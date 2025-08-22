Укр
Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

Элина Чигис
22 августа 2025, 09:40
116
Алена Кравец рассказала о характере Никиты Преснякова.
Никита Пресняков, Алена Краснова
Никита Пресняков - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алена Краснова

Вы узнаете:

  • Что известно о разводе Преснякова и Красновой
  • Какая причина случившегося

Российская певица и светская львица Алена Кравец, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказалась о разводе музыканта Никиты Преснякова и Алены Красновой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Кравец считает причиной развода – сложный характер музыканта.

Певица не верила в семью Преснякова и Красновой с самого начала, ведь у Никиты не было примера крепкого брака.

Никита Пресняков с женой
Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"К тому же, у него сложный характер. Денег там достаточно. Недостаточно же — внимания и любви супругов друг к другу", - заявила Кравец.

Также Алена подчеркнула, что у пары не было детей, что тоже могло быть причиной развода.

Никита Пресняков часто путешествует
Никита Пресняков часто путешествует / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"Никита весь в музыке, в творчестве, а Алена мечтала о полноценной семье с малышом", - добавила певица.

Развод Никиты Преснякова и Алены Красновой

О разводе первой объявила Алена в соцсетях, отметив, что они с Никитой по-разному видят семью и решение далось им нелегко.

"Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным - светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап", - написала Краснова.

О персоне: Никита Пресняков

Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Никита Пресняков бракоразводный процесс новости шоу бизнеса
