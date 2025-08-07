"Артерию, сухожилия": Максима Галкина сбила машина в Латвии

Максим Галкин пока не комментировал ситуацию.

Максим Галкин - травма / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Максим Галкин пострадал в Латвии

Что произошло

Российская журналистка Божена Рынска сообщила о том, что юмориста Максима Галкина, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, сбила машина.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, случилось это в Латвии, где юморист находится на гастролях.

Авария произошла еще в понедельник, а виноват в ДТП водитель автомобиля.

Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Максима Галкина сбил автомобиль три дня назад. Он ехал на велосипеде по Видус проспект — тишайшая улица в Юрмале. Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле. Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Баба на старом фольксвагене вылетела на Максима даже не притормозив", — сообщила Рынска.

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Артистка поделилась, что Максим получил травму руки, но продолжает выступать на концертах.

"Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно", — добавила Божена.

Позиция Максима Галкина

Максим Галкин с первых дней полномасштабного нападения РФ на Украину публично высказывался против террористической политики Кремля и уехал с семьей жить в Израиль. Российские власти признали юмориста иноагентом, но это не останавливает его продолжать высказываться, а также он начал учить украинский язык.

Максим Галкин / инфографика: Главред

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

