По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

Никита Пресняков снова переживает неудачу.

Никита Пресняков "прогорел" в бизнесе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Кратко:

Никита Пресняков запускал бизнес с бывшим тестем

Что случилось с проектом

Российский певец Никита Пресняков, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину и выехал из России жить в США, не так давно развелся с Аленой Красновой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, ранее Пресняков запустил совместный бизнес по производству уличных тренажёров вместе с бывшим тестем Романом Красновым.

Оказалось, предприятие убыточное, а Никита подписывал доверенность на распоряжение имуществом. Теперь же он пытается разобраться, как распорядились его активами.

Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"Не только тренажёры, а в целом все бизнес-проекты Романа Краснова оказались убыточными. Отец Алёны — банкрот", — заявил источник пропагандистов.

Никита Пресняков / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Напомним, Алена Краснова после развода уехала жить в РФ и сейчас состоит в новых отношениях с российским бизнесменом, а Пресняков продолжает развивать музыкальную карьеру в США.

О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

