Копия папа: Галкин показал подросшего сына Гарри

Максим Галкин поделился фото подросшего сына.

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Максим Галкин показал взрослого сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Как выглядит сейчас сын Пугачевой и Галкина

Каким фото поделился российский артист

Российский комик, шоумен и иностранный агент Максим Галкин показал, как изменился его сын Гарри, которого они воспитывают вместе с российской певицей Аллой Пугачевой.

На своей странице в Instagram, он опубликовал два фото, где показал, как изменился его сын за 8 лет. "Гарри и Олень 8 лет спустя", - написал Галкин, имея ввиду статую оленя, рядом с которым позирует мальчик.

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Галкин показал, как изменился сын Гарри / Фото Instagram/maxgalkinru

Гарри очень изменился - из симпатичного малыша он превратился в не менее симпатичного мальчика. К слову, Гарри очень похож на своего папу - Максима Галкина.

Галкин показал, как изменился сын Гарри / Фото Instagram/maxgalkinru

Стоит ли говорить, что комментаторы буквально засыпали Максима Галкина комплиментами по поводу детей.

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гигии признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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