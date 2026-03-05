По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

Кратко:
- Никита Пресняков запускал бизнес с бывшим тестем
- Что случилось с проектом
Российский певец Никита Пресняков, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину и выехал из России жить в США, не так давно развелся с Аленой Красновой.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, ранее Пресняков запустил совместный бизнес по производству уличных тренажёров вместе с бывшим тестем Романом Красновым.
Оказалось, предприятие убыточное, а Никита подписывал доверенность на распоряжение имуществом. Теперь же он пытается разобраться, как распорядились его активами.
"Не только тренажёры, а в целом все бизнес-проекты Романа Краснова оказались убыточными. Отец Алёны — банкрот", — заявил источник пропагандистов.
Напомним, Алена Краснова после развода уехала жить в РФ и сейчас состоит в новых отношениях с российским бизнесменом, а Пресняков продолжает развивать музыкальную карьеру в США.
О персоне: Никита Пресняков
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
