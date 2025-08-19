Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин отважился на серьезный шаг.

https://glavred.info/starnews/maksim-galkin-ostavil-allu-pugachevu-bez-millionov-obhitril-vseh-10690907.html Ссылка скопирована

Максим Галкин - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Максим Галкин решил проблему с антиквариатом в РФ

Как это ему удалось

Российский юморист Максим Галкин, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и признан в стране-оккупанте иноагентом, переоформил коллекцию антиквариата Аллы Пугачевой на своего брата Дмитрия.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, ранее Галкин пытался вывезти коллекцию из РФ, но ему это не удавалось.

видео дня

"Коллекция осталась в России. Помощники Галкина спрятали ее на каком-то складе… Насколько мне известно, Максим сделал хитрый ход - переоформил весь антиквариат на своего брата. Собственником всех этих ценностей теперь является Дмитрий Галкин", - рассказала один российский бизнесмен пропагандистам.

Максим Галкин / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также источник считает, что теперь Галкин легко может продать антиквариат, но все же, скорее всего, Максим захочет вывезти его из России.

"Но после такого скандала это вряд ли удастся", - добавили в СМИ.

По подсчетам, коллекция стоит порядка 30 млн евро.

"В наборе четыре стакана для компота и ваза для фруктов. И стоит этот набор 30 млн евро! Меня это поразило настолько, что я тут же позвонил жене и сказал: "Представляешь, Галкин пьет компот из посуды, которая стоит дороже, чем твоя машина!"" - подытожил бизнесмен.

Максим Галкин / фото: instagram.com, Максим Галкин

На кого похожа дочь Галкина и Пугачевой

На днях Максим Галкин показал новое фото дочери Лизы, на котором она позировала с домашним любимцем Рокки. Поклонники остались в восторге от снимка и написали множество комплиментов девочке в комментариях, а также отметили, что Лиза стала копией своего отца.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред