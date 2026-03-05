Укр
Фрегат РФ горел 18 часов, повреждения критические: новые детали атаки по Новороссийску

Юрий Берендий
5 марта 2026, 16:10
Силы обороны Украины прорвали многоуровневую систему ПВО в районе Новороссийской бухты и нанесли критические повреждения российскому фрегату.
СМИ сообщили о критических повреждениях фрегата РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Силы обороны смогли прорвать многоуровневую ПВО Новороссийска и поразить корабль флота РФ
  • Речь идет о фрегате "Адмирал Эссен", который является носителем ракет "Калибр"
  • Корабль получил существенные повреждения

В результате совместной специальной операции СБУ с Силами обороны в Новороссийске был поврежден российский фрегат "Адмирал Эссен". Из-за поражения систем наведения корабль потерял возможность применять крылатые ракеты "Калибр" против Украины. Об этом сообщили источники ТСН.ua в спецслужбах.

Отмечается, что во время атаки на порт Новороссийска в ночь на 2 марта удар был нанесен по фрегату "Адмирал Эссен", который является носителем восьми ракет "Калибр". Снаряд попал в среднюю надстройку корабля, что привело к взрыву гранатометов для отстрела тепловых ловушек и систем рассеивания радиосигнала.

видео дня

По данным источников издания в спецслужбе, также был поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, предназначенный для обнаружения радиолокационного излучения и создания помех.

Кроме того, были поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", которые входят в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса. Вероятно, пострадал и основной обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

Источники издания указывают на то, что во время операции удалось прорвать многоуровневую и плотную систему противовоздушной обороны, которая защищала Новороссийскую бухту и порт. Пожар на борту корабля продолжался примерно 18 часов, что может свидетельствовать о серьезных внутренних повреждениях и сложных условиях работы аварийных служб.

"Корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр". Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины", — указали источники издания.

Фрегат РФ горел 18 часов, повреждения критические: новые детали атаки по Новороссийску
Порт Новороссийск / Инфографика: Главред

Почему российские корабли прячутся в портах — мнение военного

Как писал Главред, российские военно-морские корабли почти не проявляют активности в открытом море. Обычно они отходят от порта примерно на 40 километров, осуществляют пуски ракет и сразу возвращаются обратно. Об этом в интервью Associated Press сообщил руководитель специализированного подразделения морских беспилотников Group 13.

"Они постоянно прячутся. И в определенном смысле это также результат деятельности нашего подразделения - ведь вы можете представить себе стоимость содержания флота, который не может действовать в море", - сказал он.

Удар по Новороссийску 2 марта - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате атаки беспилотников на Новороссийскую бухту была повреждена средняя надстройка российского фрегата "Адмирал Эссен", который периодически применяется для ракетных ударов по Украине "Калибрами". Об этом сообщили OSINT-аналитики проекта "КиберБорошно".

В ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по кораблям российского флота в порту Новороссийск. По данным телеграм-канала "Досье шпиона" и мониторинговой группы "Крымский ветер", в результате атаки повреждения получили пять вражеских кораблей.

Кроме того, по данным источников издания РБК-Украина, СБУ совместно с Силами обороны также нанесла удар по российским системам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и нефтеналивным стендерам на терминале "Шесхарис".

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черноморский флот Новороссийск черноморский флот РФ
