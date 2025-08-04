"На опасном пределе": кто отказался пускать Максима Галкина в Украину

Алексей Суханов четко обозначил свою позицию.

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Максим Галкин - концерт в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Что Алексей Суханов думает о российских артистах-оппозиционерах

Какой совет он дал

Украинский известный журналист и ведущий Алексей Суханов высказал свое мнение о желании российских артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которые публично осуждают террористическое вторжение РФ в нашу страну, дать концерт в Украине.

Как рассказал Суханов в комментарии для "Новости.LIVE", он считает, что украинцы пока не готовы принимать российских артистов-оппозиционеров.

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"Когда мы простудились, потому что посидели на сквозняке или подхватили вирус, то мы пытаемся на день-два остаться дома ради иммунной системы. Чтобы дать ей немного встать на ноги. И уже тогда можно выходить и заниматься своими делами. Я уверяю, что пока украинское общество в определенной степени не "поправилось", чтобы сюда приезжали исполнители из России. И когда мы поймем все, тогда они могут приезжать. А пока мы на опасном пределе. Мы снова можем замкнуть круг", — сказал Алексей.

Алексей Суханов о российских артистах / фото: скрин t.me/novynylive/

Также он убежден, что только поддержки Украины недостаточно, чтобы они стали своими, а сейчас стоит заниматься своей культурой.

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Если коротко, то я считаю, что сейчас не пора их пускать сюда. Мы должны упираться в свое, украинское. Они могут поддерживать кого угодно. И большая благодарность им, что они поддерживают Украину, спасибо им большое, но они должны оставаться чужими для Украины. Потому что, если мы их будем воспринимать за "своих", мы снова станем не на ту тропу. Братьев у украинцев нет, кроме сознательного украинца", — добавил ведущий.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Позиция Максима Галкина

Максим Галкин с первых дней полномасштабного нападения РФ на Украину публично высказывался против террористической политики Кремля и уехал с семьей жить в Израиль. Российские власти признали юмориста иноагентом, но это не останавливает его продолжать высказываться, а также он начал учить украинский язык.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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