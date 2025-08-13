Максим Галкин выгулял гипс в Латвии: что вызывает беспокойство

Кратко:
- Максим Галкин на велосипеде врезался в автомобиль, который его подрезал
- Артист показал, как выглядит после столкновения
- Поклонники беспокоятся о здоровье Галкина
Чуть больше недели назад Максим Галкин попал в аварию в Латвии. Во время велосипедной прогулки по Юрмале он врезался в автомобиль нарушителя ПДД.
От столкновения лобовое стекло машины разбилось, и осколки иссекли руку артиста и повредили сухожилие. Меж тем травма не мешает Галкину вести прежний образ жизни.
Комик появляется на своих концертах с гипсом на руке, и в таком же виде охотно фотографируется на фоне латвийских городских пейзажей. Новые фотографии появились в его блоге в Instagram, где в комментариях поклонники желают Максиму Галкину скорейшего выздоровления, и хвалят его харизму.
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
