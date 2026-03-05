Никакой не "хлопок": как по-украински правильно назвать резкий звук от хлопанья или удара

Это слово может показаться необычным на слух, однако оно является естественным для украинского языка.

Как правильно сказать "хлопок"

Как сказать "хлопок" на украинском

Что означает забытое слово " виляск "

Украинское слово "виляск" постепенно возвращается в публичное пространство после десятилетий забвения — и именно оно является эквивалентом россианизма "хлопок". Об этом напомнил музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шайер в своем ролике в TikTok, обратив внимание на то, что многие украинцы до сих пор колеблются, когда хотят описать резкий короткий звук.

Возвращение исконной лексики

По словам языковедов, "хлопок" никогда не был естественным для украинского языка. Это слово закрепилось в употреблении еще в советское время, когда значительную часть украинской лексики вытесняли или заменяли русскими эквивалентами. Из-за этого настоящий украинский термин долго оставался вне широкого употребления.

Рами Аль Шайер объяснил, что правильным словом является "виляск" - именно так украинский язык называет громкий звук от хлопанья, шлепанья или удара.

"Правильно говорить не хлопок, а виляск. Когда мы громко хлопаем в ладоши, мы слышим виляски", - отметил музыкант.

Почему "виляск" — естественное украинское слово

Оно зафиксировано в украинских словарях, в частности на портале Slovnyk.ua, где подается как "громкий звук от хлопка, шлепка или удара".

Имеет украинское происхождение и соответствует фонетическим и словообразовательным моделям нашего языка.

Хотя может звучать необычно для тех, кто привык к русизмам, оно органично и точно.

Аль Шаер советует дать себе немного времени, чтобы привыкнуть к исконной лексике: естественные украинские слова быстро возвращаются в активное употребление, как только мы начинаем их использовать.

Почему это важно

Возвращение таких слов, как "виляск", — это не только о языковой чистоте. Это о восстановлении собственной культурной нормы, которую десятилетиями пытались вытеснить. Каждое такое слово — маленький шаг к более полному звучанию украинского языка.

О персоне: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

