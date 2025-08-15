"Из-за несчастного случая": Максима Галкина срочно прооперировали

Максим Галкин чувствует себя лучше.

Максим Галкин - травма / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Максим Галкин попал в аварию

Юмористу сделали операцию на руке

Российский комик Максим Галкин, который не боится осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и живет в Израиле, перенес операцию.

Как сообщила певица Лайма Вайкуле изданию Privātā Dzīve, операцию юмористу сделали после того, как его сбила машина в Юрмале.

"Всего в 300 метрах от дома на него наехала машина. Женщина за рулем автомобиля случайно наехала на Максима. В Юрмале, где это произошло, – там такое место, что вы не можете толком понять тот факт, что маленькая улочка также является главной дорогой. Максим, с другой стороны, ехал очень быстро", – сказала певица.

Максим Галкин не отменил концерты / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также Вайкуле подчеркнула, что Галкин чувствует себя хорошо и на своих концертах шутит о происшедшем.

"Ни один из запланированных концертов не был отменен из-за несчастного случая. Более того, на этих концертах он теперь с юмором рассказывает о случившемся и о своем знакомстве с латвийскими медиками", – добавила Лайма.

Максим Галкин / фото: instagram.com, Максим Галкин

На кого похожа дочь Галкина и Пугачевой

На днях Максим Галкин показал новое фото дочери Лизы, на котором она позировала с домашним любимцем Рокки. Поклонники остались в восторге от снимка и написали множество комплиментов девочке в комментариях, а также отметили, что Лиза стала копией своего отца.

Максим Галкин / инфографика: Главред

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

