", сообщает insider.ua. Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

22:19Война
США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

20:03Мир
Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном море

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном море

19:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Последние новости

22:19

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

21:57

Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолгоВидео

21:55

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабряФото

21:30

Зачем опрыскивать душ уксусом и как правильно это делать - лайфхак

21:30

Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
21:13

Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

20:58

Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубникиВидео

20:39

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

20:21

"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

Реклама
20:03

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

19:49

Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

19:45

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном мореВидео

19:33

Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

19:30

Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

19:24

Готовят распад России: экс-глава МИД раскрыл неочевидные планы стран ЗападаВидео

19:19

"Как клоун": путинистка Собчак жестко опозорилась в Париже

19:10

Зачем Иран атаковал Азербайджан дронами: Невзлин назвал причинумнение

18:52

Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкусаВидео

18:40

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюансВидео

18:39

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

Реклама
18:14

Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

18:13

Беременную Белень срочно госпитализировали в больницу

18:06

В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

17:54

Происходит зачистка территорий: в DeepState раскрыли масштабы продвижения ВСУ

17:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 31 с

17:34

РФ может резко изменить баланс сил на фронте: раскрыт тревожный сценарий

17:19

"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

17:09

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:06

Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушкиВидео

17:04

В 44 года: умерла жена солиста российской группы "Отпетые мошенники"

16:54

Судьба подарит любовь и гармонию пяти знакам зодиака: кто среди счастливчиков

16:51

"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш ВенгрииВидео

16:44

Проезд в пригородных автобусах Житомира резко подорожает: названа новая цена билета

16:38

Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видеоФото

16:35

Доллар установил новый исторический максимум: свежий курс валют на 6 марта

16:32

Хозяин предал во второй раз, но пес нашел нечто невероятное: история потрясает

16:10

Фрегат РФ горел 18 часов, повреждения критические: новые детали атаки по Новороссийску

16:08

Что подарить девушке на 8 марта: идеи подарков, которые точно порадуютВидео

16:02

Взялась за нового: Седокова лезет к мужу первой жены Яниса Тиммы

16:00

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

Реклама
15:52

Крутое пике: Украина "рухнула" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

15:51

"Оскар-2026": назван ведущий-комментатор кинопремии на "Суспильном"

15:47

Озеро называют морем: где находится один из самых необычных водоемов планеты

15:44

Без осадков, но с туманом: какая будет погода в Тернопольской области 6 марта

15:28

Шикарный салат из трех ингредиентов за 10 минут - рецепт

14:57

Учитывая ситуацию в Иране: известно, продолжит ли НАТО поддерживать Украину

14:43

Как 6 марта очистить тело и душу от грехов: какой церковный праздник

14:36

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домойФото

14:31

Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

14:29

"Встреча бессмысленна": Фицо назвал условие переговоров с Зеленским

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять