"Артерию, сухожилия": Максима Галкина сбила машина в Латвии

Элина Чигис
7 августа 2025, 21:17
Максим Галкин пока не комментировал ситуацию.
Максим Галкин
Максим Галкин - травма / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Российская журналистка Божена Рынска сообщила о том, что юмориста Максима Галкина, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, сбила машина.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, случилось это в Латвии, где юморист находится на гастролях.

Авария произошла еще в понедельник, а виноват в ДТП водитель автомобиля.

Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле
Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Максима Галкина сбил автомобиль три дня назад. Он ехал на велосипеде по Видус проспект — тишайшая улица в Юрмале. Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле. Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Баба на старом фольксвагене вылетела на Максима даже не притормозив", — сообщила Рынска.

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным
Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Артистка поделилась, что Максим получил травму руки, но продолжает выступать на концертах.

"Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно", — добавила Божена.

Позиция Максима Галкина

Максим Галкин с первых дней полномасштабного нападения РФ на Украину публично высказывался против террористической политики Кремля и уехал с семьей жить в Израиль. Российские власти признали юмориста иноагентом, но это не останавливает его продолжать высказываться, а также он начал учить украинский язык.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Прибавка в 1 000 грн: какие три категории пенсионеров получат помощь в августе

13:55

"Время завершать войну": Зеленский заявил о встречах на уровне лидеров

13:35

"Страдания и не принятия": Анатолий Анатолич серьезно травмировался

