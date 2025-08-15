"Из-за несчастного случая": Максима Галкина срочно прооперировали

Вы узнаете:
- Максим Галкин попал в аварию
- Юмористу сделали операцию на руке
Российский комик Максим Галкин, который не боится осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и живет в Израиле, перенес операцию.
Как сообщила певица Лайма Вайкуле изданию Privātā Dzīve, операцию юмористу сделали после того, как его сбила машина в Юрмале.
"Всего в 300 метрах от дома на него наехала машина. Женщина за рулем автомобиля случайно наехала на Максима. В Юрмале, где это произошло, – там такое место, что вы не можете толком понять тот факт, что маленькая улочка также является главной дорогой. Максим, с другой стороны, ехал очень быстро", – сказала певица.
Также Вайкуле подчеркнула, что Галкин чувствует себя хорошо и на своих концертах шутит о происшедшем.
"Ни один из запланированных концертов не был отменен из-за несчастного случая. Более того, на этих концертах он теперь с юмором рассказывает о случившемся и о своем знакомстве с латвийскими медиками", – добавила Лайма.
На кого похожа дочь Галкина и Пугачевой
На днях Максим Галкин показал новое фото дочери Лизы, на котором она позировала с домашним любимцем Рокки. Поклонники остались в восторге от снимка и написали множество комплиментов девочке в комментариях, а также отметили, что Лиза стала копией своего отца.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.
Вас может заинтересовать:
- Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет
- "Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал
- "На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред