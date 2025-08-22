Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

Алена Кравец рассказала о характере Никиты Преснякова.

https://glavred.info/starnews/pochemu-nikita-presnyakov-razvelsya-s-zhenoy-na-samom-dele-nedostatochno-10691753.html Ссылка скопирована

Никита Пресняков - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алена Краснова

Вы узнаете:

Что известно о разводе Преснякова и Красновой

Какая причина случившегося

Российская певица и светская львица Алена Кравец, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказалась о разводе музыканта Никиты Преснякова и Алены Красновой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Кравец считает причиной развода – сложный характер музыканта.

видео дня

Певица не верила в семью Преснякова и Красновой с самого начала, ведь у Никиты не было примера крепкого брака.

Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"К тому же, у него сложный характер. Денег там достаточно. Недостаточно же — внимания и любви супругов друг к другу", - заявила Кравец.

Также Алена подчеркнула, что у пары не было детей, что тоже могло быть причиной развода.

Никита Пресняков часто путешествует / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"Никита весь в музыке, в творчестве, а Алена мечтала о полноценной семье с малышом", - добавила певица.

Развод Никиты Преснякова и Алены Красновой

О разводе первой объявила Алена в соцсетях, отметив, что они с Никитой по-разному видят семью и решение далось им нелегко.

"Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным - светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап", - написала Краснова.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин переоформил коллекцию антиквариата Аллы Пугачевой на своего брата Дмитрия. Также источник считает, что теперь Галкин легко может продать антиквариат, но все же, скорее всего, Максим захочет вывезти его из России.

А также Филипп Киркоров снова обратился к врачам за помощью. Киркоров решил похудеть после того, как поклонники обратили внимание на то, что он набрал вес. Певец хочет похудеть различными способами, но пока артист не подтвердил данную информацию.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред