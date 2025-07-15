Максим Галкин показала свой роскошный дом за границей - детали

Максим Галкин очаровал домашним контентом.

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Максим Галкин - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максим Галкин показала домашнего питомца

Как выглядит дом юмориста

Российский юморист Максим Галкин, который не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, показал домашнего любимца.

На своей странице в Instagram Максим опубликовал фото, на которых позировал пес Рокки, а также он засветил и часть дома за границей.

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Кстати, на одном из снимков дочь Галкина Лиза держала Рокки на руках, но спрятала за ним свое лицо.

Пес Максима Галкина / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Отметим, Максим Галкин после начала террористического нападения РФ на Украину переехал с семьей жить в Израиль, но часто они бывают в своем доме на Кипре. Юморист гастролирует в Европе и Америке и высмеивает не только страну-оккупанта, но и диктатора Владимира Путина.

Максим Галкин с семьей / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также Галкина признали иноагентом в стране-террористе из-за его высказываний.

Максим Галкин / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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