Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"На опасном пределе": кто отказался пускать Максима Галкина в Украину

Элина Чигис
4 августа 2025, 13:00
116
Алексей Суханов четко обозначил свою позицию.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин - концерт в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Что Алексей Суханов думает о российских артистах-оппозиционерах
  • Какой совет он дал

Украинский известный журналист и ведущий Алексей Суханов высказал свое мнение о желании российских артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которые публично осуждают террористическое вторжение РФ в нашу страну, дать концерт в Украине.

Как рассказал Суханов в комментарии для "Новости.LIVE", он считает, что украинцы пока не готовы принимать российских артистов-оппозиционеров.

видео дня

"Когда мы простудились, потому что посидели на сквозняке или подхватили вирус, то мы пытаемся на день-два остаться дома ради иммунной системы. Чтобы дать ей немного встать на ноги. И уже тогда можно выходить и заниматься своими делами. Я уверяю, что пока украинское общество в определенной степени не "поправилось", чтобы сюда приезжали исполнители из России. И когда мы поймем все, тогда они могут приезжать. А пока мы на опасном пределе. Мы снова можем замкнуть круг", — сказал Алексей.

Алексей Суханов о российских артистах
Алексей Суханов о российских артистах / фото: скрин t.me/novynylive/

Также он убежден, что только поддержки Украины недостаточно, чтобы они стали своими, а сейчас стоит заниматься своей культурой.

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным
Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Если коротко, то я считаю, что сейчас не пора их пускать сюда. Мы должны упираться в свое, украинское. Они могут поддерживать кого угодно. И большая благодарность им, что они поддерживают Украину, спасибо им большое, но они должны оставаться чужими для Украины. Потому что, если мы их будем воспринимать за "своих", мы снова станем не на ту тропу. Братьев у украинцев нет, кроме сознательного украинца", — добавил ведущий.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Позиция Максима Галкина

Максим Галкин с первых дней полномасштабного нападения РФ на Украину публично высказывался против террористической политики Кремля и уехал с семьей жить в Израиль. Российские власти признали юмориста иноагентом, но это не останавливает его продолжать высказываться, а также он начал учить украинский язык.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
СБУ мощно атаковала ключевой аэродром россиян в Крыму: что удалось уничтожить

СБУ мощно атаковала ключевой аэродром россиян в Крыму: что удалось уничтожить

13:38Война
Во Львове горит отель с людьми, слышны крики о помощи: детали

Во Львове горит отель с людьми, слышны крики о помощи: детали

13:05Украина
Перед дедлайном Трампа Путину: в ближайшие дни Келлог посетит Украину

Перед дедлайном Трампа Путину: в ближайшие дни Келлог посетит Украину

13:00Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Леся Никитюк показала сына - как звездная мама называет первенца

Леся Никитюк показала сына - как звездная мама называет первенца

Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Покраснеют за считанные дни: бесплатный раствор поможет собрать спелые томаты

Покраснеют за считанные дни: бесплатный раствор поможет собрать спелые томаты

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

Жизнь трех знаков зодиака наладится в ближайшее время: кто они

Жизнь трех знаков зодиака наладится в ближайшее время: кто они

Последние новости

13:55

Скрести больше не понадобится: пятна на сиденье унитаза исчезнут мгновенно

13:38

СБУ мощно атаковала ключевой аэродром россиян в Крыму: что удалось уничтожить

13:10

Харьковскую область, Северский, Купянский и Краматорский направления фронта посетил глава ГПСУ Дейнеко

13:05

Во Львове горит отель с людьми, слышны крики о помощи: деталиВидео

13:00

"На опасном пределе": кто отказался пускать Максима Галкина в Украину

Путин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – КоваленкоПутин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – Коваленко
13:00

Перед дедлайном Трампа Путину: в ближайшие дни Келлог посетит Украину

12:57

Игра в имитацию: Коваленко сказал, что дадут переговоры и будет ли перемирие

12:46

Где три различия между дедушками: только самый внимательный сможет их заметить

12:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 августа (обновляется)

Реклама
12:28

Оккупанты штурмовали новый участок границы: в МВА сообщили, прорвался ли враг

12:03

Вишневые, синие и зеленые: почему в СССР черные "Жигули" были большой редкостью

11:45

Всем украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты - Bild

11:26

"Чтобы больше не гибли люди": Трамп сделал заявление о послании для РФ через Виткоффа

10:59

Притула стал отцом в четвертый раз и показал первые фото ребенка - кто родился

10:56

РФ хочет заставить украинцев бежать из городов: враг готовит удары по энергетике

10:53

Переговоры Зеленского, Трампа и Путина возможны: посол указал на нюанс

10:45

Китайский гороскоп на завтра 5 августа: Кроликам - опасность, Тиграм - бешенство

10:20

Дроны РФ атаковали Одесскую область: горели радиорынок и общежитиеФото

10:11

"Родина проклянет": Дмитрий Гордон засветился с предательницей Таисией Повалий

10:04

Покровск сжимают в полукольцо: эксперт заявил о перерезании важной трассы

Реклама
09:53

ВСУ добились успеха на одном из направлений фронта: где удалось продвинуться бойцам

09:30

Речь Тимошенко в Раде сравнили с выступлением Путина перед вторжением актуально

09:23

Повезет ли Путину опять?мнение

09:09

Превратят солому в золото: 4 знака зодиака разбогатеют до конца лета

09:08

РФ запустила "Кинжалы" по Украине: куда летят ракеты

09:01

"Они хитрые персонажи": Трамп сказал, подействуют ли новые санкции на РФВидео

09:00

"Я дурак": Потап назвал причину развода с женой и ошеломил подробностями

08:57

Российская нефть в приоритете: Китай пренебрег важным предупреждением США

08:12

Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:58

РФ готовится к атакам на Украину из Донецкого аэропорта: в ISW оценили опасность

07:37

Дроны атаковали в РФ важный объект: что было под прицеломВидео

06:58

Уиткофф на этой неделе поедет в РФ: какое послание Трамп отправляет в МосквуВидео

05:56

Гороскоп на завтра 5 августа: Тельцам - неожиданности, Водолеям - приятные новости

05:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с офисным сотрудником за 29 с

04:30

Шестерых знаков зодиака ждут открытия и успех 4 августа: кто в списке

03:45

Лучший день лета: двух знаков 4 августа ждут сюрпризы и вознаграждения

03:00

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 4 секунды найти лягушку

02:13

Ситуация на фронте обостряется: в Генштабе намекнули на неожиданные перемены

02:10

"Хотела прямо сейчас": экс-жена Кличко заинтриговала личными переменами

01:30

82-летний Мик Джаггер готовится стать отцом в девятый раз

Реклама
01:07

Ключ к завершению войны: генерал США назвал условие, при котором РФ признает поражение

00:26

"Буду писать докторскую": El Кравчук в университете получает новую профессию

00:20

Секреты древности: как обычное мыло может рассказать об успехах и неудачах

03 августа, воскресенье
23:31

Морские учения Китая и РФ после слов Трампа: что на самом деле означают эти маневры

23:31

"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

23:28

Поймают удачу за хвост: какие три знака зодиака станут счастливчиками августа

22:46

Набросились с битами и трубами на военных ТЦК - детали нападения на Николаевщине

22:10

Украина готовит сюрприз для врага: СМИ раскрыли, какое украинское оружие пугает РФ

22:06

Путин воплощает в жизнь то, о чем он мечтал более тридцати летмнение

21:48

Трамп послал сигнал Путину: военный ВСУ указал на нюанс с ядерными подлодками

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять