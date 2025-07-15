Максим Галкин показала свой роскошный дом за границей - детали

Кратко:
- Максим Галкин показала домашнего питомца
- Как выглядит дом юмориста
Российский юморист Максим Галкин, который не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, показал домашнего любимца.
На своей странице в Instagram Максим опубликовал фото, на которых позировал пес Рокки, а также он засветил и часть дома за границей.
Кстати, на одном из снимков дочь Галкина Лиза держала Рокки на руках, но спрятала за ним свое лицо.
Отметим, Максим Галкин после начала террористического нападения РФ на Украину переехал с семьей жить в Израиль, но часто они бывают в своем доме на Кипре. Юморист гастролирует в Европе и Америке и высмеивает не только страну-оккупанта, но и диктатора Владимира Путина.
Также Галкина признали иноагентом в стране-террористе из-за его высказываний.
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Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.
А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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